  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кейн, Тоуни, Беллингем, Сака, Мадуэке, Рэшфорд, Хендерсон, Спенс и О’Райли – в составе Англии на ЧМ-2026
Видео
0

Кейн, Тоуни, Беллингем, Сака, Мадуэке, Рэшфорд, Хендерсон, Спенс и О’Райли – в составе Англии на ЧМ-2026

Кейн, Тоуни, Беллингем, Сака, Мадуэке, Рэшфорд, Хендерсон – в составе Англии.

Стал известен состав сборной Англии на ЧМ-2026.

Вратари: Джордан ПикфордЭвертон»), Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Джеймс Траффорд («Манчестер Сити»).

Защитники: Эзри Конса («Астон Вилла»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Марк Гехи («Манчестер Сити»), Дэн Берн («Ньюкасл»), Джарелл Куанса («Байер»), Валентино Ливраменто («Ньюкасл»), Нико О’Райли («Манчестер Сити»), Джед Спенс («Тоттенхэм»), Рис Джеймс («Челси»).

Полузащитники: Деклан Райс («Арсенал»), Эллиот Андерсон («Ноттингем Форест»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), Джордан Хендерсон («Брентфорд»), Морган Роджерс («Астон Вилла»), Джуд Беллингем («Реал»), Эберечи Эзе («Арсенал»).

Нападающие: Харри Кейн («Бавария»), Айвен Тоуни («Аль-Ахли»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»), Букайо Сака («Арсенал»), Нони Мадуэке («Арсенал»), Маркус Рэшфорд («Барселона»), Энтони Гордон («Ньюкасл»).

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?45278 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовано: Sports
Источник: The Athletic
logoСборная Англии по футболу
logoДжордан Пикфорд
logoДжеймс Траффорд
logoДин Хендерсон
logoДжон Стоунз
logoБукайо Сака
logoЭзри Конса
logoХарри Кейн
logoЭберечи Эзе
logoЭллиот Андерсон
logoЭнтони Гордон
logoДжордан Хендерсон
logoДеклан Райс
logoКобби Майну
logoРис Джеймс
logoНико О'Райли
logoМарк Гехи
logoДжед Спенс
logoНони Мадуэке
logoДжуд Беллингем
logoДэн Берн
logoВалентино Ливраменто
logoМорган Роджерс
logoДжарелл Куанса
logoОлли Уоткинс
logoМаркус Рэшфорд
logoАйвен Тоуни
logoЧелси
logoМанчестер Сити
logoРеал Мадрид
logoНьюкасл
logoБавария
logoАрсенал
logoАль-Ахли Джидда
logoАстон Вилла
logoпремьер-лига Англия
logoТоттенхэм
logoНоттингем Форест
logoКристал Пэлас
logoбундеслига Германия
logoЛа Лига
logoМанчестер Юнайтед
logoБарселона
logoБрентфорд
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoБайер
logoЭвертон

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Офигеть не взял Магу, но взял Стоунза который сезон пропустил )))
ОтветKataDiaz
Офигеть не взял Магу, но взял Стоунза который сезон пропустил )))
Магваера можно было хотя бы в запас вызвать. Чтобы если будут проигрывать оборонительной команде, чисто для навала на соперника. Мага головой очень хорошо играет и много игр для МЮ спас
ОтветKataDiaz
Офигеть не взял Магу, но взял Стоунза который сезон пропустил )))
Стоунз намного более классный защитник чем магваер.
Стоунз и Хендерсон это сильно
Ответcektor
Стоунз и Хендерсон это сильно
Шашлыки жарить тоже надо кому-то
ОтветGuillermo
Шашлыки жарить тоже надо кому-то
Барбекю
трент вовсю лутает Золотые Мячи смотрю 🤣🤣🤣🤣🤣
ОтветJFT96
трент вовсю лутает Золотые Мячи смотрю 🤣🤣🤣🤣🤣
Говорит с Мбаппе трофеи брать будем, мячи Золотые получать.😁😁😁
ОтветJFT96
трент вовсю лутает Золотые Мячи смотрю 🤣🤣🤣🤣🤣
У Трента всего одна игра при Тухеле в сборной - и та в 2025м - т.е. познакомились с новым тренером и тот его перестал вызывать.

От формы игрока и травм это явно не зависит (хотя и тут всё нехорошо в этом сезоне - 108 дней(3.5 месяца) и 3 травмы) .
Мадуэке 2+1
Палмер 9+1
Герой нации Сака 7+5
Фоден 7+5

Угадайте, кого взяли, а кого нет?)
ОтветRoman
Мадуэке 2+1 Палмер 9+1 Герой нации Сака 7+5 Фоден 7+5 Угадайте, кого взяли, а кого нет?)
Не взяли белых англичан)
ОтветRoman
Мадуэке 2+1 Палмер 9+1 Герой нации Сака 7+5 Фоден 7+5 Угадайте, кого взяли, а кого нет?)
Фоден и Палмер - десятки, там они проигрывают не только тем, кого вызвали, но и Гиббс- Уайту, которого тоже не взяли

Профильных ПВ в Англии мало. Взяли тех, кто конкретно там дает результат хоть какой
Палмера не взяли, потому что своим празднованием он провоцировал бы латиносов на трибунах, напоминая им об ICE
ОтветИван Тянтов
Палмера не взяли, потому что своим празднованием он провоцировал бы латиносов на трибунах, напоминая им об ICE
Не взяли потому что он провел слабый сезон)
ОтветИван Тянтов
Палмера не взяли, потому что своим празднованием он провоцировал бы латиносов на трибунах, напоминая им об ICE
Если что, это празднование Моргана Роджерса в первую очередь, а Палмер просто копирует празднование своего друга)
Все любят последовательность, если не взял Фодена и Палмера (что логично из-за формы и сезона в целом), то почему взял Стоунза, который попадает под ту же когорту, и не берешь магуайра?
ОтветNickRockStar
Все любят последовательность, если не взял Фодена и Палмера (что логично из-за формы и сезона в целом), то почему взял Стоунза, который попадает под ту же когорту, и не берешь магуайра?
Я вообще не понимаю чего вас так трясет с этой заявки. Тухелю виднее. Сборная Англии прошла отборы без поражений и без пропущенных мячей. Футбол будет унылым, но эта команда спокойно дойдет до полуфинала. Дальше как повезет.
ОтветNickRockStar
Все любят последовательность, если не взял Фодена и Палмера (что логично из-за формы и сезона в целом), то почему взял Стоунза, который попадает под ту же когорту, и не берешь магуайра?
Комментарий скрыт
Брать Беллингема и отцеплять Арнольда как-то не по-человечески, нельзя разлучать влюбленных.
ОтветBuharoid
Брать Беллингема и отцеплять Арнольда как-то не по-человечески, нельзя разлучать влюбленных.
Вообще непонятно почему не взяли Трента, у него волшебная правая нога
ОтветЕвгений Викто
Вообще непонятно почему не взяли Трента, у него волшебная правая нога
Трента не взяли, потому что он в защите просто пустое место и его проходит любой, более менее техничный/быстрый футболист.
Очень странный состав, как будто перемудрил Тухель
конечно, удивительно, Стоунз - глубокий лавочник Сити, который в этом календарном году 4 раза на поле вышел в АПЛ (всего за сезон - 8 игр) - он в сборной на ЧМ, Магуайр - основной защитник поднявшегося при Каррике МЮ - мимо, при том, что едет тоже огромный шкаф 34-летний Берн из Ньюкасла
понятно возмущение людей, ибо логики тут (Стоунз - Мага) никакой нет
ОтветДядюшка Юлиус
конечно, удивительно, Стоунз - глубокий лавочник Сити, который в этом календарном году 4 раза на поле вышел в АПЛ (всего за сезон - 8 игр) - он в сборной на ЧМ, Магуайр - основной защитник поднявшегося при Каррике МЮ - мимо, при том, что едет тоже огромный шкаф 34-летний Берн из Ньюкасла понятно возмущение людей, ибо логики тут (Стоунз - Мага) никакой нет
МЮ возродился не благодаря Магуайру, а вопреки
ОтветДядюшка Юлиус
конечно, удивительно, Стоунз - глубокий лавочник Сити, который в этом календарном году 4 раза на поле вышел в АПЛ (всего за сезон - 8 игр) - он в сборной на ЧМ, Магуайр - основной защитник поднявшегося при Каррике МЮ - мимо, при том, что едет тоже огромный шкаф 34-летний Берн из Ньюкасла понятно возмущение людей, ибо логики тут (Стоунз - Мага) никакой нет
Берн топ, к нему вопросов нет
так по составу и не скажешь, что они могут быть одними из фаворитов турнира
ОтветThree Days Grace
так по составу и не скажешь, что они могут быть одними из фаворитов турнира
А они ими и не являются.
ОтветThree Days Grace
так по составу и не скажешь, что они могут быть одними из фаворитов турнира
Они и не могут)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шокирующий состав Англии на ЧМ-2026: ни Магуайра, ни Палмера, ни Фодена! Трента тоже нет
22 мая, 21:20
Мать Магуайра о его невызове на ЧМ-2026: «Полный отврат. Позор. Ты не мог сделать больше. Не вешай нос»
22 мая, 04:59
Палмера не вызовут в сборную Англии на ЧМ-2026 (Мэтт Лоу)
21 мая, 17:52
Рекомендуем
Главные новости
Пеп заплакал во время матча с «Астон Виллой». Тренер проводит последнюю игру во главе «Ман Сити»
4 минуты назадВидео
«Сандерленд» – «Челси». 2:1 – Палмер отыграл один мяч, у Гюсто автогол, Фофана удален на 62-й. Онлайн-трансляция
22 минуты назадLive
Фонбет Кубок России. Суперфинал. «Спартак» против «Краснодара». 1:1 – Аугусто ответил на гол Солари! Онлайн-трансляция
12 минут назадLive
«Брайтон» – «Манчестер Юнайтед». 0:3 – у Бруну гол и рекордный ассист, Доргу и Мбемо тоже забили. Онлайн-трансляция
42 минуты назадLive
Салах побил рекорд «Ливерпуля» по ассистам в АПЛ. У Мохамеда 93 голевых паса, у Джеррарда – 92
18 минут назад
«Шпорам» хватит ничьей для спасения — смогут ли они выстоять против крепкого «Эвертона»?
22 минуты назад
«Сити» установил свой рекорд посещаемости. На последнем матче Гвардиолы – 60 332 зрителя на «Этихаде»
29 минут назад
Фанаты «Виллы» в шутку скандировали Гвардиоле «Утром тебя уволят» и «Ты просто отстойная версия Унаи Эмери»
32 минуты назад
Фанаты «Арсенала» принесли бутылки с логотипом «Ман Сити» и надписью «115 мл» на матч с «Пэлас» – это отсылка к обвинениям «горожан» в финансовых нарушениях
42 минуты назадФото
Чемпионат Италии. «Наполи» принимает «Удинезе», «Ювентус» против «Торино», «Милан» сыграет с «Кальяри»
51 минуту назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
«Кристал Пэлас» – «Арсенал». 0:2 – Жезус и Мадуэке забили. Онлайн-трансляция
29 секунд назадLive
«Манчестер Сити» – «Астон Вилла». 1:2 – Уоткинс сделал дубль после гола Семеньо. Онлайн-трансляция
47 секунд назадLive
Фофана удалился за 2 желтые меньше чем за 10 минут во 2-м тайме с «Сандерлендом». Защитник «Челси» получил вторую карточку, повалив выбегавшего на ворота Изидора
5 минут назадФото
«Ливерпуль» выйдет в ЛЧ, если не проиграет «Брентфорду». 1:1 – Джонс забил с паса Салаха, Шаде сравнял. Онлайн-трансляция
18 минут назадLive
«Наполи» займет 2-е место, если не проиграет «Удинезе». 1:0 – Хейлунд забил с паса де Брюйне. Онлайн-трансляция
20 минут назадLive
Чемпионский трофей АПЛ уже на стадионе – скоро его вручат «Арсеналу»!
21 минуту назадВидеоСпортс"
Салах – второй африканец после Коло Туре, сыгравший в старте в 300 матчах АПЛ
21 минуту назад
Аршавин считает, что Дзюба не усилил бы «Спартак»: «Думаю, уже нет»
33 минуты назад
«Кристал Пэлас» устроил «Арсеналу» чемпионский коридор по случаю победы «канониров» в АПЛ
44 минуты назадВидео
«Спартак» заменил Джику из-за травмы в конце 1-го тайма игры с «Краснодаром». Вышедший на замену Мартинс получил желтую через 2 минуты
48 минут назад
Рекомендуем