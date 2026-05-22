  • Талалаев о «Балтике»: «Стали хуже играть на своем поле, потому что срослись с болельщиками! Футболисты перестали до конца выполнять инструкции тренера – стадион гнал их вперед»
Талалаев о «Балтике»: «Стали хуже играть на своем поле, потому что срослись с болельщиками! Футболисты перестали до конца выполнять инструкции тренера – стадион гнал их вперед»

Тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал, почему калининградцы провалили концовку сезона Мир РПЛ, потерпев 4 поражения подряд и заняв в итоге 6-е место.

«Команда действительно чувствует, как за нас переживают наши болельщики. Мы даже стали хуже играть на своем поле, потому что срослись с болельщиками! Футболисты перестали до конца выполнять инструкции главного тренера, потому что стадион гнал их вперед. 

Они становились более авантюрными и совершали ошибки, которые мы уже проработали год назад. Это касается даже опытных лидеров, таких как Бевеев и Петров», — сказал Талалаев.

Стали хуже играть на своем поле,потому что срослись с болельщиками...
Талалаевская многоножка...
Нужно переходить на новый уровень хитрости. Вместо личных удалений Талалаева болельщики будут жечь файеры и нарушать правила на трибунах, дисквалификация, домашние матчи без болельщиков, игрокам ничего не мешает выполнять установки ГТ, Балтика — чемпион!
слишком сложна! просто болельщикам не нужно приходить на стадион, чтобы команда выполняла установки тренера. или приходить и молчать. сознательные, в общем, должны быть болелы
Игроки перестали выполнять требования, болельщики гонят, а я красавчик 😁 В итоге при уходе в следующем сезоне будут виноваты все кроме него как обычно
Вот так вот, господа болельщики. На следующем мате кричите, пожалуйста, "назад, все назад" и "автобус ждет!". Не мешайте Андрюше работать.
Ну конечно . Проще всего скинуть результат на фанатов , типичное лицемерие Талалаева
Как лихо он с себя ответственность переложил на болельщиков... Поняли, да? Это болельщики виноваты, что не так поддерживали команду, гоня её вперед...
Ща Андрюша болельщиков выдрессирует, что те всем стадионом своей команде свистеть будут, как только кто-то из Балтики при преимуществе в счёте решит на чужую половину поля перейти 🤣 а то ишь чего придумали, команду вперёд гнать.
Болельщики Балтики, не обижайтесь, вы крутые 🤗
Вот это и есть настоящий талалай. Футболисты виноваты, а он то прямо тренерище.
Убрать всех этих болельщиков ради воплощения в жизнь задумок большого тренера.
Уже первенство закончилось,а Талалаев оправдывается почему команда стала играть хуже всех. Футболисты уровня 2й лиги,еще и запуганы.
