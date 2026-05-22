  • Валерий Газзаев: «Закономерно, что «Зенит» стал чемпионом. Он учел нюансы, которых не хватило «Краснодару» в последних турах»
Валерий Газзаев: «Закономерно, что «Зенит» стал чемпионом. Он учел нюансы, которых не хватило «Краснодару» в последних турах»

«Закономерно, что «Зенит» стал чемпионом, а «Краснодар» — серебряным призером. Как правило, таблица — это зеркало чемпионата. Все команды наиграли на свой результат, и свои места все занимают по праву. 

Если говорить про «Зенит» и «Краснодар», уже который год подряд эти две команды реально претендуют на чемпионство. В этом году чемпионом стал «Зенит» — значит, он лучше подготовился. «Зенит» учел нюансы, которых не хватило «Краснодару» в последних турах.

Борьба за чемпионство до последнего тура — это важно и для болельщиков, и для таблицы. Такое держит всех в напряжении. Наш чемпионат интересный, несмотря на санкции и ограничения. Команды неплохо себя проявляют. Мы видим, какая идет борьба. А сейчас она продолжается за место в Премьер-лиге. Все это закономерно», — сказал бывший тренер ЦСКА.

Какие в жопе ньюансы... забей уругваец при выходе один в один и балаболить не о чем...
ну хорошо, забил Краснодар этот гол, счёт стал 2:2, смотрим итоговую таблицу:
1. Зенит - 68 очков
2. Краснодар - 68 очков
почему Краснодар ниже? потому что по личным встречам выиграл Зенит
ну и чего изменилось с твоим уругвайцем?
Момент Босеелли был при счёте 1:1, справедливости ради.

Но этот вой по забегу уругвайца откровенно смешон. Можно подумать это единственный голевой момент в сезоне, который не реализовали. А забей Махачкала, когда у них в одном моменте считай 3 возможности для этого было? А забей Спартак в 1 тайме не 1, а 3, а Спартак там откровенно возил быков? И таких примеров тьма. Нет, находятся уникумы, которые всё сводят к одному моменту и к итогу, который им самим просто больше нравится.
Зенит с топами нашего чемпионата. С Краснодаром победа ничья, Локо победа ничья, ЦСКА ничья победа, Спартак ничья победа, Динамо 2 победы.
Краснодар с Зенитом ничья поражение, Локо ничья поражение , ЦСКА победа ничья,Спартак две победы , Динамо поражение и победа.
Объективно Зенит чемпион не одного поражения с топ командами и каждую из них обыграл.
Вы забыли упомянуть еще один топ-клуб, Балтику, которая оба матча должна была выигрывать у Краснодара, но судьи помогла тем добиться ничьих.
Ещё один нытик про судейство. Лучше скажите про то, что Зенит в этом сезоне чемпион по назначенным в его пользу пенальти.
Или это другое?
Осталось только, чтоб Романцев признал чемпионство Зенита заслуженным и тогда флеш рояль из девяностых сложится)
да там все поколения признают, а как не признать? заслуженное чемпионство в условиях мощного давления судей на Зенит, что делает это чемпионство ещё более заслуженным
Давление судей.
Давление прессы.
Давление экспертов, которых достали только чтобы плюнуть.
Считаю, кто чемпион, то и смог. И заслуженно.
А какой привкус от чемпионства у завидущих столичных друзей, это не проблема Зенита, им не привыкать об этом говорить.

А мне нравится, как включился Краснодар в эти годы.
Ещё бы пару-тройку команд из провинции - и чемпионат будет огненным.
Зенит просто меньше очков потерял , не показывая большую часть чемпионата какой-то доминаторской игры . Но при этом с прямыми конкурентами сыграл хорошо, чего например про Краснодар не скажешь.
Стоит признать, что никто, кроме Аршавина, Лунёва, Сергеева и меня не ожидал чемпионства Зенита. Закономерность чемпионства Краснодара была предопределена - игра 1-10 в каждой игре любой команды против Зенита, оттяжка за уши судьями, информационное сопровождение. Тщетно. Печаль, траур, Семак - не тренер - уходи, Миллер всех нас купил. Что там ещё?
Краснодар сам упустил чемпионство, в игре с Динамо надо было забивать свои верные моменты!
А Зениту не надо было упускать победу с Локо и тогда матч Краснодар-Динамо вообще бы не имел значения.
Скорее уж в Оренбурге не надо было так лажать…
Какие нюансы были учтены? Заставили боссели и ленини 4 раза 1х1 не забить с Динамо?
Глупо сводить все к моменту с Босселли, т.к. очки Краснодар терял не только с Динамо. В каждом матче, где терялись очки можно найти и обвинять других "героев". Это разговоры для бедных. Я против того, чтоб обвинять конкретных игроков. Скорее эффект общей усталости и малой обоймы игроков сказался. С другой стороны это сказалась и в плюс на сыгранности. Тяжело гадать, особенно, когда Краснодар соперничал с командой, которая в 2 раза превосходит по стоимости. Сезон я расцениваю как очень успешный, если бы было еще и чемпионство, было бы сверх успешно. 2 раза подряд такого не бывает.
Какие? ))))
Комментарий удален модератором
Аналитика уровня "бог".
Я твои сообщения читаю минимум лет десять. И при этом отличаю тебя от других детей со спорста, узнаЮ.

Как бы это сказать помягче - смыслом твои сообщения не наполнены. Довольно странно слышать критику от подобного пользователя.
