Шварц о назначении в «Динамо»: «Наша история еще не окончена. Будем смотреть вперед»
Сандро Шварц обратился к болельщикам после назначения главным тренером «Динамо».
«Я очень рад видеть вас снова. Потому что наша история еще не окончена.
У нас много прекрасных воспоминаний – но теперь мы должны смотреть вперед, чтобы вместе пережить еще больше отличных моментов.
Удачи, «Динамо», – сказал Шварц.
Немец уже тренировал бело-голубых с 2020 по 2022 год. При Шварце московская команда дошла до финала Фонбет Кубка России в 2022 году.
Источник: телеграм-канал «Динамо»
Руководство ДИНАМО тупари. Как можно его приглашать после его слов? Они нигде ничего не добился. Сплошные провалы.
Удивительная способность Динамо искать одни и те же грабли.