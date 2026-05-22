Шварц о назначении в «Динамо»: «Наша история еще не окончена. Будем смотреть вперед»

Сандро Шварц обратился к болельщикам после назначения главным тренером «Динамо».

«Я очень рад видеть вас снова. Потому что наша история еще не окончена.

У нас много прекрасных воспоминаний – но теперь мы должны смотреть вперед, чтобы вместе пережить еще больше отличных моментов.

Удачи, «Динамо», – сказал Шварц.

Немец уже тренировал бело-голубых с 2020 по 2022 год. При Шварце московская команда дошла до финала Фонбет Кубка России в 2022 году.