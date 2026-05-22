«Зенит» может продать Мантуана – команде нужен профильный правый защитник. За Витиньо «Ботафого» запросит около 10 млн евро (Legalbet)

«Зенит» может продать Мантуана летом.

Вингер Густаво Мантуан может покинуть «Зенит » этим летом.

Legalbet сообщает, что «Зенит» не имеет претензий к игре 24-летнего бразильца, но команде нужен профильный футболист на позицию правого защитника.

Сине-бело-голубые готовы обсуждать уход Мантуана при наличии удовлетворяющих предложений. В агентстве Roc Nations, представляющем игрока, не подтвердили смену клуба в ближайшее время.

Ранее стало известно , что приоритетная цель «Зенита» на позицию правого защитника – Витиньо Силва из «Ботафого ». По информации Legalbet, бразильский клуб будет просить за 26-летнего футболиста около 10 млн евро.

Мантуан провел 4 сезона в «Зените».