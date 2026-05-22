Павлюченко об Акинфееве: «Поехал бы в Европу, может, выиграл бы с «Реалом» Лигу чемпионов пять раз»
Роман Павлюченко считает, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев мог проявить себя в европейском топ-клубе.
«Акинфеев все время говорил: «А чего мне уезжать из ЦСКА? Я капитан, контракт хороший». А поехал бы — кто знает, чего бы еще добился? Может, играл бы в «Реале» и выиграл Лигу чемпионов пять раз.
У каждого своя судьба. Я считаю, что надо ехать. Но надо понимать, в какой чемпионат. Поехать в чемпионат Турции — в 20-25 лет туда ехать не стоит. Обычно туда едут доигрывать за хороший контракт», — сказал бывший нападающий сборной России и «Тоттенхэма».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
перешёл на рослых вратарей.... рост 183-185см в 21-м веке не позволяет играть успешно на выходах, доставать углы и тд....
так что Игорь в ЦСКА - выжал максимум возможного в карьере, кмк........
ПСЖ брал лч и регулярно был рядом с финалом регулярно до него, а когда теперь кто то из рос.клубов возьмет евротрофей?