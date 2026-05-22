  В сборной Англии впервые с 1986-го ни одного игрока «Ливерпуля» на ЧМ/Евро. 16 клубов представлены в составе – такого не было с 1962-го
В сборной Англии впервые с 1986-го ни одного игрока «Ливерпуля» на ЧМ/Евро. 16 клубов представлены в составе – такого не было с 1962-го

В сборной Англии впервые с 1986-го не будет игроков «Ливерпуля» на ЧМ/Евро.

В заявке сборной Англии на ЧМ-2026 нет ни одного игрока «Ливерпуля».

Впервые после ЧМ-1986 на крупный турнир (чемпионат мира или Европы) в составе «трех львов» не поедет представитель «красных».

Сразу 16 клубов представлены в этом составе – такого у англичан не было со времен ЧМ-1962 (17).

Источник: Opta
Не удивлён )) Из кандидатов по сути только Кёртис Джонс и был, но на его место есть и получше игроки ))
Ток Джонс, Гомес и молодой Нгумоа из англичан сейчас в Ливерпуле, только Джонс имел шансы.
Болею за Ливерпуль. Думал что, те далекие смутные времена с 2010 по 2015 никогда не вернутся. Надеюсь это лишь временные проблемы так сказать побочный эффект перестройки и кризиса длинною в 5 лет не будет.
5 лет ? Вы серьезно. Там четверь века разруха была.
Какой период?
90ые- да. Начало 10ых ещё. Всё.
Нулевые вполне ничё так шли и даже брали кубки.
Трент ушёл из Ливерпуля... и из сборной Англии
Может ещё вернётся?
Англичан нет в основе, некого вызывать
В те годы в Ливерпуле в основном тон задавали кельты.
Смех смехом а
Кверху мехом.... но Слот разогнал всех воспитанников.
Слот старается для голландцев
Отлично придумали, респект!
ну по делу, Джонс мог бы претендовать на место в полузащите, но Слот его мариновал весь год
