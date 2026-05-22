Кейн, Тоуни, Беллингем, Сака, Мадуэке, Рэшфорд, Хендерсон, Спенс и О’Райли – в составе Англии на ЧМ-2026
Стал известен состав сборной Англии на ЧМ-2026.
Вратари: Джордан Пикфорд («Эвертон»), Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Джеймс Траффорд («Манчестер Сити»).
Защитники: Эзри Конса («Астон Вилла»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Марк Гехи («Манчестер Сити»), Дэн Берн («Ньюкасл»), Джарелл Куанса («Байер»), Валентино Ливраменто («Ньюкасл»), Нико О’Райли («Манчестер Сити»), Джед Спенс («Тоттенхэм»), Рис Джеймс («Челси»).
Полузащитники: Деклан Райс («Арсенал»), Эллиот Андерсон («Ноттингем Форест»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), Джордан Хендерсон («Брентфорд»), Морган Роджерс («Астон Вилла»), Джуд Беллингем («Реал»), Эберечи Эзе («Арсенал»).
Нападающие: Харри Кейн («Бавария»), Айвен Тоуни («Аль-Ахли»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»), Букайо Сака («Арсенал»), Нони Мадуэке («Арсенал»), Маркус Рэшфорд («Барселона»), Энтони Гордон («Ньюкасл»).
От формы игрока и травм это явно не зависит (хотя и тут всё нехорошо в этом сезоне - 108 дней(3.5 месяца) и 3 травмы) .
Палмер 9+1
Герой нации Сака 7+5
Фоден 7+5
Угадайте, кого взяли, а кого нет?)
Профильных ПВ в Англии мало. Взяли тех, кто конкретно там дает результат хоть какой
понятно возмущение людей, ибо логики тут (Стоунз - Мага) никакой нет