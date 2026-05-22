  • Тчуамени случайно зашел на порносайт в детстве: «Парень в школе дал мне его название и сказал посмотреть видео. Я не знал, что такое XXX. Как только я включил видео, в комнату зашла мама»
Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени вспомнил, как случайно зашел на порносайт в детстве. 

– Ох, у меня есть одна история… На камеру это прозвучит немного неловко, но ладно. Я был тогда совсем маленьким, может, учился во втором классе. Мы были на школьной площадке, я был ребенком, был совершенно наивным и мало что знал.

Ко мне подходит один парень – я до сих пор помню его имя, но не буду его называть, чтобы не подставлять его – и говорит: «Слушай, когда придешь домой, зайди на один сайт. Просто вбей название, посмотри видео и потом скажешь мне, что думаешь».

Я, будучи наивным ребенком, прихожу домой. В то время – это было не так уж давно, но все же – у нас были такие компьютеры, где можно было нажать кнопку и выключить только сам монитор, а не весь компьютер. У нас в доме была комната, где стоял компьютер. Я захожу туда и вбиваю название… И что же это был за сайт? XXX.

– И ты ничего не заподозрил? Хотя да, ты же был во втором классе...

– Я не знал, я учился во втором классе. 

И вот я кликаю и начинаю смотреть видео, и ровно в этот момент в комнату заходит моя мама. Я инстинктивно хочу выключить компьютер. Но на самом деле я выключил только экран.

Мама подходит, включает экран и… ее лицо просто перекосилось от увиденного. Именно в ту секунду я осознал: «Оу, кажется, происходит что-то безумное, что-то не то», хотя я все еще толком не понимал, что именно.

В итоге она отвела меня в сторону, посадила и начала объяснять, что это вообще такое было. Тогда-то я и понял, что за безумие я делал! Но я же не знал (смеется)!

Так что осторожнее смотрите то, что вам советуют друзья, – сказал Тчуамени.

Помню в детстве как-то случайно на выходных включил в полночь Рен ТВ и потом случайно этот канал у меня каждые выходные включался
У меня была такая же ситуация... в смысле у друга. Да наверное не у меня одного
Каждый день захожу на один известный порносайт
Правда не понимаю, почему тут еще какие-то новости о политике, какой-то медиалиге, реклама шампуня, ну и парочка новостей о спорте
Мешают нам с Иваном смотреть контент
Каждый день??? Это опасно, так как вызывает зависимость
У меня у кореша батя был айтишником уже в 2002-2003 году, тогда это называли ПРОГРАММИСТ. И у этого бати был безлимитный ptn-интернет. Он перед сном ставил на скачивание какой-то фильм, и фильм качался всю ночь. В итоге у кореша была огромная коллекция фильмов на болванках, мы у него всегда брали посмотреть. И однажды мой друг взял у него фильм «ХХХ», думая, что берет «Три Икса» с Вином Дизелем. В итоге мы всем двором посмотрели тот фильм. Спасибо бате кореша, вообще от души. «Три икса» с Вином Дизелем так и не посмотрел кстати.
ХХХ - это же фильмы с лысым,как его на "В".Вин Дизель, вот!
Когда я рос не было никаких компьютеров. Рос я в латвийском портовом городе и соответственно моряки привозили разное из загранки.
В общем раз , я залез в карман фуфайки отца рыболовной , а там карты лежали с голыми девушками.
В общем пришла мама со школы ( учительница была ) и зовет меня в комнату ...а там эти карты лежат на журнальном столике . Думаю - во попал , я их на кухне забыл ...
Мама говорит - Отец придёт с работы, будешь ему объяснять.
Ну я на измене ...никогда меня не били там , но все равно.
Отец пришел , меня позвали , ну и спрашивают - Где взял ?
А говорю - В фуфайке папы .. 🫣
Мама - Иди в комнату.
Я ухожу и слышу - Ты не можешь нормально спрятать!??!
Потом я уже понял , что к чему и начал находить порно журналы у отца. Портовый город.
А позже появились видео кассеты - дастишь фантастишь ...
Друзья рассказывали ...🤣
Все заходили на этот сайт и все случайно
Друзья часто о таком рассказывали
Не он первый, не он последний
Ясен пень, что когда мать засекла, то прикинулся наивным. Нам то не надо лапшу на уши вешать. Мы, пацанами, просто подглядывали в женской бане.
