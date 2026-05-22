Жезуш покидает пост тренера «Аль-Насра» Роналду: «Это был мой последний матч»
Тренер «Аль-Насра» Жорже Жезуш заявил, что не будет продлевать контракт с клубом.
Накануне «Аль-Наср» стал чемпионом Саудовской Аравии впервые с 2019 года.
«Я принял этот вызов только потому, что сказал ему [Роналду]: «Я помогу тебе стать чемпионом, мы выиграем титул, а потом я уйду». Вот и все. Дело сделано. Это был мой последний матч в «Аль-Насре».
Я отправляюсь в Португалию, проведу там два-четыре дня в отпуске. Потом думаю поехать в Бразилию, в Рио (смеется). Но не для того, чтобы тренировать. В Бразилию еду только в отпуск», – сказал Жезуш.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Globo
