Агент о будущем Алвеса в ЦСКА: «Челестини и повреждения помешали Матеусу, но он хочет остаться»

Агент о будущем Алвеса: Челестини помешал Матеусу, но он хочет остаться.

Агент Матеуса Алвеса заявил, что полузащитник не намерен покидать ЦСКА.

«Матеус хочет остаться в ЦСКА. Небольшие повреждения и предыдущий тренер ЦСКА [Челестини] помешали ему в 2026 году. Но Алвес уйдет только в том случае, если он не нужен ЦСКА.

В наши планы не входит переход в другой клуб», — сказал Лекка де Камарго.

21-летний бразилец выступает за армейцев с лета прошлого года. Его контракт рассчитан до 2030-го.

В 19 матчах прошедшего сезона Мир РПЛ на счету Алвеса 3 гола и 2 ассиста.