  «Брюгге» в 20-й раз стал чемпионом Бельгии и получил вторую звезду. Клуб сыграет на общем этапе ЛЧ-2026/27
«Брюгге» в 20-й раз стал чемпионом Бельгии и получил вторую звезду. Клуб сыграет на общем этапе ЛЧ-2026/27

Команда тренера Ивана Леко сыграла вничью с «Мехеленом» (2:2) 21 мая и за тур до конца чемпионата на 4 очка опережает «Юнион».

«Брюгге» за 20-й титул получит вторую звезду над эмблемой. Клуб сыграет на общем этапе Лиги чемпионов-2026/27.

Чаще чемпионат Бельгии выигрывал только «Андерлехт» (34 раза), который в этом сезоне стал четвертым.

Изображения: x.com/ClubBrugge

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Зенит поздравил по старой памяти?
Андерлехт скатился вообще, даже не борются за чемпионства в последние годы. Напоминает Спартак
ОтветGreen grass
Андерлехт скатился вообще, даже не борются за чемпионства в последние годы. Напоминает Спартак
Обязательно найдется альтернативно одаренный, что в новости про Брюгге приплетет Спартак🤦‍♂️
ОтветЗицпредседатель Фунт
Обязательно найдется альтернативно одаренный, что в новости про Брюгге приплетет Спартак🤦‍♂️
Вы опоздали. Там вон люди Зенит вспомнили))
Новость про Брюгге и упоминается рекордсмен лиги Андерлехт, вот и привел аналогию со Спартаком, которые до недавних пор были рекордсменами по титулам лиги и тоже скатились начиная с 2017 года, как и Андерлехт.

Тебя что так задело? Приди в себя. будь добрее!
Вот и определились чемпионы всех стран первой десятки таблицы коэффициентов.
Подать вторую звездочку на эмблему
