Павлюченко об Акинфееве: «Поехал бы в Европу, может, выиграл бы с «Реалом» Лигу чемпионов пять раз»

Павлюченко об Акинфееве: поехал бы в Европу, может, выиграл бы с «Реалом» ЛЧ 5 раз.

Роман Павлюченко считает, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев мог проявить себя в европейском топ-клубе.

«Акинфеев все время говорил: «А чего мне уезжать из ЦСКА? Я капитан, контракт хороший». А поехал бы — кто знает, чего бы еще добился? Может, играл бы в «Реале » и выиграл Лигу чемпионов пять раз.

У каждого своя судьба. Я считаю, что надо ехать. Но надо понимать, в какой чемпионат. Поехать в чемпионат Турции — в 20-25 лет туда ехать не стоит. Обычно туда едут доигрывать за хороший контракт», — сказал бывший нападающий сборной России и «Тоттенхэма».