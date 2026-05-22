Роман Павлюченко: «Варимся 4 года внутри своего чемпионата, все уже друг другу надоели. Хочется проявить себя на уровне ЛЧ»
Роман Павлюченко считает, что российский футбол не прогрессирует в условиях санкций.
«Мне тяжело говорить о прогрессе. Мы топчемся на месте, потому что хочется себя проявить на больших турнирах. Представляете, выйти в Лиге чемпионов против «Реала», «Барселоны», «Баварии»? Посмотреть на себя сегодня на этом уровне.
Мы четыре года варимся внутри своего чемпионата, все уже друг другу надоели. Да, каждый хочет стать чемпионом, есть своя борьба. Однако хочется играть на самом высоком уровне. Ради чего мы тренируемся с детских лет? Чтобы сыграть в Лиге чемпионов, проявить себя на этом уровне.
После чего я, Аршавин, Билялетдинов, Жирков уехали в Англию? После чемпионата Европы-2008. Я просто знаю, что до этого нашей сборной никто не интересовался и не знал. Только нам стоило выстрелить на Евро, как нас начали замечать, покупать. Скауты смотрят и Лигу чемпионов.
Да, в Европе знают о «Зените», «Спартаке», ЦСКА, «Локомотиве». Но особо за нами не следят. Я уверен, что за нашим чемпионатом не следят. Может, за отдельными футболистами благодаря агентам. Я бы хотел посмотреть в Лиге чемпионов на того же Тюкавина против «Баварии». Тот же Глебов в ЦСКА и в целом их молодежь — как бы они выглядели?» — сказал бывший форвард сборной России и «Тоттенхэма».
В целом, я абсолютно уверен, что даже сейчас наши клубы и игроки могли бы развиваться без еврокубков, потому что даже так им есть куда расти. Не вижу ни одной команды или игрока глядя на которого я бы сказал: здесь он уперся в потолок, сильнее уже невозможно играть, он прошел российский футбол. Условно, Кордоба мог бы, например, работать с психологом и стать сильнее ментально. Условный Угальде мог бы больше тренировать удары. Практически каждый второй футболист лиги мог бы найти себе дополнительного тренера по бегу, например.
Просто, они все живут в классической психологической ловушке, что вот они будут играть с Европой или даже в самой Европе и там то уже начнут тренироваться, играть лучше, выкладываться в каждом матче. Но нет. Если они не делают этого здесь, то и там тоже самое. От себя не убежишь.
причём в ЛЧ начнём с первого отборочного раунда
и в ЛК тоже
не уверен, что более одной команды попадёт в основную сетку ЕК
уровень лиги падает катастрофически + танцы с лимитом