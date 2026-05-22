Палмер, Фоден, Магуайр, Трент и Шоу не вошли в состав Англии на ЧМ
Главный тренер Томас Тухель не вызвал ряд известных футболистов из топ-клубов в сборную Англии на ЧМ-2026.
На турнир в США, Канаде и Мексике не поедут Фил Фоден («Манчестер Сити»), Коул Палмер («Челси») Харри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Трент Александер-Арнолд («Реал»), Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»), Ливай Колуилл («Челси»), Морган Гиббс-Уайт («Ноттингем Форест»), Адам Уортон («Кристал Пэлас»), Джеррод Боуэн («Вест Хэм»), Майлз Льюис-Скелли («Арсенал»), Льюис Холл («Ньюкасл») и Доминик Калверт-Льюин («Лидс»).
Ранее был объявлен состав «трех львов» на чемпионат мира.
Источник: аккаунт сборной Англии X
Удачи ему с Хендерсоном 🤣
На данный момент к Тухелю вопросов никаких быть не может. Квалы Англия прошла очень уверенно, ни разу не проиграв, да еще и ни разу не пропустив. Вот вылетят раньше четвертьфинала, тогда пусть с него общественность и спросит за результат.
Как по мне Магуайр и Уортон будут полезнее Стоунза и Хендо
Но самый большой шок это Палмер. Его надо было обязательно брать при любых обстоятельствах, если только он не травмирован. И тут есть три сильных аргумента:
1) Палмер - игрок большого таланта, который решает игры на чутье. Он зашел с этим в топ и не раз показывал, как забивает голы "просто так", на микродвижениях и микровглядах обманывая соперника. Это буквально формат ЧМ независимо от формы.
2) На самом деле со статой Палмера в Челси все нормально. Провалился не он, а Челси. Когда команда сваливаются в центр таблицы, есть тенденция с понижением статы лидеров и это буквально ничего не значит. Яркий пример - 8 место того же Челси и 4+4 у Азара в 31 матче. Все, сдулся? Нет, потом он снова выдал два топовых сезона как ни в чем не бывало. У Палмера 9 голов, ни о каком сливе уровне тут и речи быть не может.
3). Нони Мадуэке. Можно забыть все аргументы до и просто вспомнить про этого парня. Если на АП все плотно, то справа под Сака взяли его дублера из Арсенала с нулевой статисткой. Буквально его клона, который во всем хуже. А ведь и сам Сака объективно стагнировал последние годы. Мадуэке отбегал меньше минут и забил меньше Палмера, он просто как футболист хуже Палмера. Единственное объяснение - два молниеносных фланга с похожими дублерами, но как джокер Палмер тоже намного сильнее. Это делает выбор Тухеля настоящим преступлением.
Ну а по составу. Тухель тренер, ему отвечать. Если в полуфинал хотя бы не выйдут, то его съедят, конечно.