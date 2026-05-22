Президент «Урала»: «Об отставке Березуцкого речь не идет. Вижу, какую хорошую работу он проводит»
Президент «Урала»: об отставке Березуцкого речь не идет.
Президент «Урала» Григорий Иванов опроверг слухи о вероятном увольнении Василия Березуцкого с поста тренера екатеринбургского клуба.
«Возможная отставка Березуцкого вне зависимости от результатов стыков? Слухи не комментирую. У нас отличные отношения с Василием. Вижу, какую хорошую работу он проводит со своим тренерским штабом.
Ни о какой отставке речь не идет. Ребята относятся к нему с большим уважением. Это большой футболист. Может быть, где-то не хватает опыта, но а когда ему набираться? Он хороший тренер», — сказал Иванов.
В первом переходном матче за право играть в Мир РПЛ «Урал» уступил дома «Динамо» Махачкала (0:1).
Березуцкий возглавляет «Урал» с декабря 2025 года.
Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?46544 голоса
Жаль, большая потеря АПЛ
Ура, это шанс для остальных команд
Пока просто не верю
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Есть слабая надежда, что после выхода из учредителей клуба Свердловской области, и покупку контрольного пакета каким-либо частником, ГиВИ укажут на дверь, т.к. пилить бюджетные бабки (с чем он прекрасно справляется) больше будет не надо.
Как можно было назначить для решения проблемы выхода в РПЛ это недоразумение?!