Пименов назвал Вендела лучшим игроком сезона: «Украшает наш чемпионат. У него есть техника, передача – такие делают РПЛ лучше»
Руслан Пименов рассказал, почему считает хавбека «Зенита» Вендела лучшим игроком прошедшего сезона Мир РПЛ.
В 27 матчах турнира на счету бразильца 2 гола и 2 ассиста.
«Многие футболисты ярко себя проявили в нынешнем сезоне, но лучшим назову Вендела. Можно выделить Кордобу, Сперцяна или Кисляка, но лучшего надо выбирать из команды, которая выиграла чемпионат.
Что касается Вендела, то он теряет мотивацию в «Зените», но включился в нужный момент и ярко проявил себя. Думаю, он скоро покинет Санкт-Петербург, но Вендел украшает наш чемпионат. У него есть техника, передача, и такие футболисты делают РПЛ лучше», — сказал бывший футболист сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
