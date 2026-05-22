  • Гвардиола станет амбассадором City Football Group. В холдинг входят «Ман Сити» и еще 10 клубов
Пеп Гвардиола продолжит сотрудничество с «Манчестер Сити» после ухода с поста главного тренера по окончании сезона.

Сегодня «горожане» и тренер объявили, что Пеп покинет свою должность после 10 лет в клубе, за которые были завоеваны 20 трофеев.

«Ман Сити» сообщил, что 55-летний каталонец займет должность глобального амбассадора City Football Group. В его обязанности будет входить предоставление технических консультаций клубам, входящим в холдинг, работа над конкретными проектами и сотрудничество с другими организациями.

Напомним, «Ман Сити» – флагманский клуб холдинга City Football Group, в которой также входят «Баия» (Бразилия), «Ломмел» (Бельгия), «Нью-Йорк Сити» (США), «Мельбурн Сити» (Австралия), «Монтевидео Сити Торке» (Уругвай), «Жирона» (Испания), «Йокогама Ф Маринос» (Япония), «Труа» (Франция), «Шэньчжэнь Пэн Сити» (Китай), «Палермо» (Италия).

Гвардиола об уходе из «Ман Сити»: «Это бы охренительно весело! Люблю вас всех. Не спрашивайте о причинах, их нет. Но в глубине души я знаю, что пришло время»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Манчестер Сити»
Теперь его противостояние с Клоппом продолжится на поприще футбольных империй)
Значит с клубным футболом Пеп закончил, невероятно жаль.
Хотя у меня есть ощущение, что этот псих вернется. Если он даже между женой и футболом выбирал футбол, то жить обычной жизнь ему будет очень сложно.
Ответ
В Нью-Йорк сити устроится
Ответ
Да конечно вернется, просто почиллит на зп какое-то время и все
До сих пор не верю, что он ушёл...
Ответ
Очень хорошо, сменяемость власти должна быть. Надоела гегемония, легкие победы в АПЛ. Может теперь хоть остальные задвигаются и будут драться. Ну и Сити пора бы войти в зону турбулентности и почувствовать на себе все тяготы перестановок и менеджеровского бардака, когда увольняют за пару поражений.
Ответ
Лёгкие победы в АПЛ???)) Почти все титулы Сити Пепа - это гонки до последних туров
Видимо как Юрген слишком вымотался. Надеюсь через год увидеть его в Италии. Тренером. Пеп любит Италию и считает, что многому научился у Карло Маццоне. Для Пепа это будет однозначный вызов. Но в нынешней Серии А только один клуб в теории способен потянуть его амбиции.
Ответ
Про Юве уже ходили слухи когда-то давно.
Легенда, Маэстро, Величайший! Надеюсь, еще вернется в клубный футбол
Хм, должность амбассадора это по сути почетная пенсия. Не думал, что Пеп решил завершить карьеру. С другой стороны ему некуда идти, только в ПСЖ, а в ПСЖ уже занято.
Что по Клоппу, что по Гвардиоле, не понимаю зачем на такой должности нужен главный тренер.
Поздравил бы Палермо и давай его в ЛЧ выводить! Но неее))
Хочется увидеть его в Италии, но там кризис, никто туда не хочет просто так
Тююю буквально я это писал под новостью, что Пеп уйдёт. Что он станет ментром над клубами системы Сити. А тут новость вышла.🧐🧐🧐
