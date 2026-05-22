  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Талалаев о 6-м месте «Балтики»: «Не хватило яркой концовочки. До середины апреля мы были довольны как набором очков, так и качеством игры»
0

Талалаев о 6-м месте «Балтики»: «Не хватило яркой концовочки. До середины апреля мы были довольны как набором очков, так и качеством игры»

Талалаев о 6-м месте «Балтики»: не хватило яркой концовочки.

Тренер «Балтики» Андрей Талалаев оценил 6-е место клуба в прошедшем сезоне Мир РПЛ.

«Мы показали рекордный результат в истории клуба в Премьер‑лиге. Это итог сезона. Но такой требовательный тренер, как я, никогда не бывает доволен. Нам не хватило яркой концовочки для полного удовлетворения.

Можно сказать, что до середины апреля мы были довольны как набором очков, так и качеством игры. После — хотелось бы большего. В особенности в самой концовке, когда мы потерпели четыре поражения подряд», – сказал Талалаев.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?46546 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoБалтика
logoАндрей Талалаев
logoпремьер-лига Россия

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
А потом вроде взрослый дядя,сделал детский глупый поступок и небесной канцелярии это не понравилось.
а теперь пришла пора распродать игроков и получить свою комиссию
ОтветVatikan
а теперь пришла пора распродать игроков и получить свою комиссию
А кому нужны эти игроки? Они способных что-то показывать лишь под руководством Талалаева. Купил Спартак Сауся. И где он? Трусы на лавке протирает, а в Балтике он блистал.
ОтветVatikan
а теперь пришла пора распродать игроков и получить свою комиссию
А причем здесь тренер? Это вопросы к руководству и спорт диру господину Маргаряну.
Просто нельзя ехать на форсаже весь сезон, никакого здоровья не хватит. Чуть сбавили - и всё. А качества игры именно в футбол немного, брак сплошной. Вот и исчез результат.
ОтветИван Егурнов
Просто нельзя ехать на форсаже весь сезон, никакого здоровья не хватит. Чуть сбавили - и всё. А качества игры именно в футбол немного, брак сплошной. Вот и исчез результат.
Именно так играют все в Европе. Там все на форсаже играют в высших дивизионах. Кто так не играет, те вылетают в более низшие лиги.
Ответigor.igorev
Именно так играют все в Европе. Там все на форсаже играют в высших дивизионах. Кто так не играет, те вылетают в более низшие лиги.
Ну во-первых там и мастерство выше, столько брака нет. Поэтому могут на этом выехать в отдельном матче, если чуть сдулись

А во-вторых у команд из топ 5 лиг скамейки как правило достаточно длинные для ротации, а не как у Балтики
А потом сломался Бориско
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Андраде проходит медосмотр в «Зените». Защитник «Балтики» рассчитывал на зарплату 1,1-1,2 млн евро в год, его агент обсуждал комиссию в 1 млн для клубов РПЛ (Legalbet)
21 мая, 21:23
Талалаев получает 3,5% от прибыли c продаж «Балтики» – тренер заработал около 12 млн рублей от переходов Сауся в «Спартак» и Пряхина в «Ахмат». У Измайлова и Маргаряна тоже бонусы (Иван Карпов)
21 мая, 19:29
Ташуев о лучших тренерах сезона: «Мусаев и Семак. Сказать так про Талалаева – слишком субъективно. Карседо не сделал чего-то нового, рановато для выводов»
21 мая, 18:36
Рекомендуем
Главные новости
Этот игрок вывел свой клуб в финал ЛЧ, оформив дубль в ворота «Сити»
8 минут назадТесты и игры
Сперцян после поражения от «Спартака» в финале Кубка: «Серия пенальти – это лотерея. Везде чего-то не хватило, но стоит гордиться, думаю – не первый год боремся за высокие места»
10 минут назад
Конте об уходе из «Наполи»: «Я провалился в одном – не удалось сплотить клуб. Он не нуждается в неудачниках, живущих ради лайков, ему нужны те, кто любят команду»
13 минут назад
«Атлетико» займет 3-е место, если не проиграет «Вильярреалу». 1:4 – у Переса 1+1, Парехо, Микаутадзе, Пубиль, Гуйе тоже забили. Онлайн-трансляция
14 минут назадLive
«Торино» – «Ювентус». Начало дерби откладывали на час из-за беспорядков фанатов. Онлайн-трансляция
18 минут назадLive
Игроки «Спартака» облили Карседо шампанским на пресс-конференции после победы в Кубке России
25 минут назадВидео
«Спортинг» проиграл финал Кубка Португалии клубу из второй лиги. «Торреенсе» сыграет на общем этапе ЛЕ, «Бенфика» – в квалификации
30 минут назад
Гендиректор «Спартака»: «Оценю сезон на 4+ по пятибалльной шкале. Знаем, над чем работать, с этим тренерским штабом и игроками будем двигаться к новым высотам»
33 минуты назад
«Спартак»: «Мы рекордсмены России по количеству Кубков страны. Первые, кто выиграл 15 раз. Лучшие»
41 минуту назад
🏆 «Спартак» выиграл первый трофей с 2022 года – Кубок России
сегодня, 18:37
Ко всем новостям
Последние новости
«Верона» – «Рома». 0:0 – Валентини удален на 50-й. Онлайн-трансляция
2 минуты назадLive
Мохамед Салах: «Я сейчас плакал больше, чем за всю свою жизнь. Уходить из «Ливерпуля» тяжело, мы вернули клуб туда, где он должен быть»
5 минут назад
Серия Б. Финал плей-офф. «Монца» победила «Катандзаро» в 1-м матче
7 минут назад
Кахигао о победе «Спартака»: «В России можно выиграть только два трофея – Кубок и чемпионат. У нас есть один, но это только начало»
22 минуты назад
Кейн поздравил «Тоттенхэм» со спасением от вылета из АПЛ: «Грандиозная борьба и результат в последний день!»
43 минуты назад
«Милан» – «Кальяри». 1:1 – Салемакерс и Боррелли забили. Онлайн-трансляция
54 минуты назадLive
Карседо – первый испанский тренер, выигравший трофей в России
сегодня, 19:06
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Вильярреала»
сегодня, 19:00Live
Слот о «Ливерпуле»: «Мы заслужили выход в ЛЧ, большую часть сезона шли в пятерке. Когда все будут доступны, результаты улучшатся, мы подпишем еще 1-2 новичков»
сегодня, 18:57
Алаев о финале Кубка России: «Трагедия для «Краснодара», можно сказать. Боселли снова не реализовал важный момент. Настоящая драма футбола»
сегодня, 18:53
Рекомендуем