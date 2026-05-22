«Зенит» может продать Мантуана – команде нужен профильный правый защитник. За Витиньо «Ботафого» запросит около 10 млн евро (Legalbet)
Вингер Густаво Мантуан может покинуть «Зенит» этим летом.
Legalbet сообщает, что «Зенит» не имеет претензий к игре 24-летнего бразильца, но команде нужен профильный футболист на позицию правого защитника.
Сине-бело-голубые готовы обсуждать уход Мантуана при наличии удовлетворяющих предложений. В агентстве Roc Nations, представляющем игрока, не подтвердили смену клуба в ближайшее время.
Ранее стало известно, что приоритетная цель «Зенита» на позицию правого защитника – Витиньо Силва из «Ботафого». По информации Legalbet, бразильский клуб будет просить за 26-летнего футболиста около 10 млн евро.
Мантуан провел 4 сезона в «Зените». Его подробная статистика – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Legalbet
Мантуан способен закрыть несколько позиций, начиная от правого заща и кончая левым вингером
да ещё и игрок абсолютно не конфликтный