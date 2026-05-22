«🐐». «Ман Сити» назвал Гвардиолу величайшим тренером в истории футбола
«Манчестер Сити» назвал Пепа Гвардиолу лучшим тренером за всю историю футбола.
Сегодня «горожане» и тренер объявили, что 55-летний каталонец покинет должность после 10 лет в клубе, за которые были завоеваны 20 трофеев.
«Пеп Гвардиола 🐐», – гласит запись в аккаунте «Сити» в соцсети X.
Эмодзи козла (по-английски – goat) употребляется как синоним акронима GOAT, означающего «величайший [спортсмен/тренер] всех времен» (англ. greatest of all time).
Гвардиола об уходе из «Ман Сити»: «Это бы охренительно весело! Люблю вас всех. Не спрашивайте о причинах, их нет. Но в глубине души я знаю, что пришло время»
Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?
Жаль, большая потеря АПЛ
Ура, это шанс для остальных команд
Пока просто не верю
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт «Манчестер Сити» в X
