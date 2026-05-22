Тухель о шансах Англии на победу: «Могу помечтать, но возвращаюсь в реальность и разбиваю задачу на этапы»
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о шансах на победу на ЧМ-2026.
«Честно говоря, мечтать можно. Я могу помечтать на мгновение, но тут же возвращаюсь к реальности и разбиваю задачу на этапы. Еще на первом сборе мы четко определились: давайте попробуем выиграть.
Если энергия и самоотдача будут на высоте, если будет чувство братства, болельщики это увидят. В то же время мы четко понимали – нужно играть с азартом.
Цель ясна, но важно разбить ее на этапы – сначала сбор, потом групповой этап», – сказал Тухель.
Опубликовано: Sports
Источник: The Telegraph
