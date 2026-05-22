Жезуш о чемпионстве «Аль-Насра»: «Эта победа для Криша, который еще не выигрывал титулов в Саудовской Аравии. Он сделал клуб значимым не только в стране, но и за ее пределами»

Жезуш о чемпионстве «Аль-Насра»: Криш сделал клуб значимым и за пределами страны.

Тренер «Аль-Насра » Жорже Жезуш оценил победу клуба в чемпионате Саудовской Аравии.

«Когда я принял этот вызов, я знал, что будет непросто, потому что соперником был «Аль-Хилаль», которому [ранее] я практически помог построить отличную команду.

Чтобы превзойти «Аль-Хилаль», нам нужно было быть намного лучше. И мы были лучше, потому что сформировали очень сплоченную команду. Эта победа для всех, и особенно для Криша , который еще не выигрывал титулов в Саудовской Аравии.

Это был самый сложный проект. Я выиграл чемпионат с «Аль-Хилалем » с преимуществом в 16 очков. Сегодня было по-другому. Игроки это заслужили, клуб растет. Криш сделал «Аль-Наср» весьма значимым не только в Саудовской Аравии, но и за ее пределами», – сказал Жезуш.