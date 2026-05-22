«Брюгге» в 20-й раз стал чемпионом Бельгии и получил вторую звезду. Клуб сыграет на общем этапе ЛЧ-2026/27

«Брюгге» в 20-й раз стал чемпионом Бельгии.

Команда тренера Ивана Леко сыграла вничью с «Мехеленом» (2:2) 21 мая и за тур до конца чемпионата на 4 очка опережает «Юнион ».

«Брюгге» за 20-й титул получит вторую звезду над эмблемой. Клуб сыграет на общем этапе Лиги чемпионов -2026/27.

Чаще чемпионат Бельгии выигрывал только «Андерлехт » (34 раза), который в этом сезоне стал четвертым.

