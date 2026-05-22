  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Павлюченко об Акинфееве: «Поехал бы в Европу, может, выиграл бы с «Реалом» Лигу чемпионов пять раз»
0

Павлюченко об Акинфееве: «Поехал бы в Европу, может, выиграл бы с «Реалом» Лигу чемпионов пять раз»

Павлюченко об Акинфееве: поехал бы в Европу, может, выиграл бы с «Реалом» ЛЧ 5 раз.

Роман Павлюченко считает, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев мог проявить себя в европейском топ-клубе.

«Акинфеев все время говорил: «А чего мне уезжать из ЦСКА? Я капитан, контракт хороший». А поехал бы — кто знает, чего бы еще добился? Может, играл бы в «Реале» и выиграл Лигу чемпионов пять раз. 

У каждого своя судьба. Я считаю, что надо ехать. Но надо понимать, в какой чемпионат. Поехать в чемпионат Турции — в 20-25 лет туда ехать не стоит. Обычно туда едут доигрывать за хороший контракт», — сказал бывший нападающий сборной России и «Тоттенхэма».

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?46554 голоса
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoИгорь Акинфеев
logoЦСКА
logoЛа Лига
logoРоман Павлюченко
logoРеал Мадрид
logoЛига чемпионов УЕФА
logoпремьер-лига Россия
logoЧемпионат.com

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Чтобы выиграть титулы в Реале, надо чтобы Реал пригласил для начала. Такого вроде как не было. А так, конечно, Игорь мог бы достойно играть в Европе. Но он выбрал другое. И если играет до сих пор - значит не прогадал. Это его выбор. И думаю, что для коней столько лет иметь надёжного вратаря - было лучшим вариантом.
ОтветEvgen Vynokurov
Чтобы выиграть титулы в Реале, надо чтобы Реал пригласил для начала. Такого вроде как не было. А так, конечно, Игорь мог бы достойно играть в Европе. Но он выбрал другое. И если играет до сих пор - значит не прогадал. Это его выбор. И думаю, что для коней столько лет иметь надёжного вратаря - было лучшим вариантом.
Особенно в лч
ОтветBudabuda
Особенно в лч
В лч нужно участвовать для начала! Кому то это и не снилось!!!!!
«Сапогов все время говорил: «Я очень хочу в Ювентус. Я форвард забивной, целый диск с нарезками на просмотр отправил». А поехал бы — кто знает, чего бы добился? Может, помог бы Ювентусу выиграть ЛЧ десять раз.
ОтветBlack-White Heart
«Сапогов все время говорил: «Я очень хочу в Ювентус. Я форвард забивной, целый диск с нарезками на просмотр отправил». А поехал бы — кто знает, чего бы добился? Может, помог бы Ювентусу выиграть ЛЧ десять раз.
Ты сейчас Акинфеева с Сапоговым сравнил?
ОтветAggrrist
Ты сейчас Акинфеева с Сапоговым сравнил?
Сапогов был очень неплох
Смех. Да видели мы все его выступления в Лиге чемпионов. Отложил там непотопляемый антирекорд.
ОтветS100 Winner
Смех. Да видели мы все его выступления в Лиге чемпионов. Отложил там непотопляемый антирекорд.
С таким же успехом можно пнуть Тотти или Джеррарда
ОтветAggrrist
С таким же успехом можно пнуть Тотти или Джеррарда
Джеррарда особенно, который ЛЧ выигрывал
Вместо Наваса или Куртуа что-ли, смешно)
А может быть, получил травму, присел на лавку, а потом затерялся в середняках европейских и приехал доигрывать в РПЛ. А так всю карьеру в ЦСКА с почётом и уважением отыграл. Легенда для клуба.
Ответbestvideox
А может быть, получил травму, присел на лавку, а потом затерялся в середняках европейских и приехал доигрывать в РПЛ. А так всю карьеру в ЦСКА с почётом и уважением отыграл. Легенда для клуба.
ну - Реал выгнал свою легенду - Касильяса - за его небольшой, такой-же, как у Игоря рост...
перешёл на рослых вратарей.... рост 183-185см в 21-м веке не позволяет играть успешно на выходах, доставать углы и тд....
так что Игорь в ЦСКА - выжал максимум возможного в карьере, кмк........
ОтветNazarych
ну - Реал выгнал свою легенду - Касильяса - за его небольшой, такой-же, как у Игоря рост... перешёл на рослых вратарей.... рост 183-185см в 21-м веке не позволяет играть успешно на выходах, доставать углы и тд.... так что Игорь в ЦСКА - выжал максимум возможного в карьере, кмк........
Касильяс чудить начал не хуже акинфеева под конец
Про многих модно воображать, фантазировать, но невозможно придумать лучшую карьеру, чем у Акинфеева.
Ответselso99
Про многих модно воображать, фантазировать, но невозможно придумать лучшую карьеру, чем у Акинфеева.
У Сафонова уже куда более интересная карьера, а еще играть и играть.
ОтветBatitotti
У Сафонова уже куда более интересная карьера, а еще играть и играть.
Едва ли, залететь в гранд который и до него был на самом пике проведя удачно пол сезона никак не перекрывает то что Акинфеев со своей родной и единственной командой взял Куефа, боонзу евро, играл в 1/4 ЛЧ и ЧМ. В клубах и сборных где эти достижения действительно уникальнейшие и не затеряются.

ПСЖ брал лч и регулярно был рядом с финалом регулярно до него, а когда теперь кто то из рос.клубов возьмет евротрофей?
У Акинфеева хорошая карьера, статус легенды отечественного футбола и уникальный по своему путь. Все-таки не каждый проводит такую длинную карьеру в одном клубе
Если бы бабушка была бы трансом, то она была бы дедушкой.
Как любят принижать чемпионат турции .поставь туда зенит или цска занимали бы с3по 6 но не первое второе точно .
Бы да кабы. Выросли во рту грибы.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пономарев об обращении Акинфеева: «Игорек может не слушать, но мое мнение – надо заканчивать, кондиции уже не те. Что касается оскорблений – на эмоциях сказал лишнее, может»
20 мая, 12:21
Акинфеев – Пономареву: «Вы легенда, но оскорблять ЦСКА не надо. Я буду стараться играть как можно дольше, чтобы лучше уж читать вашу экспертизу, а не давать ее вместе с вами»
19 мая, 15:07
Гасилин о Сафонове: «Матвей близок к Акинфееву по величию и потенциалу. Дальше только Яшин, которого никто уже не перебьет»
14 мая, 18:47
Рекомендуем
Главные новости
🏆 «Спартак» выиграл первый трофей с 2022 года – Кубок России
24 секунды назад
«Торино» – «Ювентус». Начало дерби откладывали на час из-за беспорядков фанатов. Онлайн-трансляция
1 минуту назадLive
«Атлетико» займет 3-е место, если не проиграет «Вильярреалу». 1:4 – у Переса 1+1, Парехо, Микаутадзе, Пубиль, Гуйе тоже забили. Онлайн-трансляция
15 минут назадLive
Этот игрок вывел свой клуб в финал ЛЧ, оформив дубль в ворота «Сити»
9 минут назадТесты и игры
Сперцян после поражения от «Спартака» в финале Кубка: «Серия пенальти – это лотерея. Везде чего-то не хватило, но стоит гордиться, думаю – не первый год боремся за высокие места»
11 минут назад
«Спартак» разбил кубок. Крышка и нижняя часть трофея упали на землю, когда Солари поднял его над головой после победы над «Краснодаром»
сегодня, 18:06Видео
Конте об уходе из «Наполи»: «Я провалился в одном – не удалось сплотить клуб. Он не нуждается в неудачниках, живущих ради лайков, ему нужны те, кто любят команду»
14 минут назад
Игроки «Спартака» облили Карседо шампанским на пресс-конференции после победы в Кубке России
26 минут назадВидео
«Спортинг» проиграл финал Кубка Португалии клубу из второй лиги. «Торреенсе» сыграет на общем этапе ЛЕ, «Бенфика» – в квалификации
31 минуту назад
Гендиректор «Спартака»: «Оценю сезон на 4+ по пятибалльной шкале. Знаем, над чем работать, с этим тренерским штабом и игроками будем двигаться к новым высотам»
34 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Верона» – «Рома». 0:0 – Валентини удален на 50-й. Онлайн-трансляция
3 минуты назадLive
Мохамед Салах: «Я сейчас плакал больше, чем за всю свою жизнь. Уходить из «Ливерпуля» тяжело, мы вернули клуб туда, где он должен быть»
6 минут назад
Серия Б. Финал плей-офф. «Монца» победила «Катандзаро» в 1-м матче
8 минут назад
Кахигао о победе «Спартака»: «В России можно выиграть только два трофея – Кубок и чемпионат. У нас есть один, но это только начало»
23 минуты назад
Кейн поздравил «Тоттенхэм» со спасением от вылета из АПЛ: «Грандиозная борьба и результат в последний день!»
44 минуты назад
«Милан» – «Кальяри». 1:1 – Салемакерс и Боррелли забили. Онлайн-трансляция
55 минут назадLive
Карседо – первый испанский тренер, выигравший трофей в России
сегодня, 19:06
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Вильярреала»
сегодня, 19:00Live
Слот о «Ливерпуле»: «Мы заслужили выход в ЛЧ, большую часть сезона шли в пятерке. Когда все будут доступны, результаты улучшатся, мы подпишем еще 1-2 новичков»
сегодня, 18:57
Алаев о финале Кубка России: «Трагедия для «Краснодара», можно сказать. Боселли снова не реализовал важный момент. Настоящая драма футбола»
сегодня, 18:53
Рекомендуем