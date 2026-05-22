  Жезуш о чемпионстве «Аль-Насра»: «Эта победа для Криша, который еще не выигрывал титулов в Саудовской Аравии. Он сделал клуб значимым не только в стране, но и за ее пределами»
Жезуш о чемпионстве «Аль-Насра»: «Эта победа для Криша, который еще не выигрывал титулов в Саудовской Аравии. Он сделал клуб значимым не только в стране, но и за ее пределами»

Тренер «Аль-Насра» Жорже Жезуш оценил победу клуба в чемпионате Саудовской Аравии.

«Когда я принял этот вызов, я знал, что будет непросто, потому что соперником был «Аль-Хилаль», которому [ранее] я практически помог построить отличную команду.

Чтобы превзойти «Аль-Хилаль», нам нужно было быть намного лучше. И мы были лучше, потому что сформировали очень сплоченную команду. Эта победа для всех, и особенно для Криша, который еще не выигрывал титулов в Саудовской Аравии.

Это был самый сложный проект. Я выиграл чемпионат с «Аль-Хилалем» с преимуществом в 16 очков. Сегодня было по-другому. Игроки это заслужили, клуб растет. Криш сделал «Аль-Наср» весьма значимым не только в Саудовской Аравии, но и за ее пределами», – сказал Жезуш.

Господи, это всего лишь верблюда лига) и то чемпионат ему подогнали к концу жизни
ОтветDadi kos
Год назад с португезе взял трофей. И то была не лига верлюда, а конкуренция с настоящими топовыми сборными, без ограничений по географии и возрасту игроков.
ОтветРоджерУотерс
Комментарий скрыт
Как же порвался акк 433 в нельзяграмме: постов столько, будто порток ЧМ в соло вытащил. Типу подогнали самый дорогой состав в лиге и он только с 5й попытки зацепил чемпионат - гоат, выносите ЗМ)
Ответblaugrana_man
Лол, челы которые пишут подогнали буквально транслируют полную дичь, и не в курсе, что в играх с аль Хилялем некоторые соперники буквально допускали результативные странные ошибки. Ну и по факту как всегда у вас не будет ни одного факта, только нытьё))
Ответblaugrana_man
Криш там вроде всего 3,5 года играет, каких 5 попыток?)
p.s. не фанат Роналду, но за справедливость
Как это не выигрывал до сих пор? По мнению Nike же, куда бы Криштиану ни отправился, чемпионские титулы следуют за ним.
ОтветDeclanator
Следуют за ним, он уходит, они достаются команде, это как циклы спартака, не угадаешь
ОтветDeclanator
Просто Кришти быстрее )
Португальцев можно понять, для них любой титул событие. Как и для нас, собственно. Стань Дзюба чемпионом Индии, у нас бы салют был.
ОтветПьет значит спортсмен
наныл, надавал *))
После бойкота решили подарить
ОтветПьет значит спортсмен
Комментарий удален модератором
Рона с победой.
вонючая хейтерня уже на месте с утра пораньше 👇👇👇
и у них до сих пор горит походу 😬
ОтветNasruaiEbana BCHK
На первый урок не опаздывай, и так учителя на тебя жалуются.
ОтветИслам Евлоев_1116464806
вот вы пишете, что это чемпионат СА не достойный трофей, но у вас горит так же как горело от побед Рона в ЛЧ уефа.
Особенно смешно читать как вам всем пофиг на этот турнир и т.п.
и поэтому все новости полны вашими вонючими коментами 🙃
Самое главное для Криша постарались, молодцы
Роналду о чемпионстве «Аль-Насра»: «Это так много значит для нас»
22 мая, 03:03
🥇 Роналду выиграл первый клубный трофей с 2021 года. Форвард «Аль-Насра» стал чемпионом Саудовской Аравии в 41 год
21 мая, 21:20
Роналду поднял кубок чемпионов Саудовской Аравии. Форвард повязал на голову шарф «Аль-Насра» и надел футболку с надписью «Рыцарь Роналду»
21 мая, 21:10Фото
