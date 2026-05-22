  • Томас Тухель: «Удивлен заявлением Магуайра. Он мог высказать чувства в личной беседе»
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель удивлен заявлением Харри Магуайра, не попавшего в состав национальной команды на ЧМ-2026.

«Я был удивлен, прочитав заявление Магуайра [о том, что он шокирован]. У нас была личная беседа, и у него была возможность высказать свои чувства.

Решение такое: мы остаемся с центральными защитниками, которые пронесли нас через осень», – сказал Тухель.

Магуайр о невызове на ЧМ-2026: «Потрясен и опустошен этим решением. Я был уверен, что мог бы сыграть важную роль. Желаю ребятам всего наилучшего»

А типа че Тухель думал, что игрок весь на бабочках в животе теперь ходит?
Конечно он опустошен. В чем вообще претензия к реплике?
Тухлый просто мудила образцовый, вот и все
Гарри мог бы и лично выразить чувства. Но тогда Тухлый до начала ЧМ пролежал бы в больнице с сотрясением.
До отборочных на Евро
Его спросили как он к этому отнесся, он и ответил, что почувствовал опустошение и боль
Наверняка он не захотел делиться этим с Тухлым, человеком, который его от сборной отцепил, какой в этом смысл?

Претензии Тухлого странные
Сам высказывает удивление через сми, почему не в личной беседе
В целом отказы таким зубрам сборной, которые отлично отыграли сезон должны быть высказаны лично, по телефону.
Тухель не умеет нормально работать с людьми. Он срется и портит атмосферу везде.
пожалуй впервые с 2000 года не симпатизирую англичанам
Тухель все-таки токсичный чудак (на букву «м»), с гнильцой человек. Немецкий Конте, который крут в своем ремесле, но характер дерьмо. Вот вообще не жалко будет, если Англия облажается
Так Харри всегда любил привлечь к себе внимание. Почему-то Фоден, Трент, Палмер, Боуэн, Уортон и многие другие смогли принять решение тренера, а Харри решил обидится и высказать всё прессе
У всех перечисленных тобой футболистов ещё может быть шанс поехать на ЧМ, а у Маги в силу возраста нет, понятно, почему по нему это бьёт сильнее
Это с его стороны как раз правильная тактика чтобы дополнительно давить на Тухеля и в случае его провала еще потоптаться
А зачем делиться чем-то личным в беседе с каким-то лицемерным немцем, который оставляет тебя, мотивированного и по итогам сезона достаточно успешного в статистическом плане игрока сильнейшей лиги, за бортом последнего для тебя чемпионата мира, но берет с собой всяких стоунсов и других ноунеймов? Скажи спасибо, что кабину не снес. Тухелю и этой Англии желаю скорейшего вылета.
П..ц тухель ящер...
