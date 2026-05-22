Палмер, Фоден, Магуайр, Трент и Шоу не вошли в состав Англии на ЧМ

Главный тренер Томас Тухель не вызвал ряд известных футболистов из топ-клубов в сборную Англии на ЧМ-2026.

На турнир в США, Канаде и Мексике не поедут Фил Фоден («Манчестер Сити»), Коул Палмер («Челси») Харри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Трент Александер-Арнолд («Реал»), Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»), Ливай Колуилл («Челси»), Морган Гиббс-Уайт («Ноттингем Форест»), Адам Уортон («Кристал Пэлас»), Джеррод Боуэн («Вест Хэм»), Майлз Льюис-Скелли («Арсенал»), Льюис Холл («Ньюкасл») и Доминик Калверт-Льюин («Лидс»).

