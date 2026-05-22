Фассон продлит контракт с «Локо» и будет зарабатывать 8 млн рублей в месяц («Чемпионат»)

Фассон продлит контракт с «Локо» и будет зарабатывать 8 млн рублей в месяц.

Бразильский защитник Лукас Фассон продлит контракт с «Локомотивом ».

По данным «Чемпионата», соглашение будет рассчитано на четыре года с зарплатой 8 млн рублей в месяц.

По текущему контракту бразильский защитник зарабатывает 4 млн в месяц.

Фассон выступает за «Локомотив» с 2022 года. В этом сезоне 24-летний защитник провел 33 матча, забил 2 гола и стал автором 3 ассистов.