Тчуамени случайно зашел на порносайт в детстве: «Парень в школе дал мне его название и сказал посмотреть видео. Я не знал, что такое XXX. Как только я включил видео, в комнату зашла мама»

Тчуамени рассказал, как случайно зашел на порносайт в детстве.

– Ох, у меня есть одна история… На камеру это прозвучит немного неловко, но ладно. Я был тогда совсем маленьким, может, учился во втором классе. Мы были на школьной площадке, я был ребенком, был совершенно наивным и мало что знал.

Ко мне подходит один парень – я до сих пор помню его имя, но не буду его называть, чтобы не подставлять его – и говорит: «Слушай, когда придешь домой, зайди на один сайт. Просто вбей название, посмотри видео и потом скажешь мне, что думаешь».

Я, будучи наивным ребенком, прихожу домой. В то время – это было не так уж давно, но все же – у нас были такие компьютеры, где можно было нажать кнопку и выключить только сам монитор, а не весь компьютер. У нас в доме была комната, где стоял компьютер. Я захожу туда и вбиваю название… И что же это был за сайт? XXX.

– И ты ничего не заподозрил? Хотя да, ты же был во втором классе...

– Я не знал, я учился во втором классе.

И вот я кликаю и начинаю смотреть видео, и ровно в этот момент в комнату заходит моя мама. Я инстинктивно хочу выключить компьютер. Но на самом деле я выключил только экран.

Мама подходит, включает экран и… ее лицо просто перекосилось от увиденного. Именно в ту секунду я осознал: «Оу, кажется, происходит что-то безумное, что-то не то», хотя я все еще толком не понимал, что именно.

В итоге она отвела меня в сторону, посадила и начала объяснять, что это вообще такое было. Тогда-то я и понял, что за безумие я делал! Но я же не знал (смеется)!

Так что осторожнее смотрите то, что вам советуют друзья, – сказал Тчуамени.