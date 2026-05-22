Президент «Урала»: «Об отставке Березуцкого речь не идет. Вижу, какую хорошую работу он проводит»

Президент «Урала»: об отставке Березуцкого речь не идет.

Президент «Урала » Григорий Иванов опроверг слухи о вероятном увольнении Василия Березуцкого с поста тренера екатеринбургского клуба.

«Возможная отставка Березуцкого вне зависимости от результатов стыков? Слухи не комментирую. У нас отличные отношения с Василием. Вижу, какую хорошую работу он проводит со своим тренерским штабом.

Ни о какой отставке речь не идет. Ребята относятся к нему с большим уважением. Это большой футболист. Может быть, где-то не хватает опыта, но а когда ему набираться? Он хороший тренер», — сказал Иванов.

В первом переходном матче за право играть в Мир РПЛ «Урал» уступил дома «Динамо» Махачкала (0:1).

Березуцкий возглавляет «Урал» с декабря 2025 года.

