«😁❤️🏆». Роналду показал фото с Джорджиной и детьми после титула с «Аль-Насром»
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал две фотографии после первого чемпионского титула с саудовским клубом.
Сперва 41-летний португалец разместил кадр, на котором он изображен с невестой Джорджиной Родригес и детьми, кроме старшего сына. Он добавил несколько эмодзи: «😁❤️🏆».
Затем Криштиану выставил изображение с сотрудниками и тренерами клуба – без покидающего свой пост Жорже Жезуша – и написал: «Банда».
Фото: x.com/Cristiano
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Криштиану Роналду в X
