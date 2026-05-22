Мать Магуайра о его невызове на ЧМ-2026: «Полный отврат. Позор. Ты не мог сделать больше. Не вешай нос»

Мать Магуайра о его невызове на ЧМ-2026: полный отврат.

Зоуи Магуайр, мать защитника «Манчестер Юнайтед » Харри Магуайра , отреагировала на информацию о том, что ее сын не включен в состав сборной Англии на ЧМ-2026.

«Полный отврат», – написала Магуайр.

Также она ответила на соответствующий пост своего сына в соцсети.

«Ты не мог сделать больше. Не вешай нос… Позор», – добавила Зоуи Магуайр.