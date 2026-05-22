Гвардиола станет амбассадором City Football Group. В холдинг входят «Ман Сити» и еще 10 клубов

Гвардиола станет амбассадором City Football Group после ухода из «Ман Сити».

Пеп Гвардиола продолжит сотрудничество с «Манчестер Сити » после ухода с поста главного тренера по окончании сезона.

Сегодня «горожане» и тренер объявили , что Пеп покинет свою должность после 10 лет в клубе, за которые были завоеваны 20 трофеев.

«Ман Сити» сообщил, что 55-летний каталонец займет должность глобального амбассадора City Football Group. В его обязанности будет входить предоставление технических консультаций клубам, входящим в холдинг, работа над конкретными проектами и сотрудничество с другими организациями.

Напомним, «Ман Сити» – флагманский клуб холдинга City Football Group, в которой также входят «Баия » (Бразилия), «Ломмел » (Бельгия), «Нью-Йорк Сити » (США), «Мельбурн Сити» (Австралия), «Монтевидео Сити Торке» (Уругвай), «Жирона» (Испания), «Йокогама Ф Маринос» (Япония), «Труа» (Франция), «Шэньчжэнь Пэн Сити» (Китай), «Палермо» (Италия).

Гвардиола об уходе из «Ман Сити»: «Это бы охренительно весело! Люблю вас всех. Не спрашивайте о причинах, их нет. Но в глубине души я знаю, что пришло время»