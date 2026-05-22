«Манчестер Юнайтед» и Кэррик продлили контракт до 2028 года

«Манчестер Юнайтед » объявил, что Майкл Кэррик продолжит работу в клубе в качестве главного тренера.

44-летний англичанин возглавил команду в январе после отставки Рубена Аморима. Под его руководством команда квалифицировалась в Лигу чемпионов, одержав 11 побед в 16 матчах и набрав наибольшее количество очков в Премьер-лиге с момента его прихода.

Сегодня «МЮ» объявил, что продлил контракт с Майклом до лета 2028 года.

Фабрицио Романо добавляет , что в соглашении есть опция продления до лета 2029-го.

