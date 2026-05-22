Рэшфорд не упомянул «МЮ» после вызова в Англию на ЧМ: «Благодарю Эмери, Флика, Тухеля, «Виллу», «Барсу» и сборную за веру в меня»
Рэшфорд не упомянул «МЮ» после вызова в Англию на ЧМ.
Форвард Маркус Рэшфорд отреагировал на попадание в заявку сборной Англии на ЧМ-2026.
Англичанин опубликовал сторис, где упомянул Унаи Эмери, Ханси Флика, Томаса Тухеля, «Астон Виллу», «Барселону» и сборную Англии, но не «Манчестер Юнайтед», в системе которого провел почти 20 лет.
«Особая благодарность Унаи, Ханси, Томасу, «Астон Вилле», «Барселоне» и Англии за то, что верили в меня, когда все стало тяжело», – написал Рэшфорд.
Права на 28-летнего нападающего по-прежнему принадлежат «МЮ». Этот сезон он провел в «Барсе» на правах аренды, часть прошлого – в «Астон Вилле».
Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?46565 голосов
Жаль, большая потеря АПЛ
Ура, это шанс для остальных команд
Пока просто не верю
Опубликовано: Sports
Источник: инстаграм Маркуса Рэшфорда
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии