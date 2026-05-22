  • Флик про Пепа: «Лучший тренер мира, его достижения поразительны. Десять лет в клубе такого уровня, как «Сити» – невероятно. Не думаю, что вы увидите меня здесь через 10 лет»
Флик про Пепа: «Лучший тренер мира, его достижения поразительны. Десять лет в клубе такого уровня, как «Сити» – невероятно. Не думаю, что вы увидите меня здесь через 10 лет»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высоко отозвался о работе Пепа Гвардиолы, уходящего из «Манчестер Сити» после завоевания 20 трофеев за 10 лет в клубе.

«Десять лет... Не думаю, что вы увидите меня здесь [через 10 лет]. В 70 лет, думаю, это не то место, где нужно быть.

Десять лет работы Гвардиолы в клубе такого уровня – это невероятное достижение. То, чего он добился, просто поразительно.

Я всегда говорил, что он лучший тренер в мире, и он доказывал это каждый год на протяжении последних десяти лет. Даже когда дела шли не очень хорошо, он всегда знал, как с этим справиться. Его роль была фантастической.

Если говорить о философии, то его команды всегда играют на высочайшем уровне, и он всегда находит способ превзойти соперников. А если посмотреть на завоеванные им трофеи, то это что-то исключительное.

Желаю ему хорошего отдыха и надеюсь, что он не будет спешить с возвращением. Нет, надеюсь, он скоро вернется», – сказал Флик.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Mundo Deportivo
Должун: "Я не согласен"
Флик тот тренер, который добился успехов не меньших и близких с Пепом и может со всей ответственностью, понимая, как и что устроено в работе главного тренера, оценить действительно невероятные результаты, все трофеи, победы и достижения Гвардиолы!
Флик тренировал в двух лигах, в одной нет конкуренции, в другой только один, и то не а лучшем состоянии
Пеп в Барсе 4 года продержался, Жозе в Реале 3, в Испании невероятное давление в большой двойке, в Англии люди подольше сидят даже в топах
Серожа Семак прочитай это)
Пеп дважды драл хваленого Сафа в лиге чемпионов . Безусловно лучший т тренер когда либо работавший в Англии . И лучший атакующий тренер который гарантирует результат
ну, чтоб в 70 лет тренировать топ клуб, надо быть совсем сумасшедшим, поэтому да, навряд ли увидим
Или САФом
Десят лет в клубе такого уровня-это невероятное достижение!!! Да именно так, но надо отметить, что именно Гвардиола сделал этот клуб такого уровня. До него МС всегда был в тени МЮ и никаких особых достижении не имел. Ничего не скажешь, феноменальный тренер, и он наш, Барселоновский….👏👏👏
