  • Переговоры Сарри и «Аталанты» на финальной стадии – контракт до 2029 года с зарплатой 3,5 млн в год. «Наполи» предложит Итальяно соглашение по схеме «2+1»
Переговоры Сарри и «Аталанты» на финальной стадии – контракт до 2029 года с зарплатой 3,5 млн в год. «Наполи» предложит Итальяно соглашение по схеме «2+1»

Маурицио Сарри близок к назначению в «Аталанту», а Винченцо Итальяно может возглавить «Наполи».

По данным Николо Скиры, переговоры Сарри и клуба из Бергамо находятся на финальной стадии. 67-летний итальянец, работающий в «Лацио», должен подписать контракт до лета 2029 года с зарплатой 3,5 миллиона евро в год.

«Наполи», из которого уходит Антонио Конте, заинтересован в приглашении Итальяно. Стороны ведут переговоры, тренеру «Болоньи» готовы предложить контракт до лета 2028 года с опцией продления до 2029-го. 

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Николо Скиры в X
Палладино спас сезон Аталанте, а они гоняются за провалившимся везде после Наполи Сарри
ЛЕ с Челси, вцелом вполне норм сезон, в Ювентусе чемпионство, их последнее наверно, 2-е место с Лацио, интересно кто и когда займет с Лацио место выше))

Да уж, после Наполи Сарри прямо ВЕЗДЕ ПРОВАЛИЛСЯ!
У Барони в прошлом году и результаты, и главное игра были куда как лучше. Барони, физрук с Вероны, которого уволили из Торино посреди сезона. Так что к Сарри по сезону у болельщиков много вопросов.
Каждый год в Италии массовая миграция тренеров, уход одного запускает цепную реакцию - клуб А берёт тренера из клуба Б, клуб Б в свою очередь из клуба В и так далее, и так почти каждое лето, помню как 2 года назад Юве забрал у Болоньи Мотту и там тоже пошли рокировки у нескольких клубов из-за этого
Если от куда-то пришло, значит от куда-то ушло)
начался круговорот тренеров в серии а🤣
да он и не прекращался в целом никогда🤣✌️🤭
А что с Палладино не так? Полнейшая дикость.
Нет слов
Хороший ход. Итальяно по своему темпераменту и стилю игры подходит Наполи. Да и заслужил он возможности поработать в итальянском топклубе. А Наполи сейчас безусловный топ Серии А. Будет любопытно на него там посмотреть. А вот возвращение Сарри, после его прямого ухода из Наполи в Ювентус, было бы не лучшим решением. Ну а Конте ждем в сборной Италии.
Вот уж кто точно шарлатан так хто Сарри...
Меня больше интересует, как можно совместить Сарри и Аталанту. В последние годы Аталанта ассоциировалась скорее с атлетичным вертикальным футболом. Чего Маурицио избегает изо всех сил, ему лучше техничных игроков для контроля мяча подай.
В серии а всё стабильно!
Это дичь полная. При Сарри вся атака Лацио деградировала в сравнении с прошлым сезоном. Готов ставить что угодно, он везде провалится. Это давно сбитый лётчик.
