Тчуамени случайно зашел на порносайт в детстве: «Парень в школе дал мне его название и сказал посмотреть видео. Я не знал, что такое XXX. Как только я включил видео, в комнату зашла мама»
Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени вспомнил, как случайно зашел на порносайт в детстве.
– Ох, у меня есть одна история… На камеру это прозвучит немного неловко, но ладно. Я был тогда совсем маленьким, может, учился во втором классе. Мы были на школьной площадке, я был ребенком, был совершенно наивным и мало что знал.
Ко мне подходит один парень – я до сих пор помню его имя, но не буду его называть, чтобы не подставлять его – и говорит: «Слушай, когда придешь домой, зайди на один сайт. Просто вбей название, посмотри видео и потом скажешь мне, что думаешь».
Я, будучи наивным ребенком, прихожу домой. В то время – это было не так уж давно, но все же – у нас были такие компьютеры, где можно было нажать кнопку и выключить только сам монитор, а не весь компьютер. У нас в доме была комната, где стоял компьютер. Я захожу туда и вбиваю название… И что же это был за сайт? XXX.
– И ты ничего не заподозрил? Хотя да, ты же был во втором классе...
– Я не знал, я учился во втором классе.
И вот я кликаю и начинаю смотреть видео, и ровно в этот момент в комнату заходит моя мама. Я инстинктивно хочу выключить компьютер. Но на самом деле я выключил только экран.
Мама подходит, включает экран и… ее лицо просто перекосилось от увиденного. Именно в ту секунду я осознал: «Оу, кажется, происходит что-то безумное, что-то не то», хотя я все еще толком не понимал, что именно.
В итоге она отвела меня в сторону, посадила и начала объяснять, что это вообще такое было. Тогда-то я и понял, что за безумие я делал! Но я же не знал (смеется)!
Так что осторожнее смотрите то, что вам советуют друзья, – сказал Тчуамени.
В общем раз , я залез в карман фуфайки отца рыболовной , а там карты лежали с голыми девушками.
В общем пришла мама со школы ( учительница была ) и зовет меня в комнату ...а там эти карты лежат на журнальном столике . Думаю - во попал , я их на кухне забыл ...
Мама говорит - Отец придёт с работы, будешь ему объяснять.
Ну я на измене ...никогда меня не били там , но все равно.
Отец пришел , меня позвали , ну и спрашивают - Где взял ?
А говорю - В фуфайке папы .. 🫣
Мама - Иди в комнату.
Я ухожу и слышу - Ты не можешь нормально спрятать!??!
Потом я уже понял , что к чему и начал находить порно журналы у отца. Портовый город.
А позже появились видео кассеты - дастишь фантастишь ...
Друзья рассказывали ...🤣