Жезуш о чемпионстве «Аль-Насра»: «Эта победа для Криша, который еще не выигрывал титулов в Саудовской Аравии. Он сделал клуб значимым не только в стране, но и за ее пределами»
Тренер «Аль-Насра» Жорже Жезуш оценил победу клуба в чемпионате Саудовской Аравии.
«Когда я принял этот вызов, я знал, что будет непросто, потому что соперником был «Аль-Хилаль», которому [ранее] я практически помог построить отличную команду.
Чтобы превзойти «Аль-Хилаль», нам нужно было быть намного лучше. И мы были лучше, потому что сформировали очень сплоченную команду. Эта победа для всех, и особенно для Криша, который еще не выигрывал титулов в Саудовской Аравии.
Это был самый сложный проект. Я выиграл чемпионат с «Аль-Хилалем» с преимуществом в 16 очков. Сегодня было по-другому. Игроки это заслужили, клуб растет. Криш сделал «Аль-Наср» весьма значимым не только в Саудовской Аравии, но и за ее пределами», – сказал Жезуш.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Globo
p.s. не фанат Роналду, но за справедливость
вонючая хейтерня уже на месте с утра пораньше 👇👇👇
и у них до сих пор горит походу 😬
Особенно смешно читать как вам всем пофиг на этот турнир и т.п.
и поэтому все новости полны вашими вонючими коментами 🙃