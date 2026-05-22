Тухель о составе Англии: «Было мучительно сложно выбрать 26 человек. Мы выбирали лучший состав, а не самый талантливый»

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал выбор состава на ЧМ-2026.

«Надеюсь, это лучший состав. С самого первого дня мы говорили, что собираем лучший состав, а не обязательно самый талантливый. 

Были потрясающие телефонные разговоры. Приятно видеть, насколько эмоционально все отреагировали и что для них значит этот вызов – даже те, кто уже участвовал в турнирах раньше. С каждым звонком я все больше убеждался, что мы сделали правильный выбор.

Состав выбирался по сумме факторов. Что игроки сделали для нас? Привносит ли футболист что-то новое? То, что они сделали для нас, влияло, затем мы наблюдали и следили за ними. То, что ты делаешь для клуба, никогда не уходит на второй план. Важно и сделанное на сборах.

Были сложные телефонные разговоры, так как я уважаю их как игроков и личностей. Все заслуживали вызова из 55 человек предварительного состава, сократить список до 26 игроков было мучительно сложно», – сказал Тухель.

Хочу ошибиться, но что-то мне подсказывает, что от Англии мы увидим футбол в "весёлом" стиле Саутгейта
Футбол саутгейта покажется жого бонитой в сравнении с мастер классом от Тухеля.
Англия провела ыеноиенальный отбор к ЧМ, выиграв вме 8 матчей всухую с разницей мячей 22:0.
О каком Саутгейте идет речь?
Не ну хоть у кого то есть мозги. Если играешь в бей беги, то и нужно брать тех кто сильнее, быстрее, в лучшей форме и т.д. На кой чёрт выставлять атаку из Фоденов, Палмеров, Грилишей, если собираешься играть в бей беги. Ну не сильны они физически.
Вон посмотрите на Францию, они весь прошлый ЧМ давили физикой и были в финале.
Способно ли Англия переиграть Испанию в футбол? Конечно нет, между Субименди и Райсом пропасть в плане владения мячом, я молчу про Педри уровня которого в Англии и в принципе нет.
Но способна Англия перебегать Испанию? Конечно да и для этого нужна мощь.
При всем при этом Райс того же Субименди по классу выше на голову
С Райсом сравнится Родри. С Педри - Беллингем. Еще есть Трент, Сака и Кейн, которые очень уверенно играют в пас. Тухель сливает
Высокая линия защиты, безумные всадники без головы на краях, кейн разыгрывает от ворот, бросает ауты, подает угловые, цементирует в опорной зоне и стоит в офсайде - при чем все это одновременно. Это будет эпично-бредово-парадоксальный футбол :)))
Были потрясающие телефонные разговоры: Палмер ты не едешь 😆
т.е. по currental ability а не по potential ability )
Что в сборной делает Тоуни? Чувак в расцвете уехал в лигу ветеранов. Его нужно было зачехлить так же, как Куман в своё время зачехлил Бергвейна
Тухель его не вызывал вообще в сборную на отборы и товарки,наверное,что-то придумал в тактике и он ему нужен.при кейне и уоткинсе, он особо не нужен.лучше бы доп игрока у центр поля взял .
Он от этого стал хуже играть? тренер оценивает игроков по скиллам, а не по "уехал к саудитам фу таким быть". Во Францию вон тоже повызывали игроков оттуда - потому что они слабее не стали играть
Ну это вылет в 1/8 от условных Колумбии, Японии или Швейцарии.
А Португалии? Португалию пройдёт?
Тухлый не вселяет надежды
Тухель просто набрал почти всех тех, кто играл у него в квалификации
Тут впору вспоминать слова Черчесова про золотой актив)
