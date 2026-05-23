  «Ланс» выиграл Кубок Франции, победив «Ниццу» в финале – 3:1. У Товена гол и ассист Эдуару
«Ланс» выиграл Кубок Франции, победив «Ниццу» в финале – 3:1. У Товена гол и ассист Эдуару

«Ланс» обыграл «Ниццу» в финале Кубка Франции.

«Ланс» победил «Ниццу» (3:1) в финале Кубка Франции в Париже на «Стад де Франс».

Кубок Франции

Финал

Кубок Франции. Финал
22 мая 19:00, Стад де Франс
Ланс
Завершен
3 - 1
1.25xG1.36
Ницца
Юдоль
90’
+3’
90’
+2’
Сансон
85’
Оппонг
79’
Бар   Оморуйи
79’
Данте   Луше
  Сима
78’
Товен   Сотока
77’
67’
Диоп   Абди
67’
Кулибали   Сансон
66’
Чо   Будаш
Эдуар   Сима
65’
Сен-Максимен   Саид
64’
2тайм
Перерыв
45’
+3’
  Кулибали
  Эдуар
42’
Абдельхамид
36’
  Товен
25’
Ланс
Риссер, Сарр, Ганиу, Антоньо, Юдоль, Томассон, Сангаре, Абдельхамид, Сен-Максимен, Эдуар, Товен
Запасные: Агиляр, Айдара, Эдуар, Горжлен, Товен, Масуаку, Сен-Максимен, Булатович, Фофана
1тайм
Ницца:
Дюпе, Оппонг, Данте, Менди, Диоп, Чо, Бар, Будауи, Кулибали, Клосс, Ваи
Запасные: Бар, Данте, Диуф, Ба, Кулибали, Ванхаутте, Гоувейя, Диоп, Чо
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Кубка Франции

Макрон всех футболистов лично поприветствовал. Интересно, они сидели перед этим на карантине три недели 🤔
Да. Вместе с паниным
Ланс должен брать кубок. Ницце поможет только чудо, с учетом как они играют. Лучше пусть готовятся к переходным матчам, чтобы не вылететь из Лиги 1.
каким чудом ницца дошла до финала
Две домашних победы над Сент Этьеном и Монпелье из Лиги 2, с Нантом и Лорьяном пенальти послематчевые. В полуфинале был Страсбур, который в тот момент сливал просто всё подряд.

Так и дошли.
Хорошо, что достойный сезон Ланса увенчался завоеванием трофея. Отдельная благодарность, что не позволили Ницце через Кубок пролезть в ЛЕ и продолжить там позорить Лигу 1.
Я вообще надеюсь, Сент-Этьен выбьет их в переходном матче. Пора Ницце пройти очищение пердивом, чтобы даже не претендовали на еврокубки
V poslednie qodı oni stali svoeqo roda ‘Udineze Francii’)) Pomnyu let 13-14 nazad vse italofilı molilis, ctobı Udineze perestal popadat v evrokubki i pozorit Seriyu A, tem bolee toqda vopros koefficentov toqda stoyal ostro, borba s Germaniey za Top3
Не красиво Рэтклифф с Ниццей поступил, кинул в самый не подходящий момент. а могли быть как Страсбур. МЮ бы им молодняк отдавал в аренду и тех, кто не заиграл. А взамен забирал бы выстрелевших...
Товену-то уже 33!
А вроде только вчера молодежный ЧМ брал с Погба, Динем, Умтити, Ареоля, Верету, Кондогбиа, Зума, Лемина.
Пожелаю выиграть Кубок, а то на клубном уровне у него ноль.

Да и Ланс заслужил трофей. Хотя бы обозначали сопротивление ПСЖ в чемпионате в отличии о некоторых.
О, Товен в Лансе, значит за них поболею. Помню он у меня в UT в фифе 17 или 18 прям топарем был, за Марсель вроде тогда играл
Нет ПСЖ и сразу нет комментариев, остались только ценители французского футбола)
