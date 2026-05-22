  • Кэррик о контракте с «МЮ» до 2028 года: «20 лет назад я почувствовал магию этого особенного клуба, меня переполняет гордость. Мы должны снова бороться за самые престижные трофеи»
Майкл Кэррик поделился эмоциями от нового контракта с «Манчестер Юнайтед» – до лета 2028 года.

«С того момента, как я приехал сюда 20 лет назад, я почувствовал магию «Юнайтед». Меня переполняет огромная гордость за то, что я несу ответственность за руководство нашим особенным клубом.

В течение последних пяти месяцев эта группа игроков демонстрировала, что способна соответствовать тем стандартам стойкости, сплоченности и целеустремленности, которые мы здесь требуем.

Сейчас пришло время двигаться вперед вместе – с амбициями и четким пониманием цели. «МЮ» и наши невероятные болельщики заслуживают того, чтобы снова бороться за самые престижные трофеи», – сказал Кэррик.

44-летний англичанин возглавил «МЮ» в январе после отставки Рубена Аморима.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?46564 голоса
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoМайкл Кэррик
logoболельщики

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Ну что сказать. Кэррик точно заслужил назначение. Если бы его не назначили то это была бы какая-то вселенская несправедливость ибо когда он приходил никто и не ожидал что клуб закончит сезон в тройке. По-сути им была выполнена программа максимум и ещё немного сверху.
Удачи ему. Надеюсь, что не потеряет спортивный задор и везение.
На 90% все будет зависеть от трансферной политики. Если команда опять как все эти последние лет 10, с момента первого сезона при Моуриньо будет недоукомплектована, все будет как последние годы. Нужны как минимум 2 топовых центральных полузащитника, а при условии ухода Угарте, еще один в ротацию. Еще один профильный нападающий с хорошей историей забитых мячей, и почти любую из оставшихся кроме вратарской можно усилить по крайней мере для ротации.
Ответred7
На 90% все будет зависеть от трансферной политики. Если команда опять как все эти последние лет 10, с момента первого сезона при Моуриньо будет недоукомплектована, все будет как последние годы. Нужны как минимум 2 топовых центральных полузащитника, а при условии ухода Угарте, еще один в ротацию. Еще один профильный нападающий с хорошей историей забитых мячей, и почти любую из оставшихся кроме вратарской можно усилить по крайней мере для ротации.
По мне, лучше крайних защитников прикупить.
Посмотрим что из этого выйдет
ОтветPrestige_1117007293
Посмотрим что из этого выйдет
Из этого выйдет топ тренер
ОтветCaleb Marvin
Из этого выйдет топ тренер
Надеюсь
Там какое-то блевотное представление сборной Англии.
Больше шоу, чем футбола.
Они бы ещё на каждый гол клип снимали.

Увольнение всех в один день.
Мировой заговор.
Какие-то BlackRock и Vanguard от мира футбола.
Этому парню выпала судьба вернуть МЮ на вершину!
