Переговоры Сарри и «Аталанты» на финальной стадии – контракт до 2029 года с зарплатой 3,5 млн в год. «Наполи» предложит Итальяно соглашение по схеме «2+1»
Маурицио Сарри близок к назначению в «Аталанту», а Винченцо Итальяно может возглавить «Наполи».
По данным Николо Скиры, переговоры Сарри и клуба из Бергамо находятся на финальной стадии. 67-летний итальянец, работающий в «Лацио», должен подписать контракт до лета 2029 года с зарплатой 3,5 миллиона евро в год.
«Наполи», из которого уходит Антонио Конте, заинтересован в приглашении Итальяно. Стороны ведут переговоры, тренеру «Болоньи» готовы предложить контракт до лета 2028 года с опцией продления до 2029-го.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Николо Скиры в X
Да уж, после Наполи Сарри прямо ВЕЗДЕ ПРОВАЛИЛСЯ!