«Манчестер Юнайтед» и Кэррик продлили контракт до 2028 года
«Манчестер Юнайтед» объявил, что Майкл Кэррик продолжит работу в клубе в качестве главного тренера.
44-летний англичанин возглавил команду в январе после отставки Рубена Аморима. Под его руководством команда квалифицировалась в Лигу чемпионов, одержав 11 побед в 16 матчах и набрав наибольшее количество очков в Премьер-лиге с момента его прихода.
Сегодня «МЮ» объявил, что продлил контракт с Майклом до лета 2028 года.
Фабрицио Романо добавляет, что в соглашении есть опция продления до лета 2029-го.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»
Нравятся вот такие интеллигентные и воспитанные люди, со стержнем внутри.
За него хочется болеть. Как и за Оле в свое время.
При этом у меня в памяти все еще маячит статья: https://www.sports.ru/football/blogs/3401967.html, где освещается, что по ожидаемым очкам xPTS все было не так радужно, как в итоговой таблице и рассуждения о возможном будущем…
Занятным будет новый сезон с Алонсо, Мареской, Артетой, Эмери.