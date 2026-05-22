  • Фассон продлит контракт с «Локо» и будет зарабатывать 8 млн рублей в месяц («Чемпионат»)
Бразильский защитник Лукас Фассон продлит контракт с «Локомотивом».

По данным «Чемпионата», соглашение будет рассчитано на четыре года с зарплатой 8 млн рублей в месяц. 

По текущему контракту бразильский защитник зарабатывает 4 млн в месяц.

Фассон выступает за «Локомотив» с 2022 года. В этом сезоне 24-летний защитник провел 33 матча, забил 2 гола и стал автором 3 ассистов.

Источник: «Чемпионат»
Во-первых, это отличная новость, игрок нравится, за последний сезон стал основным, и надо продлевать.
Во-вторых, в апреле были новости, что о продлении договориться не могут, и сторона футболиста требует 15 (!) миллионов в месяц + подъёмные.
Получается, удалось умерить его запросы почти наполовину? Если так, то это здорово.
Ответ
Лукас красавчик!
Для Локо большой успех сохранить его.
Ответ
золотое правило переговоров: Товар стоит 3 рубля? Хочешь продать за 5? Проси 10, на 5ти как раз и сойдетесь 🤷‍♂️
8 лямов... кто то за 5 лет столько не заработает, а тут за 1 месяц!!! не год-месяц!
Ответ
Легенда Динамо Московского, Макаров, получал 9 млн в месяц..
Ответ
это очень круто...
Фассон посредственный игрок, очень много потерь и выносов в аут, пас в последней трети тоже так себе.
Ответ
он заметно прибавил в этом сезоне
Ответ
Я бы сказал, что просто средний. Ни убежать, ни обвести... К примеру тот же Самоха на противоположном фланге играл гораздо круче и имел отличную "опцию" - выходя в старте в атаке, мог во втором тайме спокойно опуститься в защиту, а вместо Ненахова мог выходить игрок атаки.
Это к разговору о Галактионове. У него из года в год уходили одни из лучших игроков команды, а он стабильно набирал примерно одно и то же количество очков.
На каком месте в топ 1 он был бы, будь у него Дзюба, Глушенков, Жемалетдинов, Самошников, Миранчук, Баринов и тд?)) Плюс второй адекватный ЦЗ, помимо Монтеса.
Мне 10 лет надо работать, чтобы заработать его месячный оклад 🤬
Не самый сильный и одаренный игрок Локо. Но закрывал при необходимости пустующие места. Его бы ещё научить попадать в ворота из убойных позиций - цена бы такая была адекватной.
Ну поглядим....
Ответ
Про попадать ворота с убойных :) Подскажи, кого в РПЛ этому не надо научить? Ну разве Дзюбу и.. Лёху.
