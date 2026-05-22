«Манчестер Юнайтед» и Кэррик продлили контракт до 2028 года

«Манчестер Юнайтед» объявил, что Майкл Кэррик продолжит работу в клубе в качестве главного тренера.

44-летний англичанин возглавил команду в январе после отставки Рубена Аморима. Под его руководством команда квалифицировалась в Лигу чемпионов, одержав 11 побед в 16 матчах и набрав наибольшее количество очков в Премьер-лиге с момента его прихода.

Сегодня «МЮ» объявил, что продлил контракт с Майклом до лета 2028 года.

Фабрицио Романо добавляет, что в соглашении есть опция продления до лета 2029-го.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?45544 голоса
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»
Всей душой хочу чтобы Кэррик в МЮ проработал так же долго как Артета в Арсенале. Преемственность поколений, все дела, а там глядишь и титул к МЮ вернётся.
ОтветBlack Phoenix
Кэррик точно заслужил, он еще в Мидлсбро себя неплохо проявлял.
ОтветBlack Phoenix
Он кАааарррик!!!!!
Ну наконец родили.) Даёшь первого английского тренера чемпиона АПЛ!
ОтветAlexander Yavriantz
Почему бы и нет! Конкурентов, кроме Хау как будто и нет. Лэмпарда с Ковентри не считаем
ОтветAlexander Yavriantz
Для меня стало открытием, что английского тренера - чемпиона АПЛ нет 😱
Вот почему Пеп решил уйти
ОтветМакс Голубцов
🤣
Было Фергюсон - Венгер, станет Каррик - Артета
ОтветTsamourlidis_mufc
Ну и залетный алонсо в качестве моуриньо с челси
Ответanswer89
На 3 года
Удачи Майклу! Пусть все получится!
Ответmuse muse
Дай Бог! Отличный тренер, что продемонстрировал ещё в Миддлсбро! К тому же свой, родной! Удачи Майклу, очень ему симпатизирую!
Желаю от всей души удачи Майки.

Нравятся вот такие интеллигентные и воспитанные люди, со стержнем внутри.

За него хочется болеть. Как и за Оле в свое время.
Ответivannumber1
Считаю, что самый лучший футбол Манчестер Юнайтед после эпохи Фергюсона, показывал именно при Сульшере и сейчас при Кэррике!
Здравое решение. Дали шанс своему, который спас сезон. Теперь еще с трансферами помогите.
ОтветWizerionII
В срочно порядке минимум три игрока в опорную и в центр поля. У нас там катастрофа. Угарте дно полное, Каземиро уходит, Маунт неликвид и травматик, только Мэйну один остаётся
ОтветCristiano Ronaldo
Да у вас от прошлых тренеров куча балласта в составе. Это не как у Челси, но тоже дофига. По сути есть только Арсенал со своей философией игры. И все остальные в разного рода перестройках. МЮ спокойно может пользоваться этим. Если сделать по уму конечно
Удачи только. Сколько ж на Карриковедении времени провел, сколько писал. Наконец дождались.
ОтветOleg Pepel
Культовый сайт
Будет здорово, если у Майкла пойдет дело, интереснее будет АПЛ.

При этом у меня в памяти все еще маячит статья: https://www.sports.ru/football/blogs/3401967.html, где освещается, что по ожидаемым очкам xPTS все было не так радужно, как в итоговой таблице и рассуждения о возможном будущем…

Занятным будет новый сезон с Алонсо, Мареской, Артетой, Эмери.
В добрый путь, Майкл!
