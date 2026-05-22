Губерниев и Черданцев будут работать на бровке во время Суперфинала Кубка России

Дмитрий Губерниев и Георгий Черданцев будут работать в студии «Матч ТВ» на Суперфинале FONBET Кубка России.

24 мая в «Лужниках» «Спартак» сыграет с «Краснодаром».

Губерниев и Черданцев проведут студию прямо на бровке поля. Перед матчем на центральной аллее олимпийского комплекса «Лужники» также будут работать Эмма Гаджиева и Александра Лыскова.

В эфире покажут включения из раздевалок команд, комментарии тренеров и игроков, разбор судейских решений и мнения футбольных экспертов. Матч прокомментируют Дмитрий Шнякин и Тимур Журавель.

Для производства трансляции задействуют 33 камеры, в том числе камеру-паука, стэдикамы, камеры на 12-метровых подвижных кранах за воротами и бьютишот. Также будет работать специальная машина для создания виртуальной графики с элементами дополненной реальности.

Всего в трансляции будут задействованы более 220 сотрудников.

Комментарии

Два самых ненавистных комментаторов
Мне сложно определиться, кого я больше терпеть не могу
Интересно, а есть хотя бы один человек, который скажет, что ему нравятся Черданцев, Губерниев или Журавель?
Конечно. Журавль, Губа и Чердак
может лучше пусть работают из туалета ___))
Так матч в Лужниках, а не на ВЭБ-арене
Два дЭбила это « мощно»
Пускай мячик подают
Оба отвратительны - без звука!
Вы прикалываетесь??? Журавель на комментах, эти двое "в помощь". Просто кощунство какое-то для болельщиков.

А потом еще удивляются, почему в стране интерес к спорту не растет.
Отвесьте леща обоим, кто рядом будет
Этож как нужно ненавидеть болельщиков, чтобы коментаторами этих двух безпринципных лизоблюдов поставить...
лизоблюд,это прям мягко)
А у нас в государстве верхи делают всё, чтоб злить и бесить народ. Похоже наверху от этого кайфуют.
За что нас так?
Кстати, не понимаю, почему не привлекают Елагина к комментированию РПЛ. Олды типа меня, которые слушали его комментарии АПЛ, точно оценили бы
Елагин слишком крутой для них
Он с Окко контрактом связан
