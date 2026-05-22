0

Михаил Кержаков: «Хочу попробовать себя тренером вратарей»

Михаил Кержаков: хочу попробовать себя тренером вратарей.

Экс-голкипер «Зенита» Михаил Кержаков заявил, что намерен стать тренером вратарей.

Кержаков завершил игровую карьеру в 39 лет по окончании прошедшего сезона. 

— Вы учитесь на тренерскую лицензию. Какие планы потом?

— Хочу попробовать себя тренером.

— Вратарей?

— Да.

— А главным себя видите в будущем?

— Так далеко не заглядываю, — сказал Кержаков.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?46542 голоса
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoМихаил Кержаков
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
А что? Я , например, успешно объясняю другим, то чего сам делаю посредственно....
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кержаков про брата Михаила и «Зенит»: «Мне обидно, что его не выпустили в последнем матче. Это было бы заслуженно»
19 мая, 17:40
Михаил Кержаков – фанатам «Зенита»: «Рад, что был маленькой частью этого огромного клуба. С чистым сердцем хочу сказать, что я сделал все, что мог»
10 мая, 16:01
«Зенит» попрощался с Михаилом Кержаковым после матча с «Сочи». Партнеры качали завершающего карьеру голкипера, он не смог сдержать слез
10 мая, 15:49Видео
Рекомендуем
Главные новости
Этот игрок вывел свой клуб в финал ЛЧ, оформив дубль в ворота «Сити»
7 минут назадТесты и игры
Сперцян после поражения от «Спартака» в финале Кубка: «Серия пенальти – это лотерея. Везде чего-то не хватило, но стоит гордиться, думаю – не первый год боремся за высокие места»
9 минут назад
Конте об уходе из «Наполи»: «Я провалился в одном – не удалось сплотить клуб. Он не нуждается в неудачниках, живущих ради лайков, ему нужны те, кто любят команду»
12 минут назад
«Атлетико» займет 3-е место, если не проиграет «Вильярреалу». 1:4 – у Переса 1+1, Парехо, Микаутадзе, Пубиль, Гуйе тоже забили. Онлайн-трансляция
13 минут назадLive
«Торино» – «Ювентус». Начало дерби откладывали на час из-за беспорядков фанатов. Онлайн-трансляция
17 минут назадLive
Игроки «Спартака» облили Карседо шампанским на пресс-конференции после победы в Кубке России
24 минуты назадВидео
«Спортинг» проиграл финал Кубка Португалии клубу из второй лиги. «Торреенсе» сыграет на общем этапе ЛЕ, «Бенфика» – в квалификации
29 минут назад
Гендиректор «Спартака»: «Оценю сезон на 4+ по пятибалльной шкале. Знаем, над чем работать, с этим тренерским штабом и игроками будем двигаться к новым высотам»
32 минуты назад
«Спартак»: «Мы рекордсмены России по количеству Кубков страны. Первые, кто выиграл 15 раз. Лучшие»
40 минут назад
🏆 «Спартак» выиграл первый трофей с 2022 года – Кубок России
сегодня, 18:37
Ко всем новостям
Последние новости
«Верона» – «Рома». Дибала играет. Онлайн-трансляция
54 секунды назадLive
Мохамед Салах: «Я сейчас плакал больше, чем за всю свою жизнь. Уходить из «Ливерпуля» тяжело, мы вернули клуб туда, где он должен быть»
4 минуты назад
Серия Б. Финал плей-офф. «Монца» победила «Катандзаро» в 1-м матче
6 минут назад
Кахигао о победе «Спартака»: «В России можно выиграть только два трофея – Кубок и чемпионат. У нас есть один, но это только начало»
21 минуту назад
Кейн поздравил «Тоттенхэм» со спасением от вылета из АПЛ: «Грандиозная борьба и результат в последний день!»
42 минуты назад
«Милан» – «Кальяри». 1:1 – Салемакерс и Боррелли забили. Онлайн-трансляция
53 минуты назадLive
Карседо – первый испанский тренер, выигравший трофей в России
сегодня, 19:06
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Вильярреала»
сегодня, 19:00Live
Слот о «Ливерпуле»: «Мы заслужили выход в ЛЧ, большую часть сезона шли в пятерке. Когда все будут доступны, результаты улучшатся, мы подпишем еще 1-2 новичков»
сегодня, 18:57
Алаев о финале Кубка России: «Трагедия для «Краснодара», можно сказать. Боселли снова не реализовал важный момент. Настоящая драма футбола»
сегодня, 18:53
Рекомендуем