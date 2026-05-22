«Локомотив» выиграл Кубок Гагарина, Хартли завершил карьеру, Роналду – чемпион Саудовской Аравии, сын Плющенко переходит в Азербайджан, Нойер – в заявке Германии и другие новости

1. «Локомотив» выиграл Кубок Гагарина второй сезон подряд, в финале одержав победу над «Ак Барсом». Ярославский клуб стал первым, кому удалось защитить титул после смены тренера , а Боб Хартли – первый североамериканский тренер , выигравший трофей дважды. Сразу после матча канадец объявил о завершении карьеры , Александр Радулов ярко признавался партнерам в любви , а поздравления «Локомотиву» направили Владимир Путин и Роман Ротенберг .

2. Криштиану Роналду пришел к долгожданному трофею с «Аль-Насром» – оформил дубль в ворота «Дамака» и помог впервые за семь лет выиграть чемпионат Саудовской Аравии. Португалец покорил уже четвертую лигу и не смог сдержать слез от счастья.

3. Сын Евгения Плющенко Александр переходит из России в Азербайджан . Двукратный олимпийский чемпион назвал решение о смене спортивного гражданства непростым , а сам 13-летний фигурист подчеркнул, что «был и остается русским» . Они оба закрыли аккаунты в социальной сети. Депутат Виталий Милонов заявил, что для Плющенко «профессиональные вещи дороже страны» , Дмитрий Губерниев считает, что так будет больше шансов поехать на Олимпиаду , а Светлана Журова надеется, что болельщики и спортсмены не будут осуждать Евгения .

4. Сборная Германии милейшим роликом огласила заявку на ЧМ-2026 – первым номером будет 40-летний Мануэль Нойер .

Никита Хайкин не попал в состав сборной Норвегии, Англия не берет на турнир Магуайра, Фодена и Палмера .

5. «Зенит» больше всех страдал от решений арбитров в минувшем сезоне Мир РПЛ, согласно исследованию «СЭ».

6. Кубок Стэнли. «Монреаль» обыграл «Каролину» (6:2) в первом матче финала Восточной конференции, Демидов забил 3-й гол в плей-офф . У «Харрикейнс» 1-13 на этой стадии турнира при главном тренере Роде Бринд’Аморе.

7. «Урал» обратится в КДК поводу гола «Динамо» Махачкала в стыковом матче РПЛ.

8. Плей-офф НБА. 26 очков Джоша Харта принесли «Нью-Йорку» победу над «Кливлендом» во втором матче финала Востока (2-0 в серии).

9. По итогам жеребьевки «Ролан Гаррос» Бублик попал в четверть с Синнером , Медведев – с Оже-Альяссимом.

У девушек Андреева попала в одну четверть с Рыбакиной , Шнайдер – с Соболенко.

10. Фигуристке Веронике Жилиной одобрили переход в Азербайджан.

11. 88-я ракетка мира Оксана Селехметьева сменила гражданство – она будет представлять Испанию.

12. Надежда Кадышева, DJ Groove и группа «Тату» выступят на матче «Спартак» – «Краснодар» в финале Кубка России.

13. Школу Алины Загитовой в Казани планируют сдать к 30 августа .

14. Россиянин Рустам Набиев взошел на вершину Эвереста на одних руках .

15. Жозе Моуринью в «Реале» поставили задачу заставить Мбаппе и Винисиуса эффективно работать вместе.

16. Футболистка «Сан-Паулу» подверглась сексистскому оскорблению со стороны сотрудника команды соперника.

Цитаты дня

Радулов о Кубке Гагарина: «Посвящаю эту победу игрокам «Локомотива», погибшим в 2011-м. 100% они нам помогли в тех 33 секундах, когда мы спасли серию с «Авангардом»

Агент Батракова провел телефонный разговор с «ПСЖ»: «Планируют прилететь в Москву. Если не Кампуш, то человек, уполномоченный вести переговоры»

Федор Смолов: «Раньше «Краснодар» был у всех вторым любимым клубом. Вопрос времени, когда начнут говорить: «Надоели, верните «Спартак»

Роберто Мартинес: «Я верю в нумерологию, число 6 может принести Португалии удачу. В 2016-м сборная выиграла Евро, в 1966-м был лучший результат на ЧМ»

Тино Коста о «Спартаке»: «Я живу хорошо во многом благодаря тому контракту. Мне не стыдно об этом говорить, я понимал, что потеряю место в сборной Аргентины, но выиграю в финансовом плане»

