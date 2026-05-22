  Рэшфорд не упомянул «МЮ» после вызова в Англию на ЧМ: «Благодарю Эмери, Флика, Тухеля, «Виллу», «Барсу» и сборную за веру в меня»
Рэшфорд не упомянул «МЮ» после вызова в Англию на ЧМ: «Благодарю Эмери, Флика, Тухеля, «Виллу», «Барсу» и сборную за веру в меня»

Форвард Маркус Рэшфорд отреагировал на попадание в заявку сборной Англии на ЧМ-2026.

Англичанин опубликовал сторис, где упомянул Унаи Эмери, Ханси Флика, Томаса Тухеля, «Астон Виллу», «Барселону» и сборную Англии, но не «Манчестер Юнайтед», в системе которого провел почти 20 лет.

«Особая благодарность Унаи, Ханси, Томасу, «Астон Вилле», «Барселоне» и Англии за то, что верили в меня, когда все стало тяжело», – написал Рэшфорд.

Права на 28-летнего нападающего по-прежнему принадлежат «МЮ». Этот сезон он провел в «Барсе» на правах аренды, часть прошлого – в «Астон Вилле».

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?46565 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Источник: инстаграм Маркуса Рэшфорда
Депутаты постоянно забывают о своих корнях, когда чего-то добиваются
Депутаты постоянно забывают о своих корнях, когда чего-то добиваются
Он и в Барселоне будет стагнировать. Рэшфорд всегда жилы рвёт, когда контракт жирный нужен, а потом отбывает номер
Он и в Барселоне будет стагнировать. Рэшфорд всегда жилы рвёт, когда контракт жирный нужен, а потом отбывает номер
Комментарий удален модератором
Конечно МЮ виноват в том, что Рашфорд бухал и прогуливал тренировки, кто ж ещё 🤣🤡
Конечно МЮ виноват в том, что Рашфорд бухал и прогуливал тренировки, кто ж ещё 🤣🤡
Так у него в годы игры за МЮ нехило так выросло чсв на фоне получения орденов и участия в блм движе. Буквально всей страной в одно место целовали
Так у него в годы игры за МЮ нехило так выросло чсв на фоне получения орденов и участия в блм движе. Буквально всей страной в одно место целовали
Так и есть, вечно перспективный Рашфорд 🤣
Парень винит всех вокруг, у него обида видите ли. Может на себя пора посмотреть? Чувачок в клубах кпд поболее чем на поле имел. Посчитал что раз воспитанник, ему всю жизнь пятую точку подтирать будут. В Барсе расшевелили, к счастью. Там и Санчо наверняка с душевной болью ходит
Парень винит всех вокруг, у него обида видите ли. Может на себя пора посмотреть? Чувачок в клубах кпд поболее чем на поле имел. Посчитал что раз воспитанник, ему всю жизнь пятую точку подтирать будут. В Барсе расшевелили, к счастью. Там и Санчо наверняка с душевной болью ходит
Не Барса его расшевелил а, а он сам себя ради получения контракта. В МЮ неоднократно подобный трюк проворачивал, а потом отбывал номер на поле
С рекордной зарплатой в топ-10 АПЛ хвалит Астон Виллу и Эмери из прошлого сезона, эталонный)
В МЮ его воспитывали, учили играть, а теперь типа ни при делах. Пусть скажет спасибо Ван Галу за свою карьеру, иначе ее бы вообще ни было!
Он написал благодарственность тем, кто верил в него в темные времена. Логично, что МЮ тут нет, там плохую игру ему не прощали.
Он написал благодарственность тем, кто верил в него в темные времена. Логично, что МЮ тут нет, там плохую игру ему не прощали.
А должны были до победного в попу дуть?
Он написал благодарственность тем, кто верил в него в темные времена. Логично, что МЮ тут нет, там плохую игру ему не прощали.
В смысле МЮ не верил? Он за ту зарплату должен был пачками голы класть. Под конец контракта засуетился, набил стату, МЮ его продлил, и все, дальше уже можно было как и раньше пинать.
человеку уже 28 лет а он до сих пор не научился поднимать голову когда бьет по воротам... это абсолютно неизлечимое бревно во всех отношениях, его вызов в сборную это просто клоунада
человеку уже 28 лет а он до сих пор не научился поднимать голову когда бьет по воротам... это абсолютно неизлечимое бревно во всех отношениях, его вызов в сборную это просто клоунада
Ну почему же, может у Англии есть некоторые проблемы с нападающими, раз даже Рэша берут в сборную.
Какой ужас... Как дальше жить то....
Здесь ключевое - за веру. Видимо потому про не МЮ ни слова.
Кейн, Тоуни, Беллингем, Сака, Мадуэке, Рэшфорд, Хендерсон, Спенс и О'Райли – в составе Англии на ЧМ-2026
Рэшфорд согласен на понижение зарплаты, чтобы остаться в «Барсе». Клуб убедила игра вингера, арендованного у «МЮ»
«Барса» + «МЮ»: вспомните, кто играл за оба клуба в XXI веке, помимо Рэшфорда?
«Барса» + «МЮ»: вспомните, кто играл за оба клуба в XXI веке, помимо Рэшфорда?
