Михаил Кержаков: «Хочу попробовать себя тренером вратарей»
Экс-голкипер «Зенита» Михаил Кержаков заявил, что намерен стать тренером вратарей.
Кержаков завершил игровую карьеру в 39 лет по окончании прошедшего сезона.
— Вы учитесь на тренерскую лицензию. Какие планы потом?
— Хочу попробовать себя тренером.
— Вратарей?
— Да.
— А главным себя видите в будущем?
— Так далеко не заглядываю, — сказал Кержаков.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
