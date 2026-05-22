Арбелоа объявил об уходе из «Реала» после 38-го тура: «Я делал то, во что верил, доволен тем, чего мы достигли. «Мадрид» – мой дом»

Арбелоа объявил об уходе из «Реала»: это мой дом, но я готов к новым вызовам.

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа объявил, что покинет свой пост после матча 38-го тура Ла Лиги против «Атлетика».

Альваро в середине января сменил Хаби Алонсо. «Мадрид » завершает сезон без трофеев. Команду в ближайшее время во второй раз в карьере должен возглавить Жозе Моуринью .

«Да, я ухожу. Я делал то, во что верил, а не потому, что меня заставляли это делать.

Я знаю, в каком состоянии находилась команда, когда я пришел, с чем мне пришлось столкнуться. Если бы я начал с самого начала, все было бы по-другому. Но это то, что мне выпало, и я старался делать все, что в моих силах. Не по-своему, но наилучшим из возможных способов. Мы многое сделали хорошо, и я доволен тем, чего мы достигли.

Надеюсь, мы еще увидимся. Я всегда считал «Мадрид » своим домом. Я был здесь 20 лет – да, это мой дом», – сказал Арбелоа.