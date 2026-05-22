Михаил Кержаков: «Хочу попробовать себя тренером вратарей»

Экс-голкипер «Зенита » Михаил Кержаков заявил, что намерен стать тренером вратарей.

Кержаков завершил игровую карьеру в 39 лет по окончании прошедшего сезона.

— Вы учитесь на тренерскую лицензию. Какие планы потом?

— Хочу попробовать себя тренером.

— Вратарей?

— Да.

— А главным себя видите в будущем?

— Так далеко не заглядываю, — сказал Кержаков.