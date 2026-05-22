Масалитин об Игдисамове: «Уйдет в «Акрон» – будет тяжело развиваться. Может сломать себе карьеру, если ничего не добьется»

Масалитин об Игдисамове: если уйдет в «Акрон», ему будет тяжело развиваться.

Экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на информацию о возможном назначении и.о. тренера армейцев Дмитрия Игдисамова в «Акрон ».

«Нужно учитывать желание Игдисамова. Хорошо, что хочет развиваться, но надо понять, где он желает это делать. Мы же не знаем, какая будет ближайшая цель ЦСКА. Может, они пойдут на эксперимент и захотят довериться ему, развивать молодежь. В теории такой путь возможен. Но если пригласят иностранца, то что делать Игдисамову?

Если Игдисамов уйдет в «Акрон», то ему будет тяжело развиваться. Все-таки в ЦСКА он уже давно, его знают футболисты, болельщики. Очень много плюсов для него в ситуации, в которой он сейчас находится. Он уже доказал, что способен работать главным.

ЦСКА мог бы его отдать в «Акрон» как бы в аренду, не отпускать полностью, а потом вернуть. Но если Игдисамов уйдет из ЦСКА в свободное плавание, то может сломать себе карьеру, если ничего не добьется», — сказал Масалитин.