Патрик Виейра: «Жалею, что не перешел в «Реал» – меня звали 4 года подряд, но я слишком любил «Арсенал». Перес сказал мне: «Ты единственный игрок, отказавший «Мадриду»

Патрик Виейра: жалею, что не перешел в «Реал», но я слишком любил «Арсенал».

Бывший полузащитник «Арсенала », «Ювентуса », «Интера » и «Ман Сити » Патрик Виейра рассказал, что его четыре раза приглашали в «Реал ».

«За все время в футболе я жалею только об одном – что не перешел в «Реал». Мне предлагали это четыре года подряд, когда я играл за «Арсенал» (француз выступал за лондонцев с 1996 по 2005 год – Спортс’‘). В последний раз я сказал «да», все было согласовано. Но потом я стал думать – я слишком любил «Арсенал».

Когда я приехал в Мадрид в качестве посла «Манчестер Сити», Флорентино Перес сказал мне: «Ты был единственным игроком, который отказался от предложения «Реала», – вспомнил 49-летний чемпион мира и Европы в интервью La Gazzetta dello Sport.