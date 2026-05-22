  • «Локомотив» выиграл Кубок Гагарина, Хартли завершил карьеру, Роналду – чемпион Саудовской Аравии, сын Плющенко переходит в Азербайджан, Нойер – в заявке Германии и другие новости
1. «Локомотив» выиграл Кубок Гагарина второй сезон подряд, в финале одержав победу над «Ак Барсом». Ярославский клуб стал первым, кому удалось защитить титул после смены тренера, а Боб Хартли – первый североамериканский тренер, выигравший трофей дважды. Сразу после матча канадец объявил о завершении карьеры, Александр Радулов ярко признавался партнерам в любви, а поздравления «Локомотиву» направили Владимир Путин и Роман Ротенберг.

2. Криштиану Роналду пришел к долгожданному трофею с «Аль-Насром» – оформил дубль в ворота «Дамака» и помог впервые за семь лет выиграть чемпионат Саудовской Аравии. Португалец покорил уже четвертую лигу и не смог сдержать слез от счастья.

3. Сын Евгения Плющенко Александр переходит из России в Азербайджан. Двукратный олимпийский чемпион назвал решение о смене спортивного гражданства непростым, а сам 13-летний фигурист подчеркнул, что «был и остается русским». Они оба закрыли аккаунты в социальной сети. Депутат Виталий Милонов заявил, что для Плющенко «профессиональные вещи дороже страны», Дмитрий Губерниев считает, что так будет больше шансов поехать на Олимпиаду, а Светлана Журова надеется, что болельщики и спортсмены не будут осуждать Евгения.

4. Сборная Германии милейшим роликом огласила заявку на ЧМ-2026 – первым номером будет 40-летний Мануэль Нойер.

Никита Хайкин не попал в состав сборной Норвегии, Англия не берет на турнир Магуайра, Фодена и Палмера.

5. «Зенит» больше всех страдал от решений арбитров в минувшем сезоне Мир РПЛ, согласно исследованию «СЭ».

6. Кубок Стэнли. «Монреаль» обыграл «Каролину» (6:2) в первом матче финала Восточной конференции, Демидов забил 3-й гол в плей-офф. У «Харрикейнс» 1-13 на этой стадии турнира при главном тренере Роде Бринд’Аморе. 

7. «Урал» обратится в КДК поводу гола «Динамо» Махачкала в стыковом матче РПЛ.

8. Плей-офф НБА. 26 очков Джоша Харта принесли «Нью-Йорку» победу над «Кливлендом» во втором матче финала Востока (2-0 в серии). 

9. По итогам жеребьевки «Ролан Гаррос» Бублик попал в четверть с Синнером, Медведев – с Оже-Альяссимом.

У девушек Андреева попала в одну четверть с Рыбакиной, Шнайдер – с Соболенко.

10. Фигуристке Веронике Жилиной одобрили переход в Азербайджан.

11. 88-я ракетка мира Оксана Селехметьева сменила гражданство – она будет представлять Испанию.

12. Надежда Кадышева, DJ Groove и группа «Тату» выступят на матче «Спартак» – «Краснодар» в финале Кубка России.

13. Школу Алины Загитовой в Казани планируют сдать к 30 августа.

14. Россиянин Рустам Набиев взошел на вершину Эвереста на одних руках.

15. Жозе Моуринью в «Реале» поставили задачу заставить Мбаппе и Винисиуса эффективно работать вместе.

16. Футболистка «Сан-Паулу» подверглась сексистскому оскорблению со стороны сотрудника команды соперника.

Цитаты дня

Радулов о Кубке Гагарина: «Посвящаю эту победу игрокам «Локомотива», погибшим в 2011-м. 100% они нам помогли в тех 33 секундах, когда мы спасли серию с «Авангардом»

Агент Батракова провел телефонный разговор с «ПСЖ»: «Планируют прилететь в Москву. Если не Кампуш, то человек, уполномоченный вести переговоры»

Федор Смолов: «Раньше «Краснодар» был у всех вторым любимым клубом. Вопрос времени, когда начнут говорить: «Надоели, верните «Спартак»

Роберто Мартинес: «Я верю в нумерологию, число 6 может принести Португалии удачу. В 2016-м сборная выиграла Евро, в 1966-м был лучший результат на ЧМ»

Тино Коста о «Спартаке»: «Я живу хорошо во многом благодаря тому контракту. Мне не стыдно об этом говорить, я понимал, что потеряю место в сборной Аргентины, но выиграю в финансовом плане»

Ролик дня

Локо, с победой!
Хартли, спасибо!
Ответalexsem69
Ярославский бронепоезд, эй, эй!😂
Срочно! Нужны футболисты, которые хотят выступать за Азербайджан
ОтветВаго2
Таким макаром и до сборной Азербайджана по хоккею недалеко
ОтветВаго2
Это к Плющенко, они за гражданство на все готовы)))
Да-а-а-а, Плющенко конечно взорвал инфополе. Вот ведь гнида.
ОтветИльмарчик
Да всем пофиг на эту фигурку кроме полторы домохозяйки.Не раздувайте уж больно тему.
ОтветИльмарчик
Главное же не Армения !
А Азербайджан , наряду с Турцией, наш равноправный старший партнер !
Даешь Сборную Азербайджана по хоккею на следующую Олимпиаду !
Путин ладно, а вот поздравление от Романа Ротенберга дорогого стоит
Локомотив–самое настоящее явление в мировом хоккее и российском спорте.Красавцы
Локомотив–самое настоящее явление в мировом хоккее и российском спорте.Красавцы
Давайте по ческоноку, в российском да, но не в мировом!))
Давайте по ческоноку, в российском да, но не в мировом!))
да и в российском не шибко явление, у Локомотива одна из самых маленьких фан баз среди других городов, то есть болеют за команду исключительно ярославцы
П.5 специальная ошибка в заголовке. Уже врут даже ваши редакторы)
Ну что тут скажешь 🚂🚂🚂 с победой с чемпионством 🏆🏆🏆
Российские спортсмены, меняющие гражданство, и спортсмены, выступающие под нейтральной тряпочкой на международной арене - предатели своей Родины - России. В своё время Он им будет Главный судия. Семью кормить надо? Иди в школу работать физруком или тренером в ДЮСШ. Тебе Родина дала возможность стать большим спортсменом. А ты плюёшь в неё.
Опохмелись.
Поддерживаю! Особенно порой раздражают и те "наши спортсмены", которые живут в США, на Олимпиаде якобы представляют Россию.
Последние минуты смотрелись очень напряжённо, я буквально считал вслух последние секунды до сирены. Футбольному Локомотиву нужно брать пример с хоккейного и учиться выигрывать трофеи

Я безумно рад, что мы смогли второй год подряд взять Кубок Гагарина, вот что значит грамотная работа руководства и тренерского штаба и игроков
Казалось бы, как можно начать ненавидеть Витиньо?
Но Спортс может заставить
Рекомендуем
Главные новости
Этот игрок вывел свой клуб в финал ЛЧ, оформив дубль в ворота «Сити»
6 минут назадТесты и игры
Сперцян после поражения от «Спартака» в финале Кубка: «Серия пенальти – это лотерея. Везде чего-то не хватило, но стоит гордиться, думаю – не первый год боремся за высокие места»
8 минут назад
Конте об уходе из «Наполи»: «Я провалился в одном – не удалось сплотить клуб. Он не нуждается в неудачниках, живущих ради лайков, ему нужны те, кто любят команду»
11 минут назад
«Атлетико» займет 3-е место, если не проиграет «Вильярреалу». 1:4 – у Переса 1+1, Парехо, Микаутадзе, Пубиль, Гуйе тоже забили. Онлайн-трансляция
12 минут назадLive
«Торино» – «Ювентус». Начало дерби откладывали на час из-за беспорядков фанатов. Онлайн-трансляция
16 минут назадLive
Игроки «Спартака» облили Карседо шампанским на пресс-конференции после победы в Кубке России
23 минуты назадВидео
«Спортинг» проиграл финал Кубка Португалии клубу из второй лиги. «Торреенсе» сыграет на общем этапе ЛЕ, «Бенфика» – в квалификации
28 минут назад
Гендиректор «Спартака»: «Оценю сезон на 4+ по пятибалльной шкале. Знаем, над чем работать, с этим тренерским штабом и игроками будем двигаться к новым высотам»
31 минуту назад
«Спартак»: «Мы рекордсмены России по количеству Кубков страны. Первые, кто выиграл 15 раз. Лучшие»
39 минут назад
🏆 «Спартак» выиграл первый трофей с 2022 года – Кубок России
сегодня, 18:37
«Верона» – «Рома». Дибала играет. Онлайн-трансляция
31 секунду назадLive
Мохамед Салах: «Я сейчас плакал больше, чем за всю свою жизнь. Уходить из «Ливерпуля» тяжело, мы вернули клуб туда, где он должен быть»
3 минуты назад
Серия Б. Финал плей-офф. «Монца» победила «Катандзаро» в 1-м матче
5 минут назад
Кахигао о победе «Спартака»: «В России можно выиграть только два трофея – Кубок и чемпионат. У нас есть один, но это только начало»
20 минут назад
Кейн поздравил «Тоттенхэм» со спасением от вылета из АПЛ: «Грандиозная борьба и результат в последний день!»
41 минуту назад
«Милан» – «Кальяри». 1:1 – Салемакерс и Боррелли забили. Онлайн-трансляция
52 минуты назадLive
Карседо – первый испанский тренер, выигравший трофей в России
сегодня, 19:06
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Вильярреала»
сегодня, 19:00Live
Слот о «Ливерпуле»: «Мы заслужили выход в ЛЧ, большую часть сезона шли в пятерке. Когда все будут доступны, результаты улучшатся, мы подпишем еще 1-2 новичков»
сегодня, 18:57
Алаев о финале Кубка России: «Трагедия для «Краснодара», можно сказать. Боселли снова не реализовал важный момент. Настоящая драма футбола»
сегодня, 18:53
