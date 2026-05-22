«😁❤️🏆». Роналду показал фото с Джорджиной и детьми после титула с «Аль-Насром»

Роналду показал фото с Джорджиной и детьми после победы с «Аль-Насром».

Нападающий «Аль-Насра » Криштиану Роналду опубликовал две фотографии после первого чемпионского титула с саудовским клубом.

Сперва 41-летний португалец разместил кадр, на котором он изображен с невестой Джорджиной Родригес и детьми, кроме старшего сына. Он добавил несколько эмодзи: «😁❤️🏆».

Затем Криштиану выставил изображение с сотрудниками и тренерами клуба – без покидающего свой пост Жорже Жезуша – и написал: «Банда».

