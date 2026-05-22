Фассон продлит контракт с «Локо» и будет зарабатывать 8 млн рублей в месяц («Чемпионат»)
Бразильский защитник Лукас Фассон продлит контракт с «Локомотивом».
По данным «Чемпионата», соглашение будет рассчитано на четыре года с зарплатой 8 млн рублей в месяц.
По текущему контракту бразильский защитник зарабатывает 4 млн в месяц.
Фассон выступает за «Локомотив» с 2022 года. В этом сезоне 24-летний защитник провел 33 матча, забил 2 гола и стал автором 3 ассистов.
Источник: «Чемпионат»
Во-вторых, в апреле были новости, что о продлении договориться не могут, и сторона футболиста требует 15 (!) миллионов в месяц + подъёмные.
Получается, удалось умерить его запросы почти наполовину? Если так, то это здорово.
Для Локо большой успех сохранить его.
Это к разговору о Галактионове. У него из года в год уходили одни из лучших игроков команды, а он стабильно набирал примерно одно и то же количество очков.
На каком месте в топ 1 он был бы, будь у него Дзюба, Глушенков, Жемалетдинов, Самошников, Миранчук, Баринов и тд?)) Плюс второй адекватный ЦЗ, помимо Монтеса.
Ну поглядим....