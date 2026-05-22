«Прогрессивный футбол Карседо внушает оптимизм болельщикам «Спартака». Для чемпионства нужны центральный защитник, форвард и опорник». Гришин о красно-белых
Гришин: прогрессивный футбол Карседо внушает оптимизм болельщикам «Спартака».
Александр Гришин отметил прогресс «Спартака» при тренере Хуане Карседо.
При испанце красно-белые заняли в Мир РПЛ 4-е место, а 24 мая сыграют в Суперфинале Фонбет Кубка России против «Краснодара».
«Думаю, Карседо уже можно поставить четверку. С его появлением команда начала набирать очки. Футбол Карседо и состояние «Спартака» внушают оптимизм болельщикам красно‑белых. Карседо ставит европейский, гибридный футбол, где крайние защитники заходят в центр поля. Это прогрессивный, мобильный футбол.
Для чемпионства им все еще нужно докупить пару‑тройку игроков. Нужны центральный защитник, центрфорвард и, пожалуй, опорник. Если они появятся, то у команды все будет хорошо», — сказал бывший футболист ЦСКА.
Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?46553 голоса
Жаль, большая потеря АПЛ
Ура, это шанс для остальных команд
Пока просто не верю
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Хотя по сути реального опорника со времен Ковача не было
1. Наливай сидит на лавке, на Трансфермаркете уже подешевел до 7 миллионов при трансферной цене 18,7 - оценка трансфера 3/10
2. Солари порет 90% атак, играет один матч из трех на приемлемом уровне - оценка трансфера 5/10
3. Помазун чилит на лавке, зачем нужно было покупать второго вратаря за деньги посреди сезона, при этом отпускать Селихова с выплатой неустойки, понять не представляется возможным - оценка трансфера 4/10
4. Жедсон игрок за 25 миллонов каждый матч играет на новой, не профильной позиции, разницу не делает, игру не ведет, да есть неплохой дриблинг, какой то удар, нона этом и все - оценка трансфера 6/10
5. Заболотный ну тут все очевидно - 150 минут на поле, 0+1 голевых действий за сезон - оценка трансфера 2/10
6. Самошников год лечит голову за полтора миллиона долларов зарплаты от Спартака, со слов агента вот на этих летних сборах уже точно будет доказывать - оценка транфера 1/10
7. Джику привозит почти в каждом матче - оценка трансфера 2/10
8. Ву чередует хорошие матчи с провалами, в целом приемлемо - оценка трансфера 6/10
9. Саусь сыграл 20 минут, в новом сезоне уверен ни чего не изменится - оценка трансфера 2/10
А что. интересно будет 1-0-10-0 схема)))