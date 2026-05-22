  • Президент «Урала»: «Об отставке Березуцкого речь не идет. Вижу, какую хорошую работу он проводит»
Президент «Урала» Григорий Иванов опроверг слухи о вероятном увольнении Василия Березуцкого с поста тренера екатеринбургского клуба.

«Возможная отставка Березуцкого вне зависимости от результатов стыков? Слухи не комментирую. У нас отличные отношения с Василием. Вижу, какую хорошую работу он проводит со своим тренерским штабом. 

Ни о какой отставке речь не идет. Ребята относятся к нему с большим уважением. Это большой футболист. Может быть, где-то не хватает опыта, но а когда ему набираться? Он хороший тренер», — сказал Иванов.

В первом переходном матче за право играть в Мир РПЛ «Урал» уступил дома «Динамо» Махачкала (0:1).

Березуцкий возглавляет «Урал» с декабря 2025 года.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Неужели?!Смысл было его вообще назначать?!При Ромащенко ну чуть чуть забуксовали,но по любому бы выровняли ситуацию и думаю одно из двух первых мест не упустили бы,а тут ладно хоть в стыки попали 🤦.Но при этом игра срамная,помимо прочего,судейства с Махачкалой...
В пас начали играть ..
Если не выйдут в премьер-лигу, то уволит
Это ничего не изменит.
Березуцкий без работы останется
Можно говорить что угодно, но год потерян. Не сменит тренера, будет потерян другой.
Этот тот случай, что дело не в тренере, а в отсутствие финансирования. Никто больше Грине денег не даёт. Из пердива в РПЛ выходят те у кого есть деньги для игры там. У Урала их нет.
Дело не в тренере, а в самом ГиВИ и его колхозном управлении клубом.
Есть слабая надежда, что после выхода из учредителей клуба Свердловской области, и покупку контрольного пакета каким-либо частником, ГиВИ укажут на дверь, т.к. пилить бюджетные бабки (с чем он прекрасно справляется) больше будет не надо.
Да, Урал как раз для экспериментов опыта набираться.? Для этого пусть идет во 2 лигу работать .
Качество игры при нем, стало хуже, считаю что провалили весну. Должны были занимать 1 или 2 место и выходить напрямую. В стыках дотационная Махачкала, которую за уши вытянут в рпл на следующий сезон. А Урал проведет еще один сезон в «лучшей лиге мира».
Позорище! Иванов .... грязное коррупционное паразитическое существо..
Как можно было назначить для решения проблемы выхода в РПЛ это недоразумение?!
Человек полностью проваливает весну, теряя второе место, и это отличная работа. Ну и причем, тогда, гол-фантом?
Ну а где ему опыта набираться? - А что "Урал" стал клубом для обкатки бывших именитых футболистов в качестве новоявленных тренеров? А почему не Мостовой тогда, человек давно рвется опыта набраться в качестве главного. Не меньше Васи уважали бы его.
Заговора против "Урала" нет. Есть отдельные ********, которые ненавидят шмелей.
«Урал» обратился в ЭСК по матчу с «Махачкалой»: «Просим дать оценку с голом и неназначенным пенальти в ворота гостей. Мы пострадали от судейских ошибок и год назад»
21 мая, 11:52
Лапочкин о голе «Махачкалы» «Уралу»: «По ТВ кажется, что мяч полностью не пересек линию ворот. ВАР вмешался бы при очевидных доказательствах ошибки – значит, не нашли хороший ракурс»
21 мая, 09:14
Березуцкий про гол «Динамо» Махачкала «Уралу»: «Его не было. Возможно, я плохо вижу. Но когда хожу к окулисту, вроде все нормально»
20 мая, 17:16Видео
