  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Масалитин об Игдисамове: «Уйдет в «Акрон» – будет тяжело развиваться. Может сломать себе карьеру, если ничего не добьется»
0

Масалитин об Игдисамове: «Уйдет в «Акрон» – будет тяжело развиваться. Может сломать себе карьеру, если ничего не добьется»

Масалитин об Игдисамове: если уйдет в «Акрон», ему будет тяжело развиваться.

Экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на информацию о возможном назначении и.о. тренера армейцев Дмитрия Игдисамова в «Акрон».

«Нужно учитывать желание Игдисамова. Хорошо, что хочет развиваться, но надо понять, где он желает это делать. Мы же не знаем, какая будет ближайшая цель ЦСКА. Может, они пойдут на эксперимент и захотят довериться ему, развивать молодежь. В теории такой путь возможен. Но если пригласят иностранца, то что делать Игдисамову?

Если Игдисамов уйдет в «Акрон», то ему будет тяжело развиваться. Все-таки в ЦСКА он уже давно, его знают футболисты, болельщики. Очень много плюсов для него в ситуации, в которой он сейчас находится. Он уже доказал, что способен работать главным. 

ЦСКА мог бы его отдать в «Акрон» как бы в аренду, не отпускать полностью, а потом вернуть. Но если Игдисамов уйдет из ЦСКА в свободное плавание, то может сломать себе карьеру, если ничего не добьется», — сказал Масалитин.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?46553 голоса
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
logoДмитрий Игдисамов
logoпремьер-лига Россия
logoАкрон
logoЦСКА
Валерий Масалитин

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Масалитин об Игдисамове:!Может сломать себе карьеру, если ничего не добьется..."
А может всю жизнь на задворках быть,не попробует-не узнает...
ОтветСергей Круг
Масалитин об Игдисамове:!Может сломать себе карьеру, если ничего не добьется..." А может всю жизнь на задворках быть,не попробует-не узнает...
Было бы неплохо если бы он остался в ЦСКА
Не в тему, но посмотрел, как там наша легенда Адольфо Гайч в родной Аргентине - 4 игры, выходов в основе ноль, процент минут - 11. В последнем матче вышел на 2 последние минуты. Голов, конечно, ноль, как и передач - 0. 🤗
так и будет, вероятнее всего. в слабых командах никому не нужны тренерские идеи и свежий взгляд - только примитивный футбол, который даёт хоть какой-то результат с имеющимися низкокачественными игроками. поэтому в Акроне мы никогда не узнаем, насколько Игдисамов умный спец- это по Шпилевскому в Париже хорошо заметно. либо увольнение из-за слабого рез-та, либо отказ от своего видения и уход в бица-бороца, бей-беги, глухой автобус и навесы на Дзюбу - ничего другого в подвале не работает. по итогу, вердикт от "футбольных людей" будет одинаков-бездарный физрук
Забыл еще про бубонную чуму сказать и проклятие до 7 колена
Как он может сломать то, чего нет. В ЦСКА его быстрее сожрут за промахи. Требования то выше.
ОтветСветлана Агейкина
Как он может сломать то, чего нет. В ЦСКА его быстрее сожрут за промахи. Требования то выше.
Тут идея та, что провалиться с ЦСКА - это нормально, как и в Зените, в Спартаке, Краснодаре, Локрмотиве. Ну, он же тренировал большой клуб, ну да, не получилось, однако опыт уже есть, и его можно взять в Акрон и другие клубы внизу для передачи этого опыта.
А если он сразу провалится с Акроном - ну все, тренер не для рпл, его не будут рассматривать не только топы, но и соседи по подвалу.

Добавлю, что если тренер провалился в Спартаке - это вообще гарантия лютого качества тренера. Сразу этого тренера брать тем, кому нужно взятие евоокубка, желательно сразу нескольких)
ОтветТанович
Тут идея та, что провалиться с ЦСКА - это нормально, как и в Зените, в Спартаке, Краснодаре, Локрмотиве. Ну, он же тренировал большой клуб, ну да, не получилось, однако опыт уже есть, и его можно взять в Акрон и другие клубы внизу для передачи этого опыта. А если он сразу провалится с Акроном - ну все, тренер не для рпл, его не будут рассматривать не только топы, но и соседи по подвалу. Добавлю, что если тренер провалился в Спартаке - это вообще гарантия лютого качества тренера. Сразу этого тренера брать тем, кому нужно взятие евоокубка, желательно сразу нескольких)
Если провалится с Акроном скидку ему сделают - состав не тот к примеру. А в ЦСКА вот вам все условия, а результата нет. Если в таком клубе не выйдет, то и в Акроне тем более.
Александру Васильеву - ну вам то явно нравится со мною общаться, никак не угомонитесь. Ещё один чересчур впечатлительный с северных брегов ☺️
Солидарен полностью.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ЦСКА назначит или Игдисамова, или тренера из топ-5 лиг Европы. С иностранцем ведутся консультации (Иван Карпов)
19 мая, 21:58
Игдисамов о 9 россиянах в матче с «Локо»: «Это связано с тактическими соображениями. В ЦСКА не смотрят на паспорт»
18 мая, 06:43
Игдисамов предпочел бы Кругового Бэйлу: «Даня – один из лидеров. Хорошо, когда игрок универсален и может закрывать несколько позиций»
18 мая, 04:14
Рекомендуем
Главные новости
🏆 «Спартак» выиграл первый трофей с 2022 года – Кубок России
только что
«Торино» – «Ювентус». Начало дерби откладывали на час из-за беспорядков фанатов. Онлайн-трансляция
1 минуту назадLive
«Атлетико» займет 3-е место, если не проиграет «Вильярреалу». 1:4 – у Переса 1+1, Парехо, Микаутадзе, Пубиль, Гуйе тоже забили. Онлайн-трансляция
15 минут назадLive
Этот игрок вывел свой клуб в финал ЛЧ, оформив дубль в ворота «Сити»
9 минут назадТесты и игры
Сперцян после поражения от «Спартака» в финале Кубка: «Серия пенальти – это лотерея. Везде чего-то не хватило, но стоит гордиться, думаю – не первый год боремся за высокие места»
11 минут назад
«Спартак» разбил кубок. Крышка и нижняя часть трофея упали на землю, когда Солари поднял его над головой после победы над «Краснодаром»
сегодня, 18:06Видео
Конте об уходе из «Наполи»: «Я провалился в одном – не удалось сплотить клуб. Он не нуждается в неудачниках, живущих ради лайков, ему нужны те, кто любят команду»
14 минут назад
Игроки «Спартака» облили Карседо шампанским на пресс-конференции после победы в Кубке России
26 минут назадВидео
«Спортинг» проиграл финал Кубка Португалии клубу из второй лиги. «Торреенсе» сыграет на общем этапе ЛЕ, «Бенфика» – в квалификации
31 минуту назад
Гендиректор «Спартака»: «Оценю сезон на 4+ по пятибалльной шкале. Знаем, над чем работать, с этим тренерским штабом и игроками будем двигаться к новым высотам»
34 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Верона» – «Рома». 0:0 – Валентини удален на 50-й. Онлайн-трансляция
3 минуты назадLive
Мохамед Салах: «Я сейчас плакал больше, чем за всю свою жизнь. Уходить из «Ливерпуля» тяжело, мы вернули клуб туда, где он должен быть»
6 минут назад
Серия Б. Финал плей-офф. «Монца» победила «Катандзаро» в 1-м матче
8 минут назад
Кахигао о победе «Спартака»: «В России можно выиграть только два трофея – Кубок и чемпионат. У нас есть один, но это только начало»
23 минуты назад
Кейн поздравил «Тоттенхэм» со спасением от вылета из АПЛ: «Грандиозная борьба и результат в последний день!»
44 минуты назад
«Милан» – «Кальяри». 1:1 – Салемакерс и Боррелли забили. Онлайн-трансляция
55 минут назадLive
Карседо – первый испанский тренер, выигравший трофей в России
сегодня, 19:06
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Вильярреала»
сегодня, 19:00Live
Слот о «Ливерпуле»: «Мы заслужили выход в ЛЧ, большую часть сезона шли в пятерке. Когда все будут доступны, результаты улучшатся, мы подпишем еще 1-2 новичков»
сегодня, 18:57
Алаев о финале Кубка России: «Трагедия для «Краснодара», можно сказать. Боселли снова не реализовал важный момент. Настоящая драма футбола»
сегодня, 18:53
Рекомендуем