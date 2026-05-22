Роман Павлюченко: «Все время говорил Соболеву: «Сань, никого не слушай – это твоя жизнь и игра. Он работяга, умеющий забивать»

Павлюченко: говорил Соболеву: «Сань, никого не слушай – это твоя жизнь и игра.

Бывший нападающий «Спартака» и «Локомотива» Роман Павлюченко высказался об Александре Соболеве .

«Сашку я знаю давно, еще по «Спартаку». Мы всегда много общались, даже когда он играл в «Крыльях». Понятно, что первое время в «Зените » он не забивал – наложился переход из «Спартака», давление болельщиков. Местные болельщики в Санкт-Петербурге его тоже плохо восприняли.

Однако я знаю Сашку – это работяга, который умеет забивать. Он забивной форвард. Я понимал, что ему нужно время. Я знал, что он будет забивать, – просто нужно было время. Не так легко прийти в команду, которая борется за чемпионство и имеет такую конкуренцию, и выдержать это. В этом плане Сашка молодец.

Сколько всегда было критики, сколько я с ним общался. Все время его говорил: «Сань, ты никого не слушай. Это твоя жизнь, твоя игра. Делай так, как считаешь нужным». Я его поздравляю всегда. Когда он забивает, пишу всегда: «Красавец! Продолжай в том же духе».

Он пишет: «Анатольевич, спасибо большое!» Соболев – молодец. Он делает свою работу. Был тяжелый период, но это забивной форвард. Пусть он не такой яркий, не может обыграть троих. Однако что касается передач с фланга, пробить в касание головой или ногой, оказаться в нужном месте – все это он умеет. А что еще нужно нападающему? Нападающий должен забивать голы.

Я сегодня молодым ребятам говорю: «Пройдет карьера – никто не спросит, сколько ты пробежал, попал в перекладину. Будут спрашивать о количестве мячей в карьере». Когда ты скажешь: «Я забил за карьеру 30 мячей», – кому это интересно?

А когда скажешь, что забил 150-200: «Ого, красавец!» Ярко или не ярко играет Соболев – поднимите статистику. Сколько он забил? Уже за сотку зашел. Не каждому дано зайти за сотню», – сказал Павлюченко.