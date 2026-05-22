«Прогрессивный футбол Карседо внушает оптимизм болельщикам «Спартака». Для чемпионства нужны центральный защитник, форвард и опорник». Гришин о красно-белых

Гришин: прогрессивный футбол Карседо внушает оптимизм болельщикам «Спартака».

Александр Гришин отметил прогресс «Спартака» при тренере Хуане Карседо .

При испанце красно-белые заняли в Мир РПЛ 4-е место, а 24 мая сыграют в Суперфинале Фонбет Кубка России против «Краснодара».

«Думаю, Карседо уже можно поставить четверку. С его появлением команда начала набирать очки. Футбол Карседо и состояние «Спартака » внушают оптимизм болельщикам красно‑белых. Карседо ставит европейский, гибридный футбол, где крайние защитники заходят в центр поля. Это прогрессивный, мобильный футбол.

Для чемпионства им все еще нужно докупить пару‑тройку игроков. Нужны центральный защитник, центрфорвард и, пожалуй, опорник. Если они появятся, то у команды все будет хорошо», — сказал бывший футболист ЦСКА.