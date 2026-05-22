Валерий Газзаев: «Закономерно, что «Зенит» стал чемпионом. Он учел нюансы, которых не хватило «Краснодару» в последних турах»
«Закономерно, что «Зенит» стал чемпионом, а «Краснодар» — серебряным призером. Как правило, таблица — это зеркало чемпионата. Все команды наиграли на свой результат, и свои места все занимают по праву.
Если говорить про «Зенит» и «Краснодар», уже который год подряд эти две команды реально претендуют на чемпионство. В этом году чемпионом стал «Зенит» — значит, он лучше подготовился. «Зенит» учел нюансы, которых не хватило «Краснодару» в последних турах.
Борьба за чемпионство до последнего тура — это важно и для болельщиков, и для таблицы. Такое держит всех в напряжении. Наш чемпионат интересный, несмотря на санкции и ограничения. Команды неплохо себя проявляют. Мы видим, какая идет борьба. А сейчас она продолжается за место в Премьер-лиге. Все это закономерно», — сказал бывший тренер ЦСКА.
1. Зенит - 68 очков
2. Краснодар - 68 очков
почему Краснодар ниже? потому что по личным встречам выиграл Зенит
ну и чего изменилось с твоим уругвайцем?
Но этот вой по забегу уругвайца откровенно смешон. Можно подумать это единственный голевой момент в сезоне, который не реализовали. А забей Махачкала, когда у них в одном моменте считай 3 возможности для этого было? А забей Спартак в 1 тайме не 1, а 3, а Спартак там откровенно возил быков? И таких примеров тьма. Нет, находятся уникумы, которые всё сводят к одному моменту и к итогу, который им самим просто больше нравится.
Краснодар с Зенитом ничья поражение, Локо ничья поражение , ЦСКА победа ничья,Спартак две победы , Динамо поражение и победа.
Объективно Зенит чемпион не одного поражения с топ командами и каждую из них обыграл.
Или это другое?
Давление прессы.
Давление экспертов, которых достали только чтобы плюнуть.
Считаю, кто чемпион, то и смог. И заслуженно.
А какой привкус от чемпионства у завидущих столичных друзей, это не проблема Зенита, им не привыкать об этом говорить.
А мне нравится, как включился Краснодар в эти годы.
Ещё бы пару-тройку команд из провинции - и чемпионат будет огненным.
