Тухель о шансах Англии на победу: «Могу помечтать, но возвращаюсь в реальность и разбиваю задачу на этапы»

Тухель о шансах Англии на победу: могу помечтать, но возвращаюсь в реальность.

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о шансах на победу на ЧМ-2026.

«Честно говоря, мечтать можно. Я могу помечтать на мгновение, но тут же возвращаюсь к реальности и разбиваю задачу на этапы. Еще на первом сборе мы четко определились: давайте попробуем выиграть.

Если энергия и самоотдача будут на высоте, если будет чувство братства, болельщики это увидят. В то же время мы четко понимали – нужно играть с азартом.

Цель ясна, но важно разбить ее на этапы – сначала сбор, потом групповой этап», – сказал Тухель.