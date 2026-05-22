Юрий Заварзин: «Верю, что российские тренеры будут работать в Европе. У нас есть талантливые ребята»

Заварзин: верю, что российские тренеры будут работать в Европе.

«В Европе у нас тренировал Слуцкий , но долго не задержался. Пока наши тренеры не готовы к Европе. Нужно адаптироваться к той среде.

Кого можем отправить туда прямо сейчас — Юрана ? Он ничего не добился, поработал в «Химках». Был в Турции, но чем она отличается от нас? Если бы он был сильно востребован, то уже работал бы в тройке наших сильнейших клубов.

Российские тренеры могут работать в Европе. Нужно набираться опыта, ездить туда для начала на стажировку. Потом кого-то заметят, они останутся работать там. Просто мы сейчас в изоляции, поэтому нас нет нигде.

Но верю, что российские тренеры будут работать в Европе. У нас есть талантливые ребята. Тренер — это профессия, которая дана от Бога», — сказал бывший гендиректор «Спартака».