  Агент о будущем Алвеса в ЦСКА: «Челестини и повреждения помешали Матеусу, но он хочет остаться»
Агент о будущем Алвеса в ЦСКА: «Челестини и повреждения помешали Матеусу, но он хочет остаться»

Агент Матеуса Алвеса заявил, что полузащитник не намерен покидать ЦСКА.

«Матеус хочет остаться в ЦСКА. Небольшие повреждения и предыдущий тренер ЦСКА [Челестини] помешали ему в 2026 году. Но Алвес уйдет только в том случае, если он не нужен ЦСКА. 

В наши планы не входит переход в другой клуб», — сказал Лекка де Камарго.

21-летний бразилец выступает за армейцев с лета прошлого года. Его контракт рассчитан до 2030-го.

В 19 матчах прошедшего сезона Мир РПЛ на счету Алвеса 3 гола и 2 ассиста.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoМатеус Алвес
logoЦСКА
logoФабио Челестини
logoпремьер-лига Россия
logoтравмы

Потенциал и талант есть, в части матчей Алвес единственный, кто играл в атаку, доставлял мяч в штрафную, обострял игру.

Верю, что раскроется в следующем сезоне (и уберет из состава Облякова))))
ОтветLoveGreguar
У Облякова паспорт есть правильный)
Ответmvpaq
Усыновим Алвеса, будет Алёша
Добротный игрок, оставляем, огромный потенциал, в первой части сезона- один из лучших игроков не только ЦСКА но и всего чемпа
С Локомотивом ожили они как то все. Команда задышала. И Алвес отдал умную передачу на Круга. И оказывается и Рейс умеет по воротам бить, а не только грубияничать.
Рейс слева был лучшим после перерыва в первых 2 матчах,там он умеет играть
Конечно оставлять, но спихивание вины на тренера нехороший знак, надеюсь с головой у Алвеса все ок и он не думает что уже звезда, ему еще прибавлять и прибавлять
Челестини редко выпускал на поле Алвеса в 2026, это и отметил агент
А когда выпускал, видно его не было.
Игрок с большим талантом, но играл он как тень самого себя прошлой осени в этом году. Если не своей формой срочно заниматься, а вот так на тренера все спихивать, то хорошо это не закончится точно.
Какой "ненужен", еще как нужен. Отличный игрок, небольшие травмы только подкачали, но лето впереди. Наберет форму и аля на поле в старт.
Челестини даже и здесь постарался, мдя, надо было его раньше увольнять. Алвес хороший игрок, пусть играет за коней.
Не успел раскрыться – это факт. Ну тут уже всё будет зависеть от нового ГТ.
По комментариям ниже видно, что здравомыслящих болел больше чем тех, кто весной писал что Алвес закончился или даже и не начинался
А кто-то предлагал продать?
ну, некоторые болелы на него всю весну бурчали что больше не торт и нафига Шевелев привез этот южноамериканский шлак
причем Алвеса ставили в один ряд с Даинэлем Руисом, Ди Лусиано
Материалы по теме
Глебов из ЦСКА получил травму в 1-м тайме с «Крыльями», его заменил Алвес. Мойзес вышел вместо Козлова
18 апреля, 12:40
Брейдо о ЦСКА: «Обсуждаются абсолютные вымыслы – конфликт Челестини с Лукиным или Алвесом, нюансы по ситуации с Мойзесом. Все пытаются найти причины неудачной серии»
23 марта, 20:36
Дорский о ЦСКА: «Кризис пошел из-за травмы Алвеса. Тройка с Кисляком и Обляковым разрушена. Туда больше подходит Козлов, а не Баринов. ЦСКА превратился в команду Глебова»
16 марта, 18:28
