  • Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Торино», «Милан» играет с «Кальяри», «Наполи» победил «Удинезе»
Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Торино», «Милан» играет с «Кальяри», «Наполи» победил «Удинезе»

В Серии А проходят матчи заключительного, 38-го, тура.

В заключительном, 38-м, туре Серии А в пятницу «Фиорентина» сыграла вничью с «Аталантой» (1:1).

В субботу «Интер» в ранге чемпиона сыграл вничью с «Болоньей» (3:3) в гостях.

В воскресенье «Наполи» дома справился с «Удинезе» (1:0). «Милан» принимает «Кальяри», «Комо» в гостях играет с «Кремонезе», «Рома» – с «Вероной», «Ювентус» сражается в дерби с «Торино».

Чемпионат Италии

38-й тур

Серия А Италия. 38 тур
24 мая 13:00, Эннио Тардини
Парма
Завершен
1 - 0
1.51xG1.07
Сассуоло
83’
Липани   Вольпато
83’
Турати   Дзакки
  Пеллегрино
80’
Валери   Карбони
76’
Бричги   Альмквист
72’
Кейта   Соренсен
72’
66’
Лорьянте   Нзола
65’
Коне   Матич
Валенти   Ндиайе
61’
54’
Идзес   Фелипе
Миколаевски   Кардинали
46’
Валенти
30’
21’
Маккьони
18’
Торстведт
Бричги
7’
Парма
Корви, Валенти, Тройло, Чиркати, Валери, Кейта, Николусси-Кавилья, Ордоньес, Бричги, Миколаевски, Пеллегрино
Запасные: Пликко, Валенти, Валери, Дель Прато, Бричги, Миколаевски, Судзуки, Эстевес, Кейта, Мена Мартинес, Тиджани
Сассуоло:
Турати, Гарсия, Идзес, Маккьони, Кулибали, Коне, Липани, Торстведт, Лорьянте, Пинамонти, Берарди
Запасные: Саталино, Мурич, Мухаремович, Франхелья, Идзес, Коне, Giorgio Vezzosi, Яннони, Дойг, Nana Jeffre Baffoh, Фадера, Моро, Турати, Липани, Лорьянте
Серия А Италия. 38 тур
24 мая 16:00, Стадио Диего Армандо Марадона
Наполи
Завершен
1 - 0
1.8xG0.45
Удинезе
90’
Миллер
81’
Букса
80’
Дэвис   Саррага
80’
Земура   Млачич
Политано   Маццокки
80’
Мерет   Контини-Барановский
80’
64’
Кабаселе
59’
Карлстрем   Букса
59’
Кристенсен   Бертола
54’
Петровски   Гуйе
51’
Карлстрем
Оливера   Жезус
46’
Лоботка   Гилмор
37’
  Хейлунд
24’
Сантос   де Брюйне
10’
Наполи
Мерет, Оливера, Ррахмани, Ди Лоренцо, Мигель Гутьеррес, Мактоминей, Лоботка, Политано, Сантос, Элмаз, Хейлунд
Запасные: Жиоване, Лоботка, Вергара, Замбо-Ангисса, Политано, Мерет, Оливера, Сантос, Милинкович-Савич, Бекема
Удинезе:
Окойе, Соле, Кабаселе, Кристенсен, Атта, Петровски, Земура, Миллер, Карлстрем, Эхизибуэ, Дэвис
Запасные: Земура, Камара, Байо, Петровски, Нунцианте, Кристенсен, Карлстрем, Дэвис, Сава, Паделли
Серия А Италия. 38 тур
24 мая 18:45, Stadio Giovanni Zini
Кремонезе
Не начался
0 - 0
Комо
Серия А Италия. 38 тур
24 мая 18:45, виа дель Маре
Лечче
Не начался
0 - 0
Дженоа
Серия А Италия. 38 тур
24 мая 18:45, Сан-Сиро
Милан
Не начался
0 - 0
Кальяри
Серия А Италия. 38 тур
22 мая 18:45, Артемио Франки
Фиорентина
Завершен
1 - 1
0.78xG1.56
Аталанта
Кристенсен   Ледзерини
87’
82’
  Комуццо
81’
Сулемана   Вавассори
81’
де Рон   Скамакка
Гудмундссон   Соломон
76’
Гозенс   Бальбо
76’
Ругани   Понграчич
67’
Брешианини   Ндур
67’
67’
Скальвини   Джимшити
62’
Самарджич   де Кетеларе
60’
Аханор
47’
Сулемана
46’
Белланова   Дзаппакоста
  Пикколи
39’
Фиорентина
Кристенсен, Гозенс, Ругани, Комуццо, Додо, Брешианини, Мандрагора, Фаббиан, Гудмундссон, Пикколи, Харрисон
Запасные: Браски, Кристенсен, Брешианини, Фаджоли, Пуццоли, Гозенс, Ругани, Гудмундссон, Де Хеа, Фортини
Аталанта:
Спортьелло, Аханор, Хин, Скальвини, Сулемана, Самарджич, Муса, Пашалич, де Рон, Белланова, Распадори
Запасные: Скальвини, Колашинац, Залевски, Сулемана, Самарджич, Баккер, Белланова, Эдерсон, де Рон, Карнезекки, Росси, Обрич, Крстович
Серия А Италия. 38 тур
23 мая 16:00, Ренато Далль'Ара
Болонья
Завершен
3 - 3
1.6xG1.19
Интер
Бернардески   Даллинга
88’
86’
  Диуф
81’
де Врей   Топалович
Хелланн   Хеггем
81’
77’
Мхитарян
74’
Сучич   Кокки
Побега   Одгор
66’
Фройлер   Моро
66’
Де Сильвестри   Дзортеа
66’
64’
  Эспозито
54’
Димарко   Луис Энрике
54’
Мартинес   Бонни
54’
Барелла   Мхитарян
  Зелиньски
48’
  Побега
42’
41’
Мартинес
  Бернардески
25’
22’
  Димарко
Болонья
Скорупски, Миранда, Лукуми, Хелланн, Де Сильвестри, Побега, Фройлер, Фергюсон, Роу, Кастро, Бернардески
Запасные: Побега, Равалья, Пессина, Ликояннис, Домингес, Бернардески, Жоау Мариу, Хелланн, Де Сильвестри, Фройлер, Зом
Интер:
Жозеп Мартинес, Карлос Аугусто, де Врей, Биссек, Димарко, Зелиньски, Сучич, Барелла, Диуф, Мартинес, Эспозито
Запасные: Зоммер, Дармиан, Барелла, Мартинес, Ди Дженнаро, Бастони, Качмарски, Димарко, Сучич, Ачерби, Москони, де Врей
Серия А Италия. 38 тур
23 мая 18:45, Олимпийский стадион
Лацио
Завершен
2 - 1
1.02xG1.17
Пиза
Деле-Баширу   Пшиборек
82’
Пеллегрини   Ладзари
82’
77’
Калабрези   Беттацци
72’
Пиччинини
Канчельери   Мальдини
71’
71’
Лерис   Куадрадо
62’
Стоилкович   Пиччинини
61’
Эбишер   Лойола
Педро   Диа
61’
Хила   Провстгор
46’
46’
Акинсанмиро   Хойхольт
  Педро
35’
  Деле-Баширу
33’
Нослин
29’
23’
  Морео
Хила
10’
Лацио
Фурланетто, Пеллегрини, Романьоли, Хила, Марушич, Белаэн, Башич, Деле-Баширу, Педро, Нослин, Канчельери
Запасные: Габаррон, Фаркомени, Ратков, Пеллегрини, Деле-Баширу, Педро, Панноццо, Хюсай, Исаксен, Канчельери, Жиго, Хила, Джакомоне
Пиза:
Шемпер, Божинов, Канестрелли, Калабрези, Ангори, Вурал, Акинсанмиро, Эбишер, Лерис, Стоилкович, Морео
Запасные: Скуффет, Илинг-Джуниор, Лерис, Альбиоль, Стенгс, Мейстер, Калабрези, Эбишер, Туре, Дуросинми, Акинсанмиро, Стоилкович, Николас
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Как же грустно всё в Лацио, если лучшим бомбардиром команды становится 39 летний старец Педро. Лотито просто уничтожает клуб
Удачи Палладино против бывшего клуба
Команда мечты!Они серьезно?Клоуны!
Из телеги Матча: Из-за технических проблем мы пока не можем начать трансляцию игры, сейчас в прямом эфире хоккей.
Красавчик Педро

победный в последней своей игре за Лациков
Не, наш Лигоконферентус имеет хорошие шансы стать Лигочемпионтусом, ну эти всякие Милан, Комо скорее всего не выиграют, поэтому 4 место реально, не пойму, почему никто не верит
Короче, Юве и Рома в ЛЧ, правильно?
Ну да, рекордсмена по поражениям Аллегри туда не должны пускать
Я надеюсь сегодня у Матч ТВ не случиться вчерашний,как говорит Дональд Фредович "Эпик Фейл".Очень не хотелось бы чтобы на матче "Интера" подобное повторилось!
Интеру не нужен этот матч))
ну хоть Перун а не Григорян
шансов почти нет но мы держимся
Боюсь прослыть безудержным пессимистом, но их нет вообще. Мы должны выиграть у соперника, который рогом упрётся. И при этом сразу две из трех команд зоны еврокубков должны проиграть командам зоны вылета.
Напоминает нашу сборную, которая, как известно, еще может попасть в плей-офф, если в параллельном матче Германия проиграет Суринаму 0:9
Конечно нет шансов, можно и не думать даже. Будет приятным и незаслуженным бонусом, в случае чего. А так просто ждем реакции, спортивной злости и впечатляющего результата. Хотя чего это я... Размечтался.
В чудеса не верю, да здравствует лига Европы, уход йылдыза, влаховича, беремера и Консейсао, опять начинаем с чистого листа, получается
Гвардиола – фанатам «Сити»: «Мой 95-летний отец сидит на трибуне «Этихада» и даже не понимает, что она будет носить имя нашей семьи. Представлять этот клуб было невероятной честью»
7 минут назад
«Арсеналу» вручили кубок АПЛ. Клуб стал чемпионом впервые за 22 года
8 минут назадВидео
🏆 «Спартак» выиграл первый трофей с 2022 года – Кубок России
45 минут назад
Алаев о суперфинале Кубка: «Надо оставить все бойкоты позади и активным болельщикам возвращаться на стадион. Такие матчи – для них»
11 минут назад
Карседо о победе над «Краснодаром» в финале Кубка: «У «Спартака» было преимущество – 12‑й игрок. Надеюсь, сегодня эти люди как следует отметят победу»
23 минуты назад
Совладелец «Спартака» Алекперов: «В следующем году будет чемпионство»
27 минут назад
«Арсенал» провел чемпионат без единой красной карточки и пенальти в свои ворота. Это первый случай в АПЛ
30 минут назад
«Ливерпуль» устроил Салаху и Робертсону почетный коридор после матча с «Брентфордом»
31 минуту назад
«Спартак» разбил кубок. Крышка и нижняя часть трофея упали на землю, когда Солари поднял его над головой после победы над «Краснодаром»
41 минуту назадВидео
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Вильярреала»
47 минут назад
«Милан» – «Кальяри». Рабьо играет. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
сегодня, 17:45
Дюков об отстранении России: «Футбол более политизирован, это самый популярный вид спорта. Перспектива возвращения есть, решение по юношам принято еще в 2023-м. Надеемся, будет реализовано»
21 минуту назад
Яндекс Маркет использовал коробки с газонокосилками Greenworks на суперфинале Кубка России «Спартак» – «Краснодар» как подставки под мячи
23 минуты назадДрузья сайта
Карпин о победе «Спартака» над «Краснодаром» в финале Кубка: «Результат не удивил»
23 минуты назад
МЛС. «Интер Майами» Месси сыграет с «Филадельфией», «Атланта» Миранчука – с «Коламбусом»
27 минут назад
«Атлетико» займет 3-е место, если не проиграет «Вильярреалу». Гризманн играет. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
47 минут назад
Серия Б. Финал плей-офф. «Катандзаро» против «Монцы»
47 минут назадLive
Помазун о двух отбитых пенальти в серии с «Краснодаром»: «Мне сказали, что надо выходить, только за пару минут. Без Максименко «Спартак» не дотянул бы до серии»
51 минуту назад
«Наполи» занял 2-е место, победив «Удинезе» – 1:0. Хейлунд забил с паса де Брюйне, Кабаселе удалили на 64-й
51 минуту назад
«Верона» – «Рома». Дибала играет. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
сегодня, 17:45
