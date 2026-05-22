Арбелоа не войдет в штаб Моуринью в «Реале»: «Если он придет, то со своими людьми – у меня нет возможности присоединиться к нему. Я готов к новым вызовам»

Арбелоа не войдет в штаб Моуринью в «Реале».

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа сообщил, что не войдет в штаб Жозе Моуринью , который должен возглавить команду по окончании сезона.

Альваро сегодня подтвердил , что оставит свой пост после матча 38-го тура Ла Лиги с «Атлетиком». Он возглавил команду в середине января после ухода Хаби Алонсо.

«Это мой последний матч в этом сезоне, я не знаю, будет ли он последним в моей жизни в качестве тренера «Реала », никогда не знаешь наверняка. Я постараюсь насладиться им. И я сосредоточен на победе.

Я здесь не для того, чтобы говорить о возможных вариантах. У Моуринью фантастический тренерский штаб, его очень хорошо поддерживают. Если он придет, то придет со своими людьми, как и должно быть. У меня нет возможности присоединиться к нему.

Эти четыре месяца я думал о «Реале», теперь пора подумать о себе. Я сделал этот шаг, я чувствую себя готовым к новым вызовам», – сказал Арбелоа.