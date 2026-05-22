Тухель о составе Англии: «Было мучительно сложно выбрать 26 человек. Мы выбирали лучший состав, а не самый талантливый»

Тухель о заявке Англии: выбирали лучший состав, а не самый талантливый.

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал выбор состава на ЧМ-2026.

«Надеюсь, это лучший состав. С самого первого дня мы говорили, что собираем лучший состав, а не обязательно самый талантливый.

Были потрясающие телефонные разговоры. Приятно видеть, насколько эмоционально все отреагировали и что для них значит этот вызов – даже те, кто уже участвовал в турнирах раньше. С каждым звонком я все больше убеждался, что мы сделали правильный выбор.

Состав выбирался по сумме факторов. Что игроки сделали для нас? Привносит ли футболист что-то новое? То, что они сделали для нас, влияло, затем мы наблюдали и следили за ними. То, что ты делаешь для клуба, никогда не уходит на второй план. Важно и сделанное на сборах.

Были сложные телефонные разговоры, так как я уважаю их как игроков и личностей. Все заслуживали вызова из 55 человек предварительного состава, сократить список до 26 игроков было мучительно сложно», – сказал Тухель.