Нойер пропустит финал Кубка Германии со «Штутгартом». Урбиг сыграет за «Баварию»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер пропустит финал Кубка Германии против «Штутгарта», который пройдет 23 мая на «Олимпияштадион» в Берлине.

40-летний футболист еще не восстановился полностью от травмы икроножной мышцы левой ноги. Он не хочет рисковать перед ЧМ-2026 – Нойер возвращается в сборную Германии после почти двухлетней паузы.

Вместо Мануэля основным голкипером мюнхенцев в финале будет 22-летний Йонас Урбиг.

Нойера взяли на ЧМ-2026! В 40 будет основным

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Флориана Плеттенберга в X
Надо больше игрового времени давать Урбигу, надеюсь, в следующем сезоне проявит себя
Вот может Штуттгарт удивить в этом матче или нет?
Один матч всего, финал. Хотелось бы увидеть больше прыти и веры в себя от швабов
Все последние матчи Бавария их уверенно побеждала
Да, а кто в Германии не испытал этой участи на себе от Баварии?) таких команд не так много.
В любом случае задача у швабов архи сложная
Очень импонирует Йонас, надеюсь надолго станет основным вратарем) Нужно продолжать тенденцию с отличными немецкими вратарями)
