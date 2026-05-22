Палмер, Фоден, Магуайр, Трент и Шоу не вошли в состав Англии на ЧМ

Главный тренер Томас Тухель не вызвал ряд известных футболистов из топ-клубов в сборную Англии на ЧМ-2026.

На турнир в США, Канаде и Мексике не поедут Фил Фоден («Манчестер Сити»), Коул Палмер («Челси») Харри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Трент Александер-Арнолд («Реал»), Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»), Ливай Колуилл («Челси»), Морган Гиббс-Уайт («Ноттингем Форест»), Адам Уортон («Кристал Пэлас»), Джеррод Боуэн («Вест Хэм»), Майлз Льюис-Скелли («Арсенал»), Льюис Холл («Ньюкасл») и Доминик Калверт-Льюин («Лидс»).

Ранее был объявлен состав «трех львов» на чемпионат мира.

Источник: аккаунт сборной Англии X
Можно заявить сборную Англии 2, ещё не факт что она слабее будет.
Покерный Футбол
Покерный Футбол
С одной стороны Тухель всегда был знатным клоуном.. С другой стороны - это его право, как главного тренера..

Удачи ему с Хендерсоном 🤣
dr. cage
А что не так с Хендо? В каждой команде, которая хоть на что то претендует должен быть свой дядька в раздевалке. Ну, вызвал бы он Фодена, он бы точно так же за весь турнир сыграл бы 0 минут как и Хендо. Только Хендо полезный человек для раздевалки. Он и взбодрить может, так и под-ть игроков за плохую игру. Так скзатб для разрядки обстановки.
На данный момент к Тухелю вопросов никаких быть не может. Квалы Англия прошла очень уверенно, ни разу не проиграв, да еще и ни разу не пропустив. Вот вылетят раньше четвертьфинала, тогда пусть с него общественность и спросит за результат.
Prokuror Prokurorov
Ну так и можно было взять Магуайра в качестве дядьки вместо того же Стоунза, который весь сезон на поле не выходил, а вместо Хендерсона взять Уортона, например. Понятно что Тухелю виднее, но вопросов все равно много
Как по мне Магуайр и Уортон будут полезнее Стоунза и Хендо
Трент чисто по стопам Оуэна.а ведь говорили не лезь.
Марат Романов
Ага, не остался в Ливерпуле, где так замечательно у всех игра пошла и прогресс так и прёт ))
Рашпель793
Не уловил связь. У Реала чёт тоже не заметил выдающейся игры, плюс при Моуре трент может вообще присесть на лавку окончательно
У Англии большой состав, можно долго обсуждать, почему кто-то не едет. Тот же Морган Гиббс-Уайт давно заслужил место в топ-клубе и, если тренер отталкивается от формы, его надо было брать вместо Хендерсона.

Но самый большой шок это Палмер. Его надо было обязательно брать при любых обстоятельствах, если только он не травмирован. И тут есть три сильных аргумента:
1) Палмер - игрок большого таланта, который решает игры на чутье. Он зашел с этим в топ и не раз показывал, как забивает голы "просто так", на микродвижениях и микровглядах обманывая соперника. Это буквально формат ЧМ независимо от формы.
2) На самом деле со статой Палмера в Челси все нормально. Провалился не он, а Челси. Когда команда сваливаются в центр таблицы, есть тенденция с понижением статы лидеров и это буквально ничего не значит. Яркий пример - 8 место того же Челси и 4+4 у Азара в 31 матче. Все, сдулся? Нет, потом он снова выдал два топовых сезона как ни в чем не бывало. У Палмера 9 голов, ни о каком сливе уровне тут и речи быть не может.
3). Нони Мадуэке. Можно забыть все аргументы до и просто вспомнить про этого парня. Если на АП все плотно, то справа под Сака взяли его дублера из Арсенала с нулевой статисткой. Буквально его клона, который во всем хуже. А ведь и сам Сака объективно стагнировал последние годы. Мадуэке отбегал меньше минут и забил меньше Палмера, он просто как футболист хуже Палмера. Единственное объяснение - два молниеносных фланга с похожими дублерами, но как джокер Палмер тоже намного сильнее. Это делает выбор Тухеля настоящим преступлением.
Абсолютно солидарен по Палмеру - его гол Испании в финале евро по сути был из ничего, Англия играла хуже и шансов особо не было.
Со всем согласен, кроме может Гиббс-Уайта и Хендерсона - разные позиции все таки. Вместо Хендо, как по мне, должен быть Уортон, а вот на место Гордона и Мадужке как раз и можно было взять Гиббс-Уайта и Палмера.
Сборная Англии не вошла в состав сборной Англии
Я бы Уэльбека добавил. Дед в качестве запасной единицы не помешад бы, ааххаах ))
и Руни тогда)
Ну Руни не играет )) А Дэнни - один из лучших бомабрдиров АПЛ среди англичан, забил на 1 мяч меньше того же Уоткинса ))))
Тухель красавчик. Это самое интересное объявление составов, которое я помню. Прям Игра в Кальмара. Кто следующий не поедет.
Ну а по составу. Тухель тренер, ему отвечать. Если в полуфинал хотя бы не выйдут, то его съедят, конечно.
Полуфинал? Они из 1/4 в лучшем случае вылетят с треском
Ну я ж не говорю, что они туда выйдут, я говорю, что Тухелю надо минимум туда добраться, чтобы мозги не выносили потом.
Ему каждую фамилию припомнят после вылета :)
Эта команда обыграет основной состав
По этим новостям может показаться, что в сборную Англии не взяли никого, но на самом деле там вполне себе топовый состав :))
Шокирующий состав Англии на ЧМ-2026: ни Магуайра, ни Палмера, ни Фодена! Трента тоже нет
22 мая, 21:20
Кейн, Тоуни, Беллингем, Сака, Мадуэке, Рэшфорд, Хендерсон, Спенс и О’Райли – в составе Англии на ЧМ-2026
22 мая, 09:12Видео
Мать Магуайра о его невызове на ЧМ-2026: «Полный отврат. Позор. Ты не мог сделать больше. Не вешай нос»
22 мая, 04:59
Палмера не вызовут в сборную Англии на ЧМ-2026 (Мэтт Лоу)
21 мая, 17:52
