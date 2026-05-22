«Локомотив» выиграл Кубок Гагарина, Хартли завершил карьеру, Роналду – чемпион Саудовской Аравии, сын Плющенко переходит в Азербайджан, Нойер – в заявке Германии и другие новости
1. «Локомотив» выиграл Кубок Гагарина второй сезон подряд, в финале одержав победу над «Ак Барсом». Ярославский клуб стал первым, кому удалось защитить титул после смены тренера, а Боб Хартли – первый североамериканский тренер, выигравший трофей дважды. Сразу после матча канадец объявил о завершении карьеры, Александр Радулов ярко признавался партнерам в любви, а поздравления «Локомотиву» направили Владимир Путин и Роман Ротенберг.
2. Криштиану Роналду пришел к долгожданному трофею с «Аль-Насром» – оформил дубль в ворота «Дамака» и помог впервые за семь лет выиграть чемпионат Саудовской Аравии. Португалец покорил уже четвертую лигу и не смог сдержать слез от счастья.
3. Сын Евгения Плющенко Александр переходит из России в Азербайджан. Двукратный олимпийский чемпион назвал решение о смене спортивного гражданства непростым, а сам 13-летний фигурист подчеркнул, что «был и остается русским». Они оба закрыли аккаунты в социальной сети. Депутат Виталий Милонов заявил, что для Плющенко «профессиональные вещи дороже страны», Дмитрий Губерниев считает, что так будет больше шансов поехать на Олимпиаду, а Светлана Журова надеется, что болельщики и спортсмены не будут осуждать Евгения.
4. Сборная Германии милейшим роликом огласила заявку на ЧМ-2026 – первым номером будет 40-летний Мануэль Нойер.
Никита Хайкин не попал в состав сборной Норвегии, Англия не берет на турнир Магуайра, Фодена и Палмера.
5. «Зенит» больше всех страдал от решений арбитров в минувшем сезоне Мир РПЛ, согласно исследованию «СЭ».
6. Кубок Стэнли. «Монреаль» обыграл «Каролину» (6:2) в первом матче финала Восточной конференции, Демидов забил 3-й гол в плей-офф. У «Харрикейнс» 1-13 на этой стадии турнира при главном тренере Роде Бринд’Аморе.
7. «Урал» обратится в КДК поводу гола «Динамо» Махачкала в стыковом матче РПЛ.
8. Плей-офф НБА. 26 очков Джоша Харта принесли «Нью-Йорку» победу над «Кливлендом» во втором матче финала Востока (2-0 в серии).
9. По итогам жеребьевки «Ролан Гаррос» Бублик попал в четверть с Синнером, Медведев – с Оже-Альяссимом.
У девушек Андреева попала в одну четверть с Рыбакиной, Шнайдер – с Соболенко.
10. Фигуристке Веронике Жилиной одобрили переход в Азербайджан.
11. 88-я ракетка мира Оксана Селехметьева сменила гражданство – она будет представлять Испанию.
12. Надежда Кадышева, DJ Groove и группа «Тату» выступят на матче «Спартак» – «Краснодар» в финале Кубка России.
13. Школу Алины Загитовой в Казани планируют сдать к 30 августа.
14. Россиянин Рустам Набиев взошел на вершину Эвереста на одних руках.
15. Жозе Моуринью в «Реале» поставили задачу заставить Мбаппе и Винисиуса эффективно работать вместе.
16. Футболистка «Сан-Паулу» подверглась сексистскому оскорблению со стороны сотрудника команды соперника.
Цитаты дня
Радулов о Кубке Гагарина: «Посвящаю эту победу игрокам «Локомотива», погибшим в 2011-м. 100% они нам помогли в тех 33 секундах, когда мы спасли серию с «Авангардом»
Агент Батракова провел телефонный разговор с «ПСЖ»: «Планируют прилететь в Москву. Если не Кампуш, то человек, уполномоченный вести переговоры»
Федор Смолов: «Раньше «Краснодар» был у всех вторым любимым клубом. Вопрос времени, когда начнут говорить: «Надоели, верните «Спартак»
Роберто Мартинес: «Я верю в нумерологию, число 6 может принести Португалии удачу. В 2016-м сборная выиграла Евро, в 1966-м был лучший результат на ЧМ»
Тино Коста о «Спартаке»: «Я живу хорошо во многом благодаря тому контракту. Мне не стыдно об этом говорить, я понимал, что потеряю место в сборной Аргентины, но выиграю в финансовом плане»
