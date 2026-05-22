Шварц снова возглавил «Динамо». Контракт – до лета 2029 года

Сандро Шварц вернулся на пост главного тренера «Динамо ».

Московский клуб объявил о назначении 47-летнего немца, сменившего Ролана Гусева , при котором клуб завершил сезон на 7-м месте в Мир РПЛ.

Стороны заключили контракт на три года – до лета 2029-го. В штаб Шварца войдет Волкан Булут.

Сандро возглавлял бело-голубых с 2020 по 2022 год. В 57 играх при нем «Динамо» одержало 32 победы, 8 раз сыграло вничью и потерпело 17 поражений, разница голов – 111:75.

Шварц также тренировал «Майнц», «Герту» и «Нью-Йорк Ред Буллс».