Шварц снова возглавил «Динамо». Контракт – до лета 2029 года
Сандро Шварц вернулся на пост главного тренера «Динамо».
Московский клуб объявил о назначении 47-летнего немца, сменившего Ролана Гусева, при котором клуб завершил сезон на 7-м месте в Мир РПЛ.
Стороны заключили контракт на три года – до лета 2029-го. В штаб Шварца войдет Волкан Булут.
Сандро возглавлял бело-голубых с 2020 по 2022 год. В 57 играх при нем «Динамо» одержало 32 победы, 8 раз сыграло вничью и потерпело 17 поражений, разница голов – 111:75.
Шварц также тренировал «Майнц», «Герту» и «Нью-Йорк Ред Буллс».
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал «Динамо»
«Решение не имеет отношения к спорту. Осуждаю происходящее на Украине, мы плакали вместе с украинскими и российскими игроками» 🤡🤡🤡
Не всё так однозначно, как говорится)
Надолго он там задержался, однако.