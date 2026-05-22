Патрик Виейра: «Жалею, что не перешел в «Реал» – меня звали 4 года подряд, но я слишком любил «Арсенал». Перес сказал мне: «Ты единственный игрок, отказавший «Мадриду»
Бывший полузащитник «Арсенала», «Ювентуса», «Интера» и «Ман Сити» Патрик Виейра рассказал, что его четыре раза приглашали в «Реал».
«За все время в футболе я жалею только об одном – что не перешел в «Реал». Мне предлагали это четыре года подряд, когда я играл за «Арсенал» (француз выступал за лондонцев с 1996 по 2005 год – Спортс’‘). В последний раз я сказал «да», все было согласовано. Но потом я стал думать – я слишком любил «Арсенал».
Когда я приехал в Мадрид в качестве посла «Манчестер Сити», Флорентино Перес сказал мне: «Ты был единственным игроком, который отказался от предложения «Реала», – вспомнил 49-летний чемпион мира и Европы в интервью La Gazzetta dello Sport.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: As
По поводу ухода игроков, отвечу словами Венгера из его автобиографии: после проигранного финала лч опытные игроки понимали, что грядет перестройка команды и шанса на лч не будет. Поэтому тот же Анри сказал тренеру: "Босс, мне уже 29 лет, с молодыми мы уже не выиграем лч"