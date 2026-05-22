Томас Тухель: «Удивлен заявлением Магуайра. Он мог высказать чувства в личной беседе»
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель удивлен заявлением Харри Магуайра, не попавшего в состав национальной команды на ЧМ-2026.
«Я был удивлен, прочитав заявление Магуайра [о том, что он шокирован]. У нас была личная беседа, и у него была возможность высказать свои чувства.
Решение такое: мы остаемся с центральными защитниками, которые пронесли нас через осень», – сказал Тухель.
Магуайр о невызове на ЧМ-2026: «Потрясен и опустошен этим решением. Я был уверен, что мог бы сыграть важную роль. Желаю ребятам всего наилучшего»
Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?46568 голосов
Жаль, большая потеря АПЛ
Ура, это шанс для остальных команд
Пока просто не верю
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Конечно он опустошен. В чем вообще претензия к реплике?
Наверняка он не захотел делиться этим с Тухлым, человеком, который его от сборной отцепил, какой в этом смысл?
Претензии Тухлого странные
Тухель не умеет нормально работать с людьми. Он срется и портит атмосферу везде.