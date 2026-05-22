  • «Зенит» может продать Мантуана – команде нужен профильный правый защитник. За Витиньо «Ботафого» запросит около 10 млн евро (Legalbet)
«Зенит» может продать Мантуана – команде нужен профильный правый защитник. За Витиньо «Ботафого» запросит около 10 млн евро (Legalbet)

«Зенит» может продать Мантуана летом.

Вингер Густаво Мантуан может покинуть «Зенит» этим летом.

Legalbet сообщает, что «Зенит» не имеет претензий к игре 24-летнего бразильца, но команде нужен профильный футболист на позицию правого защитника.

Сине-бело-голубые готовы обсуждать уход Мантуана при наличии удовлетворяющих предложений. В агентстве Roc Nations, представляющем игрока, не подтвердили смену клуба в ближайшее время. 

Ранее стало известно, что приоритетная цель «Зенита» на позицию правого защитника – Витиньо Силва из «Ботафого». По информации Legalbet, бразильский клуб будет просить за 26-летнего футболиста около 10 млн евро.

Мантуан провел 4 сезона в «Зените». Его подробная статистика – здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Legalbet
Комментарии

Удивительно как Мантуан приезжал в довесок со сделки Юри Альберто и задержался минимум на 4 года
Такое бывает Данни тоже приходил в довесок Манише в Динамо , результат знаете сами
не, ну это будет глупостью похлеще покупки Соболева!
Мантуан способен закрыть несколько позиций, начиная от правого заща и кончая левым вингером
да ещё и игрок абсолютно не конфликтный
У Мантуана травма была, он только за несколько туров до конца сезона поправился
Не хотелось бы, он уже хорошо адаптирован к нашему чемпионату и всегда выкладывается в матчах, плюс может двигаться по позиции на фланге и подменять
Мантуан – один из тех игроков, про которых ничего плохого сказать не могу. Да и как-то странно его будет отпускать, учитывая, что в следующем году он может получить российское гражданство и не будет являться легионером
Будет жаль. Мантуан - трудяга.
игрок отличный... нельзя продавать
И без Мантуана есть кого продавать! Оставьте Густаво!
Один из не многих кто обеспечивает командную скорость
Если это не жирная 🦆, то новость недоступная пониманию. Продайте Мостового, Горшкова, Ахмедова, ( можно всех вместе), отзовите из аренды и продайте Волкова, Кейруша, Ренана, Гойло, Одоевского. Продавать одного из самых полезных, трудолюбивых, скоростных игроков, успешно играющих на любой позиции справа - это за гранью понимания.
Мантуан очень полезный игрок. Будет жалко. И это последствия лимита. Иначе купили бы и профильного и оставили бы непрофильного.
