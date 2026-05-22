  • Патрик Виейра: «Жалею, что не перешел в «Реал» – меня звали 4 года подряд, но я слишком любил «Арсенал». Перес сказал мне: «Ты единственный игрок, отказавший «Мадриду»
Патрик Виейра: «Жалею, что не перешел в «Реал» – меня звали 4 года подряд, но я слишком любил «Арсенал». Перес сказал мне: «Ты единственный игрок, отказавший «Мадриду»

Бывший полузащитник «Арсенала», «Ювентуса», «Интера» и «Ман Сити» Патрик Виейра рассказал, что его четыре раза приглашали в «Реал».

«За все время в футболе я жалею только об одном – что не перешел в «Реал». Мне предлагали это четыре года подряд, когда я играл за «Арсенал» (француз выступал за лондонцев с 1996 по 2005 год – Спортс’‘). В последний раз я сказал «да», все было согласовано. Но потом я стал думать – я слишком любил «Арсенал».

Когда я приехал в Мадрид в качестве посла «Манчестер Сити», Флорентино Перес сказал мне: «Ты был единственным игроком, который отказался от предложения «Реала», – вспомнил 49-летний чемпион мира и Европы в интервью La Gazzetta dello Sport.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: As
Ну как минимум за Тотти тоже долго бегал РМ, но повышение ЗП даёт прирост любви к своему клубу это и Рамос переходящий постоянно в МЮ знает и Стиви Джи играющий за Челси.
ОтветМикель Артета 65%
Хавьер Дзанетти
Ему сильно ЗП повышали?
Неймар отказал выбрав барсу, Суарес в 2014, Стиви Джи, Давид Вилья и наконец сам Император Франческо Тотти ну и Буффон во времена Кальчополи. Так что не неси х**** Патрик!
Неймар выбрал бчк потому что его бате отсыпали намного больше чем Реал
от Суареса Мадрид сам отказался после его укуса и дисквала на 4 месяца
Вилья не нужен был Реалу
учи матчасть и не позорься 🤣
Неймара вроде не звали, Суаресом только интересовались, Тотти жалеет что не пошёл в Мадрид, Стиви Джи было под 30, поэтому 50/50 было
Кстати, Арсен Венгер тоже отказывал, и не только Мадриду
Арсена звали в Реал и Баварию - вот кто действительно любил клуб. Потому - что этот же клуб лишил его амбиций на 10 лет вперёд, урезая бюджет и продавая единственных взращенных им самим около-топов.
Венгер был гарантом стабильности клуба, кредиторы говорили выделят деньги на строительство стадиона, если Венгер продлит контракт с Арсеналом на 5 лет, вот такие условия были, по сути Венгер ради Арсенала пошел на определённые жертвы!!!
В реал дважды не зовут))
Мбаппе полностью разделяет эту мысль
Только четырежды))))
?? Если слишком любил Арсенал, почему тогда жалеет о том, что не перешел куда-то ещё ? Он глупый ?
Просто кичится что отказал Реалу...
Ну это типо меня Моника Белуччи соблазняла 25 лет назад, но я не поддался)
*Жанна Фриске
Тотти, ну ну, единственный
За Виейра действительно очень долго носились, причем именно его покупка могла бы серьезно повлиять на баланс в игре и спортивные результаты Галактикос. А вот почему он через год после тех переговоров тихо-спокойно ушел в «Юве», я так и не понял. Из «Арсенала» лидеры в тот период уходили вообще без особого шума и не за большие деньги, потом Анри так же свалил в «Барсу»
По поводу ухода игроков, отвечу словами Венгера из его автобиографии: после проигранного финала лч опытные игроки понимали, что грядет перестройка команды и шанса на лч не будет. Поэтому тот же Анри сказал тренеру: "Босс, мне уже 29 лет, с молодыми мы уже не выиграем лч"
Этот супертренер любит переобуватся. В Ювентус он ушел сказав что у итальянцев больше шансов на ЛЧ. Это было до Кальчополи. А в Реале как раз после ухода Дель Боске в 2003 начался бардак.А Ювентус Интер и особенно Милан тогда были в прайме. И входили в 5 ку самых доходных и богатых клубов Европы опережая Барсу Баварию и оставая только от Реала и МЮ
Лев Яшин, так же отказывал Реалу…и возможно он первый, кто сказал им НЕТ!
Думаю это не совсем так,скорее всего он понимал что его правительство не отпустит.
Тоже самое то говорил Тотти))
А как же Тотти?
