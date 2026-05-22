Агент о будущем Алвеса в ЦСКА: «Челестини и повреждения помешали Матеусу, но он хочет остаться»
Агент Матеуса Алвеса заявил, что полузащитник не намерен покидать ЦСКА.
«Матеус хочет остаться в ЦСКА. Небольшие повреждения и предыдущий тренер ЦСКА [Челестини] помешали ему в 2026 году. Но Алвес уйдет только в том случае, если он не нужен ЦСКА.
В наши планы не входит переход в другой клуб», — сказал Лекка де Камарго.
21-летний бразилец выступает за армейцев с лета прошлого года. Его контракт рассчитан до 2030-го.
В 19 матчах прошедшего сезона Мир РПЛ на счету Алвеса 3 гола и 2 ассиста.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
Верю, что раскроется в следующем сезоне (и уберет из состава Облякова))))
причем Алвеса ставили в один ряд с Даинэлем Руисом, Ди Лусиано