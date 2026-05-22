  • «МЮ» близок к покупке Эдерсона за 45+5 млн евро. Хавбек «Аталанты» согласовал контракт до 2031 года с зарплатой 5 млн в год (Николо Скира)
0

«МЮ» купит Эдерсона из «Аталанты» за 50 млн евро.

Полузащитник «Аталанты» Эдерсон Лоуренсо близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

По данным Николо Скиры, переговоры о трансфере бразильца, которому в июле исполнится 27 лет, находятся на финальной стадии. Речь идет о 45 миллионах евро и еще 5 млн в виде бонусов.

Эдерсон еще в начале апреля согласовал с «МЮ» контракт до лета 2031 года с зарплатой 5 млн евро в год.

Саша Тавольери утверждает, что «Юнайтед» и «Аталанта» уже закрыли сделку на 50 миллионов евро.

Эдерсон провел 30 матчей в Серии А в этом сезоне, забил 2 гола, сделал 1 ассист и заработал 3 желтые карточки. Его подробная статистика – здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Николо Скиры в X
классный игрок. поздравляю МЮ
ОтветKubinec_
Надеюсь заиграет, ещё Балебой интересуемся
Специалисты по Сериалу, насколько он хорош?
ОтветВладимир Бакшеев
Очень хорош для Сериала, а вот что будет а АПЛ загадка
ОтветВладимир Бакшеев
Такой же как Тчуамени
Лучше бы Штиллера из Штуттгарта.
ОтветGreat ManUtd
Игроки разного амплуа
ОтветCensormorum
тот ЦП и этот ЦП, может разноплановые, но позиция одна.
урок Хейлунда ничему не учит МЮ
ОтветDaniZero
Урок Диалло?
ОтветDaniZero
Так и Бруно в Италии когда то играл.
Средний игрок, без опыта АПЛ. Ну не знаю
ОтветFootball Forever
По меркам Серии А топ, в Еврокубках тоже отлично себя показал
странный трансфер как по мне с такой статистикой и такой ценой. мы уже не раз брали игроков из серии а и видели что они не адоптируются. так зачем наступать на те же грабли?
ОтветSerdar Muhatov
Того же мнения. Сюда же можно добавить, что и ценник не маленький за игрока с годом контракта, и то, что он на спаде игровой формы, в сравнение с прошлыми сезонами.
ОтветElik1989
согласен
Надеюсь он на скамейку вместо Угарте, а не на замену Каземиро.
ОтветMeasurehead
АПЛ, ЛЧ и внутренние кубки, матчей будет много, нужно больше игроков
Ответmvpaq
В центр бы ещё парочку (Балеба&Фернандеш). Насчёт серьёзных усилений на другие позиции - вероятно не раскошелятся.
Главное закрыть сделку и начать уже сейчас готовиться к новому сезону. Чем раньше МЮ провернет все нужные трансферы - тем лучше.

Ждем еще подписания.

Радует наконец и то, что стали давать очень адекватную зарплату новичкам, а не 300к в неделю.
Если этот бразилец атакующий пз,то статистика у него не очень.Надо было поискать кого то посильнее
ОтветErlan Iskakov_1116868189
он цп стал уже, и в опорке играл
Нафиг не нужен
