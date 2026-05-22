Арбелоа о деле Негрейры: «Оно запятнало испанский футбол, многие арбитры все еще в футболе – это ненормально. Игрок «Реала» истекает кровью, а судья получает в награду финал Кубка»

Арбелоа о деле Негрейры: оно запятнало испанский футбол.

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о деле «Барселоны» и Хосе Марии Энрикеса Негрейры .

Напомним, «Барселоне» и его руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

«Я не придаю большого значения словам Лапорты . Мы всегда очень четко доносили свою позицию по поводу того, что обсуждалось. Он, должно быть, имеет в виду дело Негрейры...

Мы до сих пор ждем разрешения этого серьезного дела, запятнавшего испанский футбол. Многие арбитры той эпохи все еще работают в футболе, и у нас все еще сохраняется то же самое ощущение. Это ненормально.

Мы должны продолжать осуждать это. Игрок «Реала » истекает кровью, а этот арбитр получает в награду судейство финала Кубка Испании», – сказал Арбелоа.

Финал Кубка Испании «Атлетико» – «Реал Сосьедад» (2:2, пенальти – 3:4) обслуживал Хавьер Альберола Рохас, который не назначил пенальти в пользу «Реала» за то, что Витор Рейс в штрафной в кровь разбил лицо нападающему Килиану Мбаппе в игре «Мадрида» и «Жироны» (1:1).