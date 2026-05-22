Пеп – в топ-4 тренеров АПЛ по сроку работы в одном клубе и 2-й – по титулам. Больше чемпионств только у Фергюсона

Пеп – в топ-4 АПЛ среди тренеров по сроку работы в одном клубе и 2-й – по титулам.

Пеп Гвардиола покидает «Манчестер Сити».

Каталонец возглавил клуб в июле 2016 года и проведет в «Сити» ровно 10 лет.

В «Ман Сити » Пеп выиграл 6 титулов АПЛ. Он брал чемпионат в сезонах-2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23 и 2023/24. Больше в истории Премьер-лиги титулов только у Алекса Фергюсона – 13 чемпионств с «Манчестер Юнайтед».

Пеп также выиграл с «Сити» Лигу чемпионов, три Кубка Англии и пять Кубков лиги. В сезоне-2022/23 команда взяла требл, а в АПЛ первой в истории стала чемпионом четыре раза подряд.

По длительности работы в одном клубе в эпоху АПЛ Гвардиола входит в топ-4. Дольше в одном клубе работали только Арсен Венгер в «Арсенале», Фергюсон в «МЮ» и Дэвид Мойес в «Эвертоне».

