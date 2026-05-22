  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пименов назвал Вендела лучшим игроком сезона: «Украшает наш чемпионат. У него есть техника, передача – такие делают РПЛ лучше»
0

Пименов назвал Вендела лучшим игроком сезона: «Украшает наш чемпионат. У него есть техника, передача – такие делают РПЛ лучше»

Пименов назвал Вендела лучшим игроком сезона.

Руслан Пименов рассказал, почему считает хавбека «Зенита» Вендела лучшим игроком прошедшего сезона Мир РПЛ.

В 27 матчах турнира на счету бразильца 2 гола и 2 ассиста.

«Многие футболисты ярко себя проявили в нынешнем сезоне, но лучшим назову Вендела. Можно выделить Кордобу, Сперцяна или Кисляка, но лучшего надо выбирать из команды, которая выиграла чемпионат. 

Что касается Вендела, то он теряет мотивацию в «Зените», но включился в нужный момент и ярко проявил себя. Думаю, он скоро покинет Санкт-Петербург, но Вендел украшает наш чемпионат. У него есть техника, передача, и такие футболисты делают РПЛ лучше», — сказал бывший футболист сборной России.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?46546 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
logoВендел
logoЗенит
logoРуслан Пименов
logoпремьер-лига Россия

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Можно согласиться, Вендел действительно классный игрок.
ОтветKvakin
Можно согласиться, Вендел действительно классный игрок.
Комментарий скрыт
Ответigor.igorev
Комментарий скрыт
Какой интересно уровень тогда игры у предположим Облякова? С зарплатой почти 2 ляма и выхлоп 5 место!
Это он ещё в полноги играет
Ответalekss.alferov
Это он ещё в полноги играет
Комментарий скрыт
Ответalekss.alferov
Это он ещё в полноги играет
а он когда-нибудь играл в полную силу вообще? может это и есть его стандартный режим
Вендел без сборов-лучший в РПЛ.Это говорит об уровне нашей лиги.Хотя игрок действительно топовый.
Ответkrupin82
Вендел без сборов-лучший в РПЛ.Это говорит об уровне нашей лиги.Хотя игрок действительно топовый.
Это говорит не об уровне лиги, а об особенностях самого Вендела, для которого футбол это не работа, а кайф. Он даже в отпуске постоянно в футбик гоняет. Настоящий бразилец.
Ответkrupin82
Вендел без сборов-лучший в РПЛ.Это говорит об уровне нашей лиги.Хотя игрок действительно топовый.
То что он при таком уровне игры ленится и пропускает сборы, только доказывает его выдающиеся (для РПЛ) возможности.
Согласен с Пименовым на все сто. Без Вендела не видел бы Зенит чемпионства как своих ушей. В каждом матче выдаёт огромный объём работы. Он -мотор Зенита.
По таланту и по навыкам Вендел конечно на высочайшем уровне.
По полезности и квалификации в "Зените" - Вендел и Барриос впереди многих, если не всех.
ОтветКарл_Иваныч
По полезности и квалификации в "Зените" - Вендел и Барриос впереди многих, если не всех.
Барриос уже не торт.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мажич поддержал удаление Чистякова в игре с «Зенитом»: «Это срыв перспективной атаки. Вендел мог выйти один на один, Сако был очень далеко и не мог вступить в единоборство»
20 мая, 18:23
«Зенит» вернет Венделу 50% от суммы штрафа за опоздание на сборы, сказал Зырянов: «И он вам на эти деньги устроит отличную вечеринку!»
18 мая, 11:40Видео
Стрепетов о натурализации Вендела: «Если выходит просто поиграть в бразильский футбольчик, то зачем ему паспорт? Когда он в порядке, это лучший центрхав РПЛ»
15 мая, 01:47
Рекомендуем
Главные новости
Этот игрок вывел свой клуб в финал ЛЧ, оформив дубль в ворота «Сити»
8 минут назадТесты и игры
Сперцян после поражения от «Спартака» в финале Кубка: «Серия пенальти – это лотерея. Везде чего-то не хватило, но стоит гордиться, думаю – не первый год боремся за высокие места»
10 минут назад
Конте об уходе из «Наполи»: «Я провалился в одном – не удалось сплотить клуб. Он не нуждается в неудачниках, живущих ради лайков, ему нужны те, кто любят команду»
13 минут назад
«Атлетико» займет 3-е место, если не проиграет «Вильярреалу». 1:4 – у Переса 1+1, Парехо, Микаутадзе, Пубиль, Гуйе тоже забили. Онлайн-трансляция
14 минут назадLive
«Торино» – «Ювентус». Начало дерби откладывали на час из-за беспорядков фанатов. Онлайн-трансляция
18 минут назадLive
Игроки «Спартака» облили Карседо шампанским на пресс-конференции после победы в Кубке России
25 минут назадВидео
«Спортинг» проиграл финал Кубка Португалии клубу из второй лиги. «Торреенсе» сыграет на общем этапе ЛЕ, «Бенфика» – в квалификации
30 минут назад
Гендиректор «Спартака»: «Оценю сезон на 4+ по пятибалльной шкале. Знаем, над чем работать, с этим тренерским штабом и игроками будем двигаться к новым высотам»
33 минуты назад
«Спартак»: «Мы рекордсмены России по количеству Кубков страны. Первые, кто выиграл 15 раз. Лучшие»
41 минуту назад
🏆 «Спартак» выиграл первый трофей с 2022 года – Кубок России
сегодня, 18:37
Ко всем новостям
Последние новости
«Верона» – «Рома». 0:0 – Валентини удален на 50-й. Онлайн-трансляция
2 минуты назадLive
Мохамед Салах: «Я сейчас плакал больше, чем за всю свою жизнь. Уходить из «Ливерпуля» тяжело, мы вернули клуб туда, где он должен быть»
5 минут назад
Серия Б. Финал плей-офф. «Монца» победила «Катандзаро» в 1-м матче
7 минут назад
Кахигао о победе «Спартака»: «В России можно выиграть только два трофея – Кубок и чемпионат. У нас есть один, но это только начало»
22 минуты назад
Кейн поздравил «Тоттенхэм» со спасением от вылета из АПЛ: «Грандиозная борьба и результат в последний день!»
43 минуты назад
«Милан» – «Кальяри». 1:1 – Салемакерс и Боррелли забили. Онлайн-трансляция
54 минуты назадLive
Карседо – первый испанский тренер, выигравший трофей в России
сегодня, 19:06
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Вильярреала»
сегодня, 19:00Live
Слот о «Ливерпуле»: «Мы заслужили выход в ЛЧ, большую часть сезона шли в пятерке. Когда все будут доступны, результаты улучшатся, мы подпишем еще 1-2 новичков»
сегодня, 18:57
Алаев о финале Кубка России: «Трагедия для «Краснодара», можно сказать. Боселли снова не реализовал важный момент. Настоящая драма футбола»
сегодня, 18:53
Рекомендуем