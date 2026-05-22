  • Мать Магуайра о его невызове на ЧМ-2026: «Полный отврат. Позор. Ты не мог сделать больше. Не вешай нос»
Мать Магуайра о его невызове на ЧМ-2026: «Полный отврат. Позор. Ты не мог сделать больше. Не вешай нос»

Зоуи Магуайр, мать защитника «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайра, отреагировала на информацию о том, что ее сын не включен в состав сборной Англии на ЧМ-2026.

«Полный отврат», – написала Магуайр.

Также она ответила на соответствующий пост своего сына в соцсети.

«Ты не мог сделать больше. Не вешай нос… Позор», – добавила Зоуи Магуайр.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Зоуи Магуайр в Х
Комментарии

Открыт новый персонаж - мать Магуайера
Gerald1
Она выглядит как Элеанора из атомик хард.
Gerald1
Открыт персонаж нос
Если он его повесит
Англия утонет
Ого, бразильские вайбы в сборной Англии
glock17
Ну так Тухель славится своим умением создать атмосферу. Тренер-то неплохой, но медитации и аюрведы не помогают от токсичности🙃
ХавиГави_Паратрупер
Да клали болт в Англии на атмосферу и пони с радугой. При Саутгейте была идеальная атмосфера, семейная обстановка и т.д. А в результате слили такому же высокомерному говнюку как Тухель Манчини. Именно то Евро реальнее всего было выиграть. Испания и правда сильнее была.
Если Англия вылетит в каком нибудь 1/8 или 1/4 финале то Тухелья сожрёт британская медиа
Bunyod Turgunov
Тухеля сожрёт пресса? Нашёл чем пугать немца. Он жопную боль и у фанатов и у прессы вызывает всю карьеру. Это условный Алонсо плачет, если про него плохие вещи пишут в интернетике, а Тухеля ненавидят миллионы и ему нас рать. Тухель это немецкий Конте для него ненависть это норма. И никакой прессы он не боится
Bunyod Turgunov
Ну а немецкие медиа может и похвалят. Тут как посмотреть.
Мага прекрасно провел этот сезон. Реально глупое решение. Если не в основу, так просто быть в обойме он заслужил.
Ждём комментарии от дяди и троюродного брата
vovander
а няня, как же няня???
Сейчас будет поток юмора на тему очередного комментария родственника игрока.
Но в целом такой невызов действительно сложно понять. Особенно учитывая, какая там древесина вместо него поехала.
Зато вообще не играющий в клубе сезона два-три Стоунз в команде,плюс Хендерсон,Траффорд, бестолковый Мадуэке тоже в деле
Extrim
на откатах тухель заработает и на неустойке, экспертно))
с нетерпением жду, когда сборная англии по классике оподливится на чм, а местные эксперты будут отмазывать тухеля - мол, при нем англия хотя бы играла (на самом деле нет, будет такое же уг), а при саутгейте мучалась
Что за кретин переводил? «Отврат».
в трудную минуту кто, как не мама заступится
Магуайр о невызове на ЧМ-2026: «Потрясен и опустошен этим решением. Я был уверен, что мог бы сыграть важную роль. Желаю ребятам всего наилучшего»
21 мая, 16:27
21 мая, 16:27
Магуайр хочет поехать на ЧМ-2026: «Я до сих пор один из лучших защитников по игре в обеих штрафных. Не думаю, что тут вообще могут быть сомнения»
9 апреля, 17:11
9 апреля, 17:11
FA предъявила Магуайру обвинения в «неподобающем поведении» в матче с «Борнмутом». Защитник «МЮ» предположительно оскорбил резервного судью после удаления
1 апреля, 21:30
1 апреля, 21:30
