Гвардиола станет амбассадором City Football Group. В холдинг входят «Ман Сити» и еще 10 клубов
Пеп Гвардиола продолжит сотрудничество с «Манчестер Сити» после ухода с поста главного тренера по окончании сезона.
Сегодня «горожане» и тренер объявили, что Пеп покинет свою должность после 10 лет в клубе, за которые были завоеваны 20 трофеев.
«Ман Сити» сообщил, что 55-летний каталонец займет должность глобального амбассадора City Football Group. В его обязанности будет входить предоставление технических консультаций клубам, входящим в холдинг, работа над конкретными проектами и сотрудничество с другими организациями.
Напомним, «Ман Сити» – флагманский клуб холдинга City Football Group, в которой также входят «Баия» (Бразилия), «Ломмел» (Бельгия), «Нью-Йорк Сити» (США), «Мельбурн Сити» (Австралия), «Монтевидео Сити Торке» (Уругвай), «Жирона» (Испания), «Йокогама Ф Маринос» (Япония), «Труа» (Франция), «Шэньчжэнь Пэн Сити» (Китай), «Палермо» (Италия).
Гвардиола об уходе из «Ман Сити»: «Это бы охренительно весело! Люблю вас всех. Не спрашивайте о причинах, их нет. Но в глубине души я знаю, что пришло время»
Хотя у меня есть ощущение, что этот псих вернется. Если он даже между женой и футболом выбирал футбол, то жить обычной жизнь ему будет очень сложно.