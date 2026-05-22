  • «Ман Сити» в честь Гвардиолы переименовал трибуну «Этихад Стэдиум» и установит статую тренера перед ней
«Ман Сити» в честь Гвардиолы переименовал трибуну «Этихад Стэдиум» и установит статую тренера перед ней

«Ман Сити» назвал трибуну в честь Гвардиолы и установит статую тренера.

«Манчестер Сити» переименовал одну из трибун своего домашнего стадиона в честь Пепа Гвардиолы и установит статую тренера.

Сегодня «горожане» и тренер объявили, что 55-летний каталонец покинет должность. За 10 лет в клубе он завоевал 20 трофеев, включая первую для «Сити» Лигу чемпионов в 2023 году.

Клуб объявил, что недавно реконструированная и расширенная Северная трибуна «Этихад Стэдиум» будет названа «Трибуной Пепа Гвардиолы».

Трибуна будет официально полностью открыта впервые в последнем матче тренера в клубе – в заключительной игре сезона против «Астон Виллы» в воскресенье. Реконструкция трибуны, начавшаяся в конце 2023 года, добавит более 7000 новых мест, увеличив вместимость стадиона до более чем 61 000 зрителей.

«Его Высочество шейх Мансур удостоил тренера этой престижной награды в знак признания невероятного вклада Пепа за десять исторических лет. В рамках переименования также будет установлена ​​статуя Пепа, которая появится на подходе к трибуне имени Гвардиолы», – говорится в сообщении клуба.

«Я давно говорил, что в «Манчестер Сити» должны быть лучшие люди как на поле, так и за его пределами. На протяжении десяти лет Пеп был олицетворением этих амбиций. Он оставил неизгладимый след в ДНК клуба. След, который больше связан с тем, как он побеждал, чем с многочисленными трофеями, которые он завоевал. Он заслуживает безграничной благодарности от меня и всей семьи «Сити», частью которой он всегда будет», – сказал шейх Мансур бен Зайед аль-Найян.

«Трибуна имени Пепа Гвардиолы и статуя, которая будет установлена ​​перед ней, по праву гарантируют, что наследие Пепа навсегда останется вплетенным в ткань этого футбольного клуба, города Манчестера и английского футбола», – сказал председатель правления «Сити» Хальдон аль Мубарак.

Гвардиола об уходе из «Ман Сити»: «Это бы охренительно весело! Люблю вас всех. Не спрашивайте о причинах, их нет. Но в глубине души я знаю, что пришло время»

Уход Пепа из «Сити»: что это значит?

Да тут как будто надо статую у центрального входа, я едва ли себе представляю такую значимую личность для Сити в ближайшее время. Он буквально подарил клубу величие)
ОтветCearvm
У центрального Мансур место под свою оставил
ОтветCearvm
Дело времени кажется. Вообще первое что приходит в голову это САФ с МЮ, там тоже сразу трибуну назвали и перед ней статую установили, через время добавили перед стадионом
Это была действительно славная охота. Два трофея напоследок в якобы слабый сезон
ОтветPeter Sakic
Слабый по меркам Сити,если только.
Ответjwbmwbqvih
Ну он такую планку задал)
Круто, хотя в целом и весь стадион можно было бы назвать :)
ОтветИгорь Новиков
Тоже об этом подумал, что вряд-ли там подобного уровня личность появится в ближайшие 50 лет
ОтветПРЕСЛОВУТЫЙ 2003
Может, потом переименуют стадион)
Один из величайших тренеров в истории футбола. Надеюсь увидеть еще в каком-нибудь хорошем клубе или сборной
ОтветВ поисках смысла
Он в Серии А не работал, так то его бы Мальдини в Милан затащить)))
И снова россонери величие вернуть нулевых, да и стал бы он единственным тренером, который в топ 4 чемпионатах выигрывал чемпионаты )
ОтветАндрей АВ
Папа Карло для тебя шутка?)
Он еще Францию зацепил дополнительно)
Тогда её нужно называть Пепуна, а не Трибуна.
Вот это хорошо! Пеп - лучший тренер Сити и один из лучших в истории
увековечили легенду. респект Сити 👍
Спасибо за все, легенда!!!
Манчини добыл первое чемпионство, но в его честь статуи нет.
