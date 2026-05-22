  Гвардиола об уходе из «Ман Сити»: «Это было охренительно весело! Люблю вас всех. Не спрашивайте о причинах, их нет. Но в глубине души я знаю, что пришло время»
Гвардиола об уходе из «Ман Сити»: «Это было охренительно весело! Люблю вас всех. Не спрашивайте о причинах, их нет. Но в глубине души я знаю, что пришло время»

Пеп Гвардиола высказался об уходе с поста главного тренера «Манчестер Сити» по окончании сезона.

Каталонский специалист работал в «Сити» с 2016 года и за 10 лет выиграл 20 трофеев.

«Когда я приехал, мое первое собеседование было с Ноэлем Галлахером (британский музыкант, певец, гитарист из рок-группы Oasis, болельщик «Ман Сити» – Спортс’‘). Я вышел оттуда с мыслью: «Окей… Ноэль здесь? Будет весело». И какое же прекрасное время мы провели вместе.

Не спрашивайте меня о причинах ухода. Причин нет. Но в глубине души я знаю, что пришло время. Ничто не вечно, если бы было, я был бы здесь. Вечными останутся чувства, люди, воспоминания, любовь, которую я испытываю к своему «Манчестер Сити».

Этот город выстроен трудом, тяжелым трудом. Это видно по цвету кирпичей. По людям, которые приходили рано и оставались допоздна. Заводы. Семья Панкхерст. Профсоюзы. Музыка. Просто промышленная революция и то, как она изменила мир. И я думаю, что я это понял, и мои команды тоже.

Мы работали. Мы страдали. Мы боролись. И мы делали все по-своему. По-своему. Тяжелый труд проявляется во многих формах. Поездка в Борнмут, когда мы проиграли Премьер-лигу, и вы были там. Поездка в Стамбул [на победный для «горожан» финал ЛЧ-2023], и вы тоже были там.

Помните теракт на «Манчестер Арене» (взрыв в Манчестере произошел 22 мая 2017 года в конце концерта американской певицы Арианы Гранде, в результате чего погибло 23 человека, более 120 получили ранения – Спортс’‘), когда этот город показал миру, что такое настоящая сила? Не гнев. Не страх. Просто любовь. Сообщество. Единство. Объединенный город.

Помните, как я потерял маму во время пандемии коронавируса и как этот клуб поддерживал меня в трудные времена. Болельщики, персонал, жители Манчестера, вы дали мне силы, когда они были мне больше всего нужны. Крис, мои дети, вся моя семья, вы были рядом, как всегда. Хальдон (аль Мубарак – глава клуба – Спортс’‘), ты тоже был рядом.

Игроки не забывают – каждое мгновение, каждый момент, меня, мой персонал, этот клуб, все. Все, что мы сделали, мы сделали для всех вас. И вы были просто исключительными. Вы еще не знаете об этом, но вы оставляете после себя наследие.

Итак, когда мое время подходит к концу, радуйтесь. Oasis снова вернулись. Дамы и господа, спасибо вам за доверие. Спасибо за то, что подталкивали меня. Спасибо за вашу любовь ко мне.

Тони Уолш (местный поэт – Спортс’‘) в своем незабываемом стихотворении сказал: «Это место». Прости, Тони: это мое место.

Ноэль... Я был прав. Это было охренительно весело! Люблю вас всех», – заявил Пеп.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?46435 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Манчестер Сити»
Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
От души написано. Все будут скучать по этому легендарному времени.
Ещё лучше сказано. Я не сильно хорошо знаю английский, но его прощальное видео - настолько сильно выводит на эмоции..... Если будет время - гляньте. Это три минуты
Хорошее видео. Трогательное.
В целом, вся АПЛ последних 10 лет характеризуется фразой "это было охренительно весело". И немудрено, что он уходит при самом скучном чемпионе.
А кто-то отмечает рекорд Бруно Фернандеша , вместо титулов. Тут немудрено уйти 😁
Комментарий скрыт
Нам будет не хватать тебя,лысый шарлатан!Спасибо за всё!
Теперь Сити потеряет 50% глоров Барселоны
Да нет, когда Сити будет играть с Реалом, они будут на месте
Ничего не потеряет, т.к. дальше тренером будет тоже ученик Пепа - Мареска. Вообще, ни один тренер в истории футбола и близко столько прямых учеников не наплодил. Многие ориентировались на Кройфа, но издали, а тут целая плеяда
Манчестер - самый футбольный город в истории. Его в разные времена представляли Сэр Алекс и Хосеп Гвардиола.
Комментарий скрыт
Но там не было Дель Боске и Анчелотти, так что, нет
Будет кайфово увидеть фотки с их совместного отдыха с Клоппом)
Мог уйти еще в прошлом сезоне, но решил построить таки новую команду и отдать новому тренеру готовый материал, а не развалины. Респект.
Хотя мне кажется нужно было еще на сезон оставаться, Пеп мог бы взять еще одну АПЛ в следующем сезоне, Сити очень прибавил во 2 половине, и это уже было похоже на классическую команду Пепа.
Пеп легенда Сити, и многих высот достиг, думаю что болельщики клуба должны быть благодарны ему. А противостояние с Клоппом просто на века.
Уххх прошло 10 лет , время , время …
Удачи Гвардиола шикарно поработал в Ман сити 🐐👏
Прощай Пеп, теперь где то будет грустить один Юрец из России, где не было трансляций АПЛ, но каждый найденный и просмотренный матч даже на мобилке, смотрелся с трепетом внутри.
Грустно, осознание ухода эпохи наступает все сильней и сильней. Лысый знай, тебя будет не хватать!
Где ты живешь что у тебя не было трансляции? 😳
В России, нет трансляций АПЛ открою тебе секрет.
Ла лига, чемпионат Италии - да. РПЛ не считаю.
Поэтому только трансляции из других источников и это не кабельные каналы : ищешь матчи смотришь на разных девайсах. Короче смотреть можно но с танцами с бубнами, понимаешь о чем я?
