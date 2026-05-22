  • Пеп – в топ-4 тренеров АПЛ по сроку работы в одном клубе и 2-й – по титулам. Больше чемпионств только у Фергюсона
Пеп – в топ-4 тренеров АПЛ по сроку работы в одном клубе и 2-й – по титулам. Больше чемпионств только у Фергюсона

Пеп Гвардиола покидает «Манчестер Сити».

Каталонец возглавил клуб в июле 2016 года и проведет в «Сити» ровно 10 лет. 

В «Ман Сити» Пеп выиграл 6 титулов АПЛ. Он брал чемпионат в сезонах-2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23 и 2023/24. Больше в истории Премьер-лиги титулов только у Алекса Фергюсона – 13 чемпионств с «Манчестер Юнайтед».

Пеп также выиграл с «Сити» Лигу чемпионов, три Кубка Англии и пять Кубков лиги. В сезоне-2022/23 команда взяла требл, а в АПЛ первой в истории стала чемпионом четыре раза подряд.

По длительности работы в одном клубе в эпоху АПЛ Гвардиола входит в топ-4. Дольше в одном клубе работали только Арсен Венгер в «Арсенале», Фергюсон в «МЮ» и Дэвид Мойес в «Эвертоне».

10 лет Пепа в «Сити»: 100 очков за сезон, требл, дуэль с Клоппом

По нынешним временам для главного тренера 10 лет в одном клубе - это очень долго.
Ну, и 2-е место по количеству титулов в АПЛ - это ещё круче!
Ещё и Артету воспитал, теперь уже тоже чемпиона. Так что живое наследие тоже в Англии оставил
У Артеты есть шанс догнать. Уже 7 лет как.
Живая легенда футбола . Интересно что будет делать дальше .
Отдыхать будет, видно по нему , что тяжело все это дается в последнее время
Фергюсон 810 игр, 528 побед, что составляет 65%, Венгер 825 игр, 475 побед и 58%, Мойес 752 игры, 289 побед и 38%, Гвардиола 377 игр, 268 побед и 71%…, Моуринью 362 игры, 217 побед и 60%, Клопп 334 игры, 209 побед и 63%, Бенитес 359 игр, 173 победы и 48%, остальные заметно ниже. Пеп самый эффективный тренер в истории АПЛ 🏴
Еще бы - он единственный, кто пришел в команду с неограниченным даже фейр-плей бюджетом и являющуюся действующим чемпионом. Остальным пришлось поработать.
Фергюсон приходил в МЮ, когда он 20 лет не становился чемпионом и за последующие четверть века сделал клуб гегемоном и мировым брендом, несколько раз сменив поколение игроков. Пеп пришёл в клуб незадолго до него дважды становившийся чемпионом с неограниченным по сути бюджетом и 130 нарушениями финансовых правил
Забыли отметить что это единственный тренер который пробил 100 очков в рамках одного сезона. Для АПЛ это нереальный результат, хотя Ливерпуль Клоппа в прайме очень был близок
Видно было, что он очень измождён. Думаю, что будет некоторое время просто отдыхать
Забухает теперь с Клоппом)
10 лет в самом богатом клубе, с неограниченным бюджетом, где ему покупают пачку игроков каждое ТО, даже зимой по 5 игроков на 200 млн, игроков по 75 млн для лавки. В соперниках АПЛ у него был только Ливерпуль Клоппа с составом на половину из середняков, мертвый МЮ, нестабильный Челси и Арсенал Артеты который собрал команду только в последние пару лет.

В ЛЧ 1 кубок из 10 попыток. Ничего выдающегося
Сейчас придёт Мареска, вот и посмотрим сможет ли он пролжить дело Пепа, выйгрывать чемпионтво каждый год.
Только после того, как тебя выпишут из дурки
Каждое трансферное окно защитников по 50-80млн вспомнил)
