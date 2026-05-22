Видео
0

Шварц снова возглавил «Динамо». Контракт – до лета 2029 года

Сандро Шварц вернулся на пост главного тренера «Динамо».

Московский клуб объявил о назначении 47-летнего немца, сменившего Ролана Гусева, при котором клуб завершил сезон на 7-м месте в Мир РПЛ.

Стороны заключили контракт на три года – до лета 2029-го. В штаб Шварца войдет Волкан Булут.

Сандро возглавлял бело-голубых с 2020 по 2022 год. В 57 играх при нем «Динамо» одержало 32 победы, 8 раз сыграло вничью и потерпело 17 поражений, разница голов – 111:75.

Шварц также тренировал «Майнц», «Герту» и «Нью-Йорк Ред Буллс».

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?46509 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал «Динамо»
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoСандро Шварц
logoРолан Гусев
logoтрансферы

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Шварц об уходе из «Динамо»:
«Решение не имеет отношения к спорту. Осуждаю происходящее на Украине, мы плакали вместе с украинскими и российскими игроками» 🤡🤡🤡
ОтветАлексей Мишин
Шварц об уходе из «Динамо»: «Решение не имеет отношения к спорту. Осуждаю происходящее на Украине, мы плакали вместе с украинскими и российскими игроками» 🤡🤡🤡
Послушайте, у человека глаза открылись, прозрел практически, а вы тут былое помянаете...
ОтветАлексей Мишин
Шварц об уходе из «Динамо»: «Решение не имеет отношения к спорту. Осуждаю происходящее на Украине, мы плакали вместе с украинскими и российскими игроками» 🤡🤡🤡
Вчера Плющенко переобулся что спортсменам нельзя отказываться от России, и отправил родного сына в Азербайджан. Сегодня Шварц забыл про Украину.
Не всё так однозначно, как говорится)
Хозяин своего слова , захотел дал, захотел забрал
ОтветVadim225
Хозяин своего слова , захотел дал, захотел забрал
Давайте не будем на Шварца наезжать. Все таки дядька легендарный. Терминатор навсегда в моём сердце
ОтветNikita Ovchinnikov
Давайте не будем на Шварца наезжать. Все таки дядька легендарный. Терминатор навсегда в моём сердце
Не каждый день к нам в РПЛ приезжает бывший губернатор Калифорнии
Какой принципиальный мужчина
Ответbanchik1
Какой принципиальный мужчина
Кавычки забыли поставить)
Ответbanchik1
Какой принципиальный мужчина
Большие деньги всю принципиальность убирают. :)
> Сандро возглавлял бело-голубых с 202 по 2022 год.

Надолго он там задержался, однако.
ОтветИван Балашов
> Сандро возглавлял бело-голубых с 202 по 2022 год. Надолго он там задержался, однако.
Все-таки еще застал последнее чемпионство
ОтветИван Балашов
> Сандро возглавлял бело-голубых с 202 по 2022 год. Надолго он там задержался, однако.
Это ерунда. Казанова вон и Александра Македонского и Екатерину II встречал.
Я так понимаю он поплакал, а ситуация из-за которой он уходил разрешилась. А мы не в курсе были
ОтветNickRockStar
Я так понимаю он поплакал, а ситуация из-за которой он уходил разрешилась. А мы не в курсе были
не, он просто увидел, что наркоманы неонацисты стали теми, с кем можно за стол садиться, а Зеленский вмиг стал господином президентом. Так смысл Шварцу тогда упрямиться?
Ответкабан галльский
не, он просто увидел, что наркоманы неонацисты стали теми, с кем можно за стол садиться, а Зеленский вмиг стал господином президентом. Так смысл Шварцу тогда упрямиться?
это только твои домысли или тебе сам Шварц писал?
ОтветКот Борзыкина
За деньги - да!
Приехал подзаработать при любом результате он в плюсе будет
ОтветКот Борзыкина
За деньги - да!
Чем больше платят, тем меньше плачат
Это тот самый который в последнем туре за 2ое место с Сочи на домашнем поле сыграл 1:5. Гусь точно не хуже
Спасибо Гусеву! Считаю, свой шанс он заслужил. Но как есть. Сандро, с возвращением. Ностальгия). Надеюсь, всё получится.
Говорят, что нельзя войти в одну реку дважды. А кто сказал, что нельзя дважды выйти из неё?
Ответviktorpavlov70
Говорят, что нельзя войти в одну реку дважды. А кто сказал, что нельзя дважды выйти из неё?
Для динамо можно
Ответviktorpavlov70
Говорят, что нельзя войти в одну реку дважды. А кто сказал, что нельзя дважды выйти из неё?
в каждой реке есть ДНО)
Со Шварцем было лучшее Динамо со времен Силкина. Удачи тренеру и побед, не обращать внимания на всяких непристроенных злопыхателей!!!
ОтветAlex K_1116553648
Со Шварцем было лучшее Динамо со времен Силкина. Удачи тренеру и побед, не обращать внимания на всяких непристроенных злопыхателей!!!
Проблема в том, что не будет Воронина в Динамо. Вот кто должен вернуться в клуб.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Сперцян после поражения от «Спартака» в финале Кубка: «Серия пенальти – это лотерея. Везде чего-то не хватило, но стоит гордиться, думаю – не первый год боремся за высокие места»
1 минуту назад
«Атлетико» займет 3-е место, если не проиграет «Вильярреалу». 1:4 – у Переса 1+1, Парехо, Микаутадзе, Пубиль, Гуйе тоже забили. Онлайн-трансляция
5 минут назадLive
«Торино» – «Ювентус». Начало дерби откладывали на час из-за беспорядков фанатов. Онлайн-трансляция
9 минут назадLive
Игроки «Спартака» облили Карседо шампанским на пресс-конференции после победы в Кубке России
16 минут назадВидео
«Спортинг» проиграл финал Кубка Португалии клубу из второй лиги. «Торреенсе» сыграет на общем этапе ЛЕ, «Бенфика» – в квалификации
21 минуту назад
Гендиректор «Спартака»: «Оценю сезон на 4+ по пятибалльной шкале. Знаем, над чем работать, с этим тренерским штабом и игроками будем двигаться к новым высотам»
24 минуты назад
«Спартак»: «Мы рекордсмены России по количеству Кубков страны. Первые, кто выиграл 15 раз. Лучшие»
32 минуты назад
🏆 «Спартак» выиграл первый трофей с 2022 года – Кубок России
сегодня, 18:37
Дерби «Торино» – «Ювентус» отложили на час из-за фанатских столкновений. Один человек попал в больницу в критическом состоянии
34 минуты назадВидео
Александр Мостовой: «Спартак» – чемпион, а «Краснодар» проиграл и чемпионат, и Кубок. Пускай задумываются»
49 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Конте об уходе из «Наполи»: «Я провалился в одном – мне не удалось сплотить клуб. Он не нуждается в неудачниках, живущих ради лайков, ему нужны люди, которые любят команду»
4 минуты назад
Кахигао о победе «Спартака»: «В России можно выиграть только два трофея – Кубок и чемпионат. У нас есть один, но это только начало»
13 минут назад
Кейн поздравил «Тоттенхэм» со спасением от вылета из АПЛ: «Грандиозная борьба и результат в последний день!»
34 минуты назад
«Милан» – «Кальяри». 1:1 – Салемакерс и Боррелли забили. Онлайн-трансляция
45 минут назадLive
Карседо – первый испанский тренер, выигравший трофей в России
53 минуты назад
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Вильярреала»
59 минут назадLive
Слот о «Ливерпуле»: «Мы заслужили выход в ЛЧ, большую часть сезона шли в пятерке. Когда все будут доступны, результаты улучшатся, мы подпишем еще 1-2 новичков»
сегодня, 18:57
Алаев о финале Кубка России: «Трагедия для «Краснодара», можно сказать. Боселли снова не реализовал важный момент. Настоящая драма футбола»
сегодня, 18:53
«Верона» – «Рома». Дибала играет. Онлайн-трансляция
сегодня, 18:48Live
Дюков об отстранении России: «Футбол более политизирован, это самый популярный вид спорта. Перспектива возвращения есть, решение по юношам принято еще в 2023-м. Надеемся, будет реализовано»
сегодня, 18:26
Рекомендуем