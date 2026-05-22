Талалаев о «Балтике»: «Стали хуже играть на своем поле, потому что срослись с болельщиками! Футболисты перестали до конца выполнять инструкции тренера – стадион гнал их вперед»
Талалаев о «Балтике»: стали хуже играть на своем поле – срослись с болельщиками.
Тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал, почему калининградцы провалили концовку сезона Мир РПЛ, потерпев 4 поражения подряд и заняв в итоге 6-е место.
«Команда действительно чувствует, как за нас переживают наши болельщики. Мы даже стали хуже играть на своем поле, потому что срослись с болельщиками! Футболисты перестали до конца выполнять инструкции главного тренера, потому что стадион гнал их вперед.
Они становились более авантюрными и совершали ошибки, которые мы уже проработали год назад. Это касается даже опытных лидеров, таких как Бевеев и Петров», — сказал Талалаев.
Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?46553 голоса
Жаль, большая потеря АПЛ
Ура, это шанс для остальных команд
Пока просто не верю
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Талалаевская многоножка...
Болельщики Балтики, не обижайтесь, вы крутые 🤗