Масалитин об Игдисамове: «Уйдет в «Акрон» – будет тяжело развиваться. Может сломать себе карьеру, если ничего не добьется»
Экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на информацию о возможном назначении и.о. тренера армейцев Дмитрия Игдисамова в «Акрон».
«Нужно учитывать желание Игдисамова. Хорошо, что хочет развиваться, но надо понять, где он желает это делать. Мы же не знаем, какая будет ближайшая цель ЦСКА. Может, они пойдут на эксперимент и захотят довериться ему, развивать молодежь. В теории такой путь возможен. Но если пригласят иностранца, то что делать Игдисамову?
Если Игдисамов уйдет в «Акрон», то ему будет тяжело развиваться. Все-таки в ЦСКА он уже давно, его знают футболисты, болельщики. Очень много плюсов для него в ситуации, в которой он сейчас находится. Он уже доказал, что способен работать главным.
ЦСКА мог бы его отдать в «Акрон» как бы в аренду, не отпускать полностью, а потом вернуть. Но если Игдисамов уйдет из ЦСКА в свободное плавание, то может сломать себе карьеру, если ничего не добьется», — сказал Масалитин.
А может всю жизнь на задворках быть,не попробует-не узнает...
А если он сразу провалится с Акроном - ну все, тренер не для рпл, его не будут рассматривать не только топы, но и соседи по подвалу.
Добавлю, что если тренер провалился в Спартаке - это вообще гарантия лютого качества тренера. Сразу этого тренера брать тем, кому нужно взятие евоокубка, желательно сразу нескольких)