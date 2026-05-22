«МЮ» близок к покупке Эдерсона за 45+5 млн евро. Хавбек «Аталанты» согласовал контракт до 2031 года с зарплатой 5 млн в год (Николо Скира)

«МЮ» купит Эдерсона из «Аталанты» за 50 млн евро.

Полузащитник «Аталанты» Эдерсон Лоуренсо близок к переходу в «Манчестер Юнайтед ».

По данным Николо Скиры, переговоры о трансфере бразильца, которому в июле исполнится 27 лет, находятся на финальной стадии. Речь идет о 45 миллионах евро и еще 5 млн в виде бонусов.

Эдерсон еще в начале апреля согласовал с «МЮ» контракт до лета 2031 года с зарплатой 5 млн евро в год.

Саша Тавольери утверждает , что «Юнайтед» и «Аталанта » уже закрыли сделку на 50 миллионов евро.

Эдерсон провел 30 матчей в Серии А в этом сезоне, забил 2 гола, сделал 1 ассист и заработал 3 желтые карточки. Его подробная статистика – здесь .