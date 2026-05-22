Губерниев и Черданцев будут работать на бровке во время Суперфинала Кубка России

Дмитрий Губерниев и Георгий Черданцев будут работать в студии «Матч ТВ » на Суперфинале FONBET Кубка России.

24 мая в «Лужниках» «Спартак » сыграет с «Краснодаром ».

Губерниев и Черданцев проведут студию прямо на бровке поля. Перед матчем на центральной аллее олимпийского комплекса «Лужники» также будут работать Эмма Гаджиева и Александра Лыскова.

В эфире покажут включения из раздевалок команд, комментарии тренеров и игроков, разбор судейских решений и мнения футбольных экспертов. Матч прокомментируют Дмитрий Шнякин и Тимур Журавель.

Для производства трансляции задействуют 33 камеры, в том числе камеру-паука, стэдикамы, камеры на 12-метровых подвижных кранах за воротами и бьютишот. Также будет работать специальная машина для создания виртуальной графики с элементами дополненной реальности.

Всего в трансляции будут задействованы более 220 сотрудников.