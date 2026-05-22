Томас Тухель: «Удивлен заявлением Магуайра. Он мог высказать чувства в личной беседе»

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель удивлен заявлением Харри Магуайра , не попавшего в состав национальной команды на ЧМ-2026.

«Я был удивлен, прочитав заявление Магуайра [о том, что он шокирован]. У нас была личная беседа, и у него была возможность высказать свои чувства.

Решение такое: мы остаемся с центральными защитниками, которые пронесли нас через осень», – сказал Тухель.

Магуайр о невызове на ЧМ-2026: «Потрясен и опустошен этим решением. Я был уверен, что мог бы сыграть важную роль. Желаю ребятам всего наилучшего»