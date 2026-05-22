  Арбелоа объявил об уходе из «Реала» после 38-го тура: «Я делал то, во что верил, доволен тем, чего мы достигли. «Мадрид» – мой дом»
Арбелоа объявил об уходе из «Реала» после 38-го тура: «Я делал то, во что верил, доволен тем, чего мы достигли. «Мадрид» – мой дом»

Арбелоа объявил об уходе из «Реала»: это мой дом, но я готов к новым вызовам.

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа объявил, что покинет свой пост после матча 38-го тура Ла Лиги против «Атлетика».

Альваро в середине января сменил Хаби Алонсо. «Мадрид» завершает сезон без трофеев. Команду в ближайшее время во второй раз в карьере должен возглавить Жозе Моуринью.

«Да, я ухожу. Я делал то, во что верил, а не потому, что меня заставляли это делать.

Я знаю, в каком состоянии находилась команда, когда я пришел, с чем мне пришлось столкнуться. Если бы я начал с самого начала, все было бы по-другому. Но это то, что мне выпало, и я старался делать все, что в моих силах. Не по-своему, но наилучшим из возможных способов. Мы многое сделали хорошо, и я доволен тем, чего мы достигли.

Надеюсь, мы еще увидимся. Я всегда считал «Мадрид» своим домом. Я был здесь 20 лет – да, это мой дом», – сказал Арбелоа.

Прощай, Конус! Больше не возвращайся! Тряпка
LYSVEGAS
Его не стоит винить,вся проблема в руководстве,по твоему Алонсо тоже тогда тряпка и плохой тренер?Арбелоа руководство туда поставило, и он не имея авторитета, априоре не мог прийти и сказать рукодству и игрокам,так с сегодняшнего дня будет вот так,как я скажу... не кто бы его не слушал,в том числе и руководство,совсем другое дело Моуринью и руководство надеюсь сейчас осознало что они натворили своей политикой ...
Расул Чамсединов
Абу7 разрушил классный проект Алонсо. Им надо было по ушам надавать и поставить на место, а Конус наоборот стал прислуживать им
самый шершавый язык в истории футбола
Мент-Кент
Мягкий, длинный и достающий до нужных мест скорее, но некоторым, это почему-то нравится, что нормально, если не путать пол, место, время и событие для его использования)
Так ничего не достигли же, кроме скандалов и шапито
Я сделал этот шаг, я чувствую себя готовым к новым вызовам», – сказал Арбелоа.
Теперь можно ждать места в Спартаке...
Сергей Круг
Из Трнавы или Костромы?
Ну и где те кто поливал Алонсо?) уверен с ним Реал бы выступал намного лучше. А в итоге Реал встал на сторону игроков и мы видим к чему это привело.
Иван Никулин_1116720319
Даже достигли чего то 😁
cukken
"И, понимаете, даже не чего-то" (с) школьник-рэпер-фристайлер со старого видео
Я видел уход Арбелоа.
"Да, я ухожу... ".
Как будто бы это твоё решение. Да вроде изначально было понятно, что летом придёт нормальный тренер, а кого-то нужно было поставить временно, что бы на пресс конференции ходил.
Какой нафиг Мадрид твой дом? Тебя вышвырнули ты теперь бездомный
Арбелоа о деле Негрейры: «Оно запятнало испанский футбол, многие арбитры все еще в футболе – это ненормально. Игрок «Реала» истекает кровью, а судья получает в награду финал Кубка»
22 мая, 08:58
Карвахаль не позвал Арбелоа на прощальный ужин. Сообщалось о конфликте защитника «Реала» с тренером
20 мая, 17:58
«Реал» объявит о назначении Моуринью в воскресенье или понедельник (ESPN)
19 мая, 17:30
