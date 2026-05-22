«🐐». «Ман Сити» назвал Гвардиолу величайшим тренером в истории футбола

«Манчестер Сити» назвал Пепа Гвардиолу лучшим тренером за всю историю футбола.

Сегодня «горожане» и тренер объявили, что 55-летний каталонец покинет должность после 10 лет в клубе, за которые были завоеваны 20 трофеев.

«Пеп Гвардиола 🐐», – гласит запись в аккаунте «Сити» в соцсети X.

Эмодзи козла (по-английски – goat) употребляется как синоним акронима GOAT, означающего «величайший [спортсмен/тренер] всех времен» (англ. greatest of all time).

Гвардиола об уходе из «Ман Сити»: «Это бы охренительно весело! Люблю вас всех. Не спрашивайте о причинах, их нет. Но в глубине души я знаю, что пришло время»

Уход Пепа из «Сити»: что это значит?

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?46567 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт «Манчестер Сити» в X
Ну он им считай историю новейшую сделал, легенда сити, сердце сити
ОтветКоррадо Сопрано
Фрэнк Лэмпард?
Имеют полное право
Самый удачливый шарлатан в истории. И не только футбола.
Забавно, что можно людей козлами называть, а если претензии, то отвечать, что имел в виду "величайший".
Хотя в истории конкретно Сити лучший.
Выдали базу
Пеп – в топ-4 тренеров АПЛ по сроку работы в одном клубе и 2-й – по титулам. Больше чемпионств только у Фергюсона
22 мая, 11:10
Уход Пепа из «Сити»: что это значит?
22 мая, 11:04
Гвардиола станет амбассадором City Football Group. В холдинг входят «Ман Сити» и еще 10 клубов
22 мая, 10:51
Гвардиола об уходе из «Ман Сити»: «Это было охренительно весело! Люблю вас всех. Не спрашивайте о причинах, их нет. Но в глубине души я знаю, что пришло время»
22 мая, 10:41Видео
💔«Ман Сити» объявил об уходе Гвардиолы. Пеп руководил клубом с 2016-го и взял 20 трофеев
22 мая, 10:13
