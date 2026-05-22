Фанатка подарила Роналду его портрет, нарисованный ею. Форвард «Аль-Насра» сделал фото с девушкой

Фанатка подарила Роналду его портрет.

Болельщица подарила форварду «Аль-Насра » Криштиану Роналду его портрет, нарисованный ею.

Девушка вручила картину 41-летнему португальцу и сделала фотографию с ним перед матчем 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Дамака» (4:1), в котором Криштиану сделал дубль.

Вчера Роналду завоевал первый официальный трофей с «Аль-Насром» – стал чемпионом саудовской лиги.