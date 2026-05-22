  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Прогрессивный футбол Карседо внушает оптимизм болельщикам «Спартака». Для чемпионства нужны центральный защитник, форвард и опорник». Гришин о красно-белых
0

«Прогрессивный футбол Карседо внушает оптимизм болельщикам «Спартака». Для чемпионства нужны центральный защитник, форвард и опорник». Гришин о красно-белых

Гришин: прогрессивный футбол Карседо внушает оптимизм болельщикам «Спартака».

Александр Гришин отметил прогресс «Спартака» при тренере Хуане Карседо.

При испанце красно-белые заняли в Мир РПЛ 4-е место, а 24 мая сыграют в Суперфинале Фонбет Кубка России против «Краснодара».

«Думаю, Карседо уже можно поставить четверку. С его появлением команда начала набирать очки. Футбол Карседо и состояние «Спартака» внушают оптимизм болельщикам красно‑белых. Карседо ставит европейский, гибридный футбол, где крайние защитники заходят в центр поля. Это прогрессивный, мобильный футбол.

Для чемпионства им все еще нужно докупить пару‑тройку игроков. Нужны центральный защитник, центрфорвард и, пожалуй, опорник. Если они появятся, то у команды все будет хорошо», — сказал бывший футболист ЦСКА.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?46553 голоса
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoХуан Карлос Карседо
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Гришин
logoтактика

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
В идеале, усиления везде не помешали бы. А в нашей реальности для РПЛ: Умяров с Литвиновым в опорке и сами могут справиться. Бабич в защите вроде как на подходе. Тут тоже станет чуть полегче. А вот забивной форвард нужен 100%. Только где ж его взять? Такие нарасхват.
ОтветEvgen Vynokurov
В идеале, усиления везде не помешали бы. А в нашей реальности для РПЛ: Умяров с Литвиновым в опорке и сами могут справиться. Бабич в защите вроде как на подходе. Тут тоже станет чуть полегче. А вот забивной форвард нужен 100%. Только где ж его взять? Такие нарасхват.
Очень интересно, конечно, в каком состоянии Бабич вернётся. Тут и возраст и характер травмы - сплошь опасения. Если вернётся на свой уровень, это будет усилением. Со стандартов поменьше пропускать хоть будем.
ОтветEvgen Vynokurov
В идеале, усиления везде не помешали бы. А в нашей реальности для РПЛ: Умяров с Литвиновым в опорке и сами могут справиться. Бабич в защите вроде как на подходе. Тут тоже станет чуть полегче. А вот забивной форвард нужен 100%. Только где ж его взять? Такие нарасхват.
Давно говорил, что Шомуродова вместо Угальд и Гарсий надо было брать. Он и в прессинге хорош и забивной. А сейчас поздно, стареет
Вратарь нужен. Подумалось, что в Спартаке уже давно не было личности на воротах
" Нужны центральный защитник, центрфорвард и, пожалуй, опорник." Такое можно заявить про любой наш клуб. В нынешнем ЧР реально было только 2 приличных центрфорварда - Кордоба и Хиль, пока не сломали. Про другие позиции - тоже самое.
ОтветZenith forever
" Нужны центральный защитник, центрфорвард и, пожалуй, опорник." Такое можно заявить про любой наш клуб. В нынешнем ЧР реально было только 2 приличных центрфорварда - Кордоба и Хиль, пока не сломали. Про другие позиции - тоже самое.
К сожалению, тут ты полностью прав. Наши реалии.
какой нафиг оптимизм,сплошная безнадега,особенно это показал последний матч,за третье место,всем этим денежным мешкам,было настолько похрену,что матч за кубок,не внушает Ничего хорошего
Про опорника уж лет 10 говорят наверно
Хотя по сути реального опорника со времен Ковача не было
Бесполезно рассуждать о персоналиях футболистов, пока вся трансферная политика завязана на принципе "сколько к руке прилипнет". Текущее трансферное окно будет уже четвертым для Кахигао, совершено 9 трансферов на вход и ни одного по настоящему классного, даже хорошего нет, есть не провальные, но ни один игрок не играет на те деньги, что за них заплатили и сколько они получают:
1. Наливай сидит на лавке, на Трансфермаркете уже подешевел до 7 миллионов при трансферной цене 18,7 - оценка трансфера 3/10
2. Солари порет 90% атак, играет один матч из трех на приемлемом уровне - оценка трансфера 5/10
3. Помазун чилит на лавке, зачем нужно было покупать второго вратаря за деньги посреди сезона, при этом отпускать Селихова с выплатой неустойки, понять не представляется возможным - оценка трансфера 4/10
4. Жедсон игрок за 25 миллонов каждый матч играет на новой, не профильной позиции, разницу не делает, игру не ведет, да есть неплохой дриблинг, какой то удар, нона этом и все - оценка трансфера 6/10
5. Заболотный ну тут все очевидно - 150 минут на поле, 0+1 голевых действий за сезон - оценка трансфера 2/10
6. Самошников год лечит голову за полтора миллиона долларов зарплаты от Спартака, со слов агента вот на этих летних сборах уже точно будет доказывать - оценка транфера 1/10
7. Джику привозит почти в каждом матче - оценка трансфера 2/10
8. Ву чередует хорошие матчи с провалами, в целом приемлемо - оценка трансфера 6/10
9. Саусь сыграл 20 минут, в новом сезоне уверен ни чего не изменится - оценка трансфера 2/10
Есть неопределённый оптимизм. Если Спартак выиграет Кубок, то оптимизм станет определённым, а, если нет, то оптимизм сменится пессимизмом.
ОтветKonstantin Zorin
Есть неопределённый оптимизм. Если Спартак выиграет Кубок, то оптимизм станет определённым, а, если нет, то оптимизм сменится пессимизмом.
Да если даже Спартак и выиграет Кубок, без качественных усилений в это ТО ни о каком оптимизме и речи быть не может.
нужно сначала продать
Зачем опорник? Чтоб из них отдельную команду лепить?
А что. интересно будет 1-0-10-0 схема)))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ташуев о лучших тренерах сезона: «Мусаев и Семак. Сказать так про Талалаева – слишком субъективно. Карседо не сделал чего-то нового, рановато для выводов»
21 мая, 18:36
Сычев о «Спартаке»: «Работа Карседо оставляет приятное впечатление, команда смотрится ярче, чем при Станковиче. Но сколько раз такое проходили, когда сначала хорошо, а потом идет спад?»
21 мая, 00:49
Радимов о «Спартаке»: «Может, Карседо просто не объяснили, что бронзовые медали у нас ценятся. Не понимаю, почему Барко не играл с «Махачкалой» – без него атака смотрелась пресно»
20 мая, 10:56
Рекомендуем
Главные новости
🏆 «Спартак» выиграл первый трофей с 2022 года – Кубок России
только что
«Торино» – «Ювентус». Начало дерби откладывали на час из-за беспорядков фанатов. Онлайн-трансляция
1 минуту назадLive
«Атлетико» займет 3-е место, если не проиграет «Вильярреалу». 1:4 – у Переса 1+1, Парехо, Микаутадзе, Пубиль, Гуйе тоже забили. Онлайн-трансляция
15 минут назадLive
Этот игрок вывел свой клуб в финал ЛЧ, оформив дубль в ворота «Сити»
9 минут назадТесты и игры
Сперцян после поражения от «Спартака» в финале Кубка: «Серия пенальти – это лотерея. Везде чего-то не хватило, но стоит гордиться, думаю – не первый год боремся за высокие места»
11 минут назад
«Спартак» разбил кубок. Крышка и нижняя часть трофея упали на землю, когда Солари поднял его над головой после победы над «Краснодаром»
сегодня, 18:06Видео
Конте об уходе из «Наполи»: «Я провалился в одном – не удалось сплотить клуб. Он не нуждается в неудачниках, живущих ради лайков, ему нужны те, кто любят команду»
14 минут назад
Игроки «Спартака» облили Карседо шампанским на пресс-конференции после победы в Кубке России
26 минут назадВидео
«Спортинг» проиграл финал Кубка Португалии клубу из второй лиги. «Торреенсе» сыграет на общем этапе ЛЕ, «Бенфика» – в квалификации
31 минуту назад
Гендиректор «Спартака»: «Оценю сезон на 4+ по пятибалльной шкале. Знаем, над чем работать, с этим тренерским штабом и игроками будем двигаться к новым высотам»
34 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Верона» – «Рома». 0:0 – Валентини удален на 50-й. Онлайн-трансляция
3 минуты назадLive
Мохамед Салах: «Я сейчас плакал больше, чем за всю свою жизнь. Уходить из «Ливерпуля» тяжело, мы вернули клуб туда, где он должен быть»
6 минут назад
Серия Б. Финал плей-офф. «Монца» победила «Катандзаро» в 1-м матче
8 минут назад
Кахигао о победе «Спартака»: «В России можно выиграть только два трофея – Кубок и чемпионат. У нас есть один, но это только начало»
23 минуты назад
Кейн поздравил «Тоттенхэм» со спасением от вылета из АПЛ: «Грандиозная борьба и результат в последний день!»
44 минуты назад
«Милан» – «Кальяри». 1:1 – Салемакерс и Боррелли забили. Онлайн-трансляция
55 минут назадLive
Карседо – первый испанский тренер, выигравший трофей в России
сегодня, 19:06
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Вильярреала»
сегодня, 19:00Live
Слот о «Ливерпуле»: «Мы заслужили выход в ЛЧ, большую часть сезона шли в пятерке. Когда все будут доступны, результаты улучшатся, мы подпишем еще 1-2 новичков»
сегодня, 18:57
Алаев о финале Кубка России: «Трагедия для «Краснодара», можно сказать. Боселли снова не реализовал важный момент. Настоящая драма футбола»
сегодня, 18:53
Рекомендуем