Пеп – в топ-4 тренеров АПЛ по сроку работы в одном клубе и 2-й – по титулам. Больше чемпионств только у Фергюсона
Пеп Гвардиола покидает «Манчестер Сити».
Каталонец возглавил клуб в июле 2016 года и проведет в «Сити» ровно 10 лет.
В «Ман Сити» Пеп выиграл 6 титулов АПЛ. Он брал чемпионат в сезонах-2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23 и 2023/24. Больше в истории Премьер-лиги титулов только у Алекса Фергюсона – 13 чемпионств с «Манчестер Юнайтед».
Пеп также выиграл с «Сити» Лигу чемпионов, три Кубка Англии и пять Кубков лиги. В сезоне-2022/23 команда взяла требл, а в АПЛ первой в истории стала чемпионом четыре раза подряд.
По длительности работы в одном клубе в эпоху АПЛ Гвардиола входит в топ-4. Дольше в одном клубе работали только Арсен Венгер в «Арсенале», Фергюсон в «МЮ» и Дэвид Мойес в «Эвертоне».
10 лет Пепа в «Сити»: 100 очков за сезон, требл, дуэль с Клоппом
Ну, и 2-е место по количеству титулов в АПЛ - это ещё круче!
В ЛЧ 1 кубок из 10 попыток. Ничего выдающегося