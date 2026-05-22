  Арбелоа о деле Негрейры: «Оно запятнало испанский футбол, многие арбитры все еще в футболе – это ненормально. Игрок «Реала» истекает кровью, а судья получает в награду финал Кубка»
Арбелоа о деле Негрейры: «Оно запятнало испанский футбол, многие арбитры все еще в футболе – это ненормально. Игрок «Реала» истекает кровью, а судья получает в награду финал Кубка»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о деле «Барселоны» и Хосе Марии Энрикеса Негрейры.

Напомним, «Барселоне» и его руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

«Я не придаю большого значения словам Лапорты. Мы всегда очень четко доносили свою позицию по поводу того, что обсуждалось. Он, должно быть, имеет в виду дело Негрейры... 

Мы до сих пор ждем разрешения этого серьезного дела, запятнавшего испанский футбол. Многие арбитры той эпохи все еще работают в футболе, и у нас все еще сохраняется то же самое ощущение. Это ненормально. 

Мы должны продолжать осуждать это. Игрок «Реала» истекает кровью, а этот арбитр получает в награду судейство финала Кубка Испании», – сказал Арбелоа.

Финал Кубка Испании «Атлетико» – «Реал Сосьедад» (2:2, пенальти – 3:4) обслуживал Хавьер Альберола Рохас, который не назначил пенальти в пользу «Реала» за то, что Витор Рейс в штрафной в кровь разбил лицо нападающему Килиану Мбаппе в игре «Мадрида» и «Жироны» (1:1).

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: As
как же бомбит у всего мадрида )))
второй год ни одного трофея , зато о негрейре думают )))
Ответcektor
Негрейра > 15 ЛЧ
Дело Негрейры главный трофей в истории Реала
Где связь между Негрейрой и истекающим месяц назад кровью Мбаппе? В их Вселенной Негрейра, все еще помогает Барселоне, не имея никакого отношения к судейскому корпусу?
Ответ2vdhrvmmzf
и это при том, что Барселоны не было в финале Кубка))))
Ответ2vdhrvmmzf
Они пытаются стрелки перевести. Думают что их паства всё стерпит и примет за чистую монету.
Его уже уволили, а он всё про Негрейру скулит, по-настоящему предан идеалам Переса и мадридизма.
ОтветBuharoid
Это ближе к мауронизму,это он тренируя одну команду,конкурента всегда в сми просто сильно поливает фикалиями.Вот чисто его почерк
ОтветBuharoid
Он хочет остаться в структуре клуба, потому что другим клубам конус не нужен. Там лизать не принято.
Не так давно, маргариновые упорно пытались доказать, что вся эта ересь от мадридТВ, это не позиция клуба, но маски сброшены, хотя это и так было очевидно.
ОтветBurBon
Комментарий скрыт
А он не в курсе ,что подкупа судей не нашли?
Ответarajanarm
Тссс
Ответarajanarm
Не, он не в курсе, человек всю жизнь проживший в Испании и больше половины этой жизни в местном футболе не знает, а какой то левый *** со спортса с ником arajanarm знает
У Мадрида ноль трофеев второй сезон подряд, а они все на Барсу кивают 🤡
ОтветBenjamin
Комментарий скрыт
Игрок реала истекает кровью? Ну так поменяйте ему прокладку, в чём проблема то?)
Арбелоа забыл, как в прошлом финале кубка Испании судья как мог тащил Реал, а Рюдигер за это бросил в него лед. Где благодарность?!
Клятый Негрейро по-прежнему мешает Мбаппе и Винисиусу отрабатывать в прессинге и заставляет Камавингу отдавать неточные бездумные передачи. А ещё он, говорят, Вальверде лицо разбил. На кол его!
О, теперь классные отмазки у каждого тренера, президента если сезон провальный. Не могут обыграть условную Жирону, но виноват Негрейра)
