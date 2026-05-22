Переговоры Сарри и «Аталанты» на финальной стадии – контракт до 2029 года с зарплатой 3,5 млн в год. «Наполи» предложит Итальяно соглашение по схеме «2+1»

Маурицио Сарри близок к назначению в «Аталанту», а Винченцо Итальяно может возглавить «Наполи ».

По данным Николо Скиры, переговоры Сарри и клуба из Бергамо находятся на финальной стадии. 67-летний итальянец, работающий в «Лацио », должен подписать контракт до лета 2029 года с зарплатой 3,5 миллиона евро в год.

«Наполи», из которого уходит Антонио Конте, заинтересован в приглашении Итальяно. Стороны ведут переговоры, тренеру «Болоньи» готовы предложить контракт до лета 2028 года с опцией продления до 2029-го.