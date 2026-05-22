  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Арбелоа не войдет в штаб Моуринью в «Реале»: «Если он придет, то со своими людьми – у меня нет возможности присоединиться к нему. Я готов к новым вызовам»
0

Арбелоа не войдет в штаб Моуринью в «Реале»: «Если он придет, то со своими людьми – у меня нет возможности присоединиться к нему. Я готов к новым вызовам»

Арбелоа не войдет в штаб Моуринью в «Реале».

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа сообщил, что не войдет в штаб Жозе Моуринью, который должен возглавить команду по окончании сезона.

Альваро сегодня подтвердил, что оставит свой пост после матча 38-го тура Ла Лиги с «Атлетиком». Он возглавил команду в середине января после ухода Хаби Алонсо.

«Это мой последний матч в этом сезоне, я не знаю, будет ли он последним в моей жизни в качестве тренера «Реала», никогда не знаешь наверняка. Я постараюсь насладиться им. И я сосредоточен на победе.

Я здесь не для того, чтобы говорить о возможных вариантах. У Моуринью фантастический тренерский штаб, его очень хорошо поддерживают. Если он придет, то придет со своими людьми, как и должно быть. У меня нет возможности присоединиться к нему.

Эти четыре месяца я думал о «Реале», теперь пора подумать о себе. Я сделал этот шаг, я чувствую себя готовым к новым вызовам», – сказал Арбелоа.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?46217 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: As
logoАльваро Арбелоа
logoРеал Мадрид
logoвысшая лига Португалия
logoЛа Лига
logoЖозе Моуринью
logoБенфика
отставки

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Конус походу опять в молодежку спустится
Жозе придёт со своими конусами
Странно было бы, чтобы на фоне этой угробленной атмомферы внутри команды он остался в штабе.
Может слугой пойти работать, опыт есть
Ответulysses24
Может слугой пойти работать, опыт есть
служанкой
Как Моур его может в свой штаб позвать, ведь он явно видел дриблинг Абелоа
Когда лизанием жопы Винисиусу и Мбаппе непосредственно развалил атмосферу в Реале - глупо ожидать что Арбелоа оставят постоянным тренером.
ОтветBlack Phoenix
Когда лизанием жопы Винисиусу и Мбаппе непосредственно развалил атмосферу в Реале - глупо ожидать что Арбелоа оставят постоянным тренером.
Откуда пошла мантра про лизание Мбаппе? У француза были прекрасные отношения с Алонсо и именно тогда он забивал пачками и был ведущим игроком РМ, после прихода Арбелоа ставка началась на Винисиуса и роль Мбаппе стала меньше. Недовольство Мбаппе было даже через прессу, никаких прекрасных отношений у Мбаппе и Арбелоа не было. Мбаппе лидер при Алонсо, а Винисиус лидер при Арбелоа.
ОтветМикель Артета 65%
Откуда пошла мантра про лизание Мбаппе? У француза были прекрасные отношения с Алонсо и именно тогда он забивал пачками и был ведущим игроком РМ, после прихода Арбелоа ставка началась на Винисиуса и роль Мбаппе стала меньше. Недовольство Мбаппе было даже через прессу, никаких прекрасных отношений у Мбаппе и Арбелоа не было. Мбаппе лидер при Алонсо, а Винисиус лидер при Арбелоа.
Прекрасные отношения? Поэтому после суперкубка он игнорировал Алонсо?
Арбелоу показал, что он пока не подходит для Топ клубов.
Арбелоа может войти в команду Винисиуса. Думаю, бразилец оценил его работу.
Так Маур его выгнал бы сразу, ему нужны люди с яйцаме а не подлизалы.
Очевидно, что эти слухи про Арбелоа в штате Моура - левые были всегда.
Арби тут порядком всем поднадоел уже, ещё и с Моуром его терпеть что-ли
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Арбелоа объявил об уходе из «Реала» после 38-го тура: «Я делал то, во что верил, доволен тем, чего мы достигли. «Мадрид» – мой дом»
22 мая, 09:11
Арбелоа о деле Негрейры: «Оно запятнало испанский футбол, многие арбитры все еще в футболе – это ненормально. Игрок «Реала» истекает кровью, а судья получает в награду финал Кубка»
22 мая, 08:58
Рекомендуем
Главные новости
Александр Мостовой: «Спартак» – чемпион, а «Краснодар» проиграл и чемпионат, и Кубок. Пускай задумываются»
8 минут назад
Сперцян о суперфинале Кубка: «Может быть, это был мой последний матч за «Краснодар»
10 минут назад
«Атлетико» займет 3-е место, если не проиграет «Вильярреалу». Гризманн играет. Онлайн-трансляция
17 минут назадLive
Лучшие игроки сезона – чемпионы топ-5 лиг. Узнаете всех в Невидимке?
18 минут назадТесты и игры
Мусаев о финале со «Спартаком»: «Игра была 50 на 50. К игрокам «Краснодара» претензий нет, кучу матчей выиграли из последних сил. Сезон показал, что у каждого есть характер и мастерство»
19 минут назад
Конте покидает «Наполи» после чемпионства и серебра – Де Лаурентис подтвердил
27 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Торино», «Милан» играет с «Кальяри», «Наполи» победил «Удинезе»
33 минуты назадLive
Гвардиола – фанатам «Сити»: «Мой 95-летний отец сидит на трибуне «Этихада» и даже не понимает, что она будет носить имя нашей семьи. За что вы так меня любите? За что вы так со мной?»
38 минут назад
«Арсеналу» вручили кубок АПЛ. Клуб стал чемпионом впервые за 22 года
39 минут назадВидео
🏆 «Спартак» выиграл первый трофей с 2022 года – Кубок России
сегодня, 18:02
Ко всем новостям
Последние новости
«Милан» – «Кальяри». 1:1 – Салемакерс и Боррелли забили. Онлайн-трансляция
4 минуты назадLive
«Торино» – «Ювентус». Начало матча отложено из-за беспорядков с участием фанатов. Онлайн-трансляция
6 минут назадLive
Карседо – первый испанский тренер, выигравший трофей в России
12 минут назад
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Вильярреала»
18 минут назадLive
Слот о «Ливерпуле»: «Мы заслужили выход в ЛЧ, большую часть сезона шли в пятерке. Когда все будут доступны, результаты улучшатся, мы подпишем еще 1-2 новичков»
21 минуту назад
Алаев о финале Кубка России: «Трагедия для «Краснодара», можно сказать. Боселли снова не реализовал важный момент. Настоящая драма футбола»
25 минут назад
«Верона» – «Рома». Дибала играет. Онлайн-трансляция
30 минут назадLive
Дюков об отстранении России: «Футбол более политизирован, это самый популярный вид спорта. Перспектива возвращения есть, решение по юношам принято еще в 2023-м. Надеемся, будет реализовано»
52 минуты назад
Карпин о победе «Спартака» над «Краснодаром» в финале Кубка: «Результат не удивил»
54 минуты назад
Яндекс Маркет использовал коробки с газонокосилками Greenworks на суперфинале Кубка России «Спартак» – «Краснодар» как подставки под мячи
54 минуты назадДрузья сайта
Рекомендуем