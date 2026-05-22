Нойер пропустит финал Кубка Германии со «Штутгартом». Урбиг сыграет за «Баварию»
Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер пропустит финал Кубка Германии против «Штутгарта», который пройдет 23 мая на «Олимпияштадион» в Берлине.
40-летний футболист еще не восстановился полностью от травмы икроножной мышцы левой ноги. Он не хочет рисковать перед ЧМ-2026 – Нойер возвращается в сборную Германии после почти двухлетней паузы.
Вместо Мануэля основным голкипером мюнхенцев в финале будет 22-летний Йонас Урбиг.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Флориана Плеттенберга в X
Один матч всего, финал. Хотелось бы увидеть больше прыти и веры в себя от швабов
В любом случае задача у швабов архи сложная