Кэррик о контракте с «МЮ» до 2028 года: «20 лет назад я почувствовал магию этого особенного клуба, меня переполняет гордость. Мы должны снова бороться за самые престижные трофеи»

Кэррик о контракте с «МЮ» до 2028 года: меня переполняет гордость.

Майкл Кэррик поделился эмоциями от нового контракта с «Манчестер Юнайтед » – до лета 2028 года.

«С того момента, как я приехал сюда 20 лет назад, я почувствовал магию «Юнайтед». Меня переполняет огромная гордость за то, что я несу ответственность за руководство нашим особенным клубом.

В течение последних пяти месяцев эта группа игроков демонстрировала, что способна соответствовать тем стандартам стойкости, сплоченности и целеустремленности, которые мы здесь требуем.

Сейчас пришло время двигаться вперед вместе – с амбициями и четким пониманием цели. «МЮ» и наши невероятные болельщики заслуживают того, чтобы снова бороться за самые престижные трофеи», – сказал Кэррик.

44-летний англичанин возглавил «МЮ» в январе после отставки Рубена Аморима.