«🐐». «Ман Сити» назвал Гвардиолу величайшим тренером в истории футбола

«Манчестер Сити » назвал Пепа Гвардиолу лучшим тренером за всю историю футбола.

Сегодня «горожане» и тренер объявили , что 55-летний каталонец покинет должность после 10 лет в клубе, за которые были завоеваны 20 трофеев.

«Пеп Гвардиола 🐐», – гласит запись в аккаунте «Сити» в соцсети X.

Эмодзи козла (по-английски – goat) употребляется как синоним акронима GOAT, означающего «величайший [спортсмен/тренер] всех времен» (англ. greatest of all time).

Гвардиола об уходе из «Ман Сити»: «Это бы охренительно весело! Люблю вас всех. Не спрашивайте о причинах, их нет. Но в глубине души я знаю, что пришло время»

