Флик про Пепа: «Лучший тренер мира, его достижения поразительны. Десять лет в клубе такого уровня, как «Сити» – невероятно. Не думаю, что вы увидите меня здесь через 10 лет»

Флик про Гвардиолу: лучший тренер мира.

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высоко отозвался о работе Пепа Гвардиолы , уходящего из «Манчестер Сити » после завоевания 20 трофеев за 10 лет в клубе.

«Десять лет... Не думаю, что вы увидите меня здесь [через 10 лет]. В 70 лет, думаю, это не то место, где нужно быть.

Десять лет работы Гвардиолы в клубе такого уровня – это невероятное достижение. То, чего он добился, просто поразительно.

Я всегда говорил, что он лучший тренер в мире, и он доказывал это каждый год на протяжении последних десяти лет. Даже когда дела шли не очень хорошо, он всегда знал, как с этим справиться. Его роль была фантастической.

Если говорить о философии, то его команды всегда играют на высочайшем уровне, и он всегда находит способ превзойти соперников. А если посмотреть на завоеванные им трофеи, то это что-то исключительное.

Желаю ему хорошего отдыха и надеюсь, что он не будет спешить с возвращением. Нет, надеюсь, он скоро вернется», – сказал Флик.

